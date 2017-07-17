Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо (мол)3 : 2Спартак (мол)
Футбол  Германия- : -Швеция
Футбол  Италия- : -Россия
Водное поло  Япония- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Большая испанская борода на место Теодосича

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Большая испанская борода на место Теодосича
Фото: Gettyimages.ru

Сильнейший баскетбольный клуб России объявил о своей главной сделке межсезонья-2018: ЦСКА подписал трехлетний контракт по схеме «2+1» с разыгрывающим сборной Испании Серхио Родригесом.

КТО ТАКОЙ СЕРХИО РОДРИГЕС?

В ЦСКА 31-летний испанец заменит Милоша Теодосича, недавно подписавшего контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». Родригес, напротив, провел в НБА минувший сезон, причем в одном из слабейших клубов лиги - «Филадельфии-76» (лишь 28 побед в регулярном чемпионате и предпоследнее место в Восточной конференции). Зато он был там фактически основным плеймейкером: 30 матчей из 68 – в стартовой пятерке, 22,3 минуты, 7,8 очка и 5,1 голевой передачи в среднем за игру. И это было не первое пришествие испанца в сильнейшую баскетбольную лигу мира. С 2006 по 2010 годы он четыре чемпионата выступал за «Портленд», «Сакраменто» и «Нью-Йорк». После чего провел шесть сезонов в мадридском «Реале», где, собственно, и стал тем, кем является сейчас: настоящей всеевропейской звездой. Причем совсем не с тем игровым стилем и совсем не в том внешнем виде, как в начале карьеры, а претерпев весьма любопытную эволюцию.

В юные годы Родригес считался очередной «всеиспанской надеждой», которые среди молодых разыгрывающих этой страны появляются столь же регулярно, как «якобы новые Сабонисы» среди литовских центровых. Сколько уже их в Испании было: Рауль Лопес, Хосе Кальдерон, Родригес, Рикки Рубио, Серхио Льюль… Эти ребята как правило быстро уезжают в НБА (Родригес сделал это в 20 лет), но вот дальше их карьеры складываются по-разному. Кому-то удается закрепиться за океаном, и он довольствуется ролью основного, но рядового игрока. Кто-то, не выдержав тамошней конкуренции и нахватав травм, возвращается в Европу и тихо доигрывает там, куда позовут. У Родригеса вышло не так, и не сяк, а иначе.

В родном «Эстудиантесе» он поражал всех умением не только бежать в отрыв, что для испанцев обычное дело, но и отдавать сверхэффектные передачи. Не глядя, из-за спины и все такое прочее - Родригес начала «нулевых» был баскетбольным циркачом, любимцем публики, королем видеонарезок.

В НБА такие способности, конечно, приветствуются, но там от молодого игрока требуют и кое-что еще. Например, «физику», защиту, хоть какое-то чувство меры… В итоге, помыкавшись по скамейкам запасных Америки, с которых Родригес выходил на паркет достаточно регулярно, но ни на какие ключевые роли в своих командах не претендовал, он решил вернуться на родину. Где обнаружил, что в «Реале» его тоже воспринимают не очень всерьез. Вторым разыгрывающим, а то и третьим.

НЕБРИТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

В подобной ситуации 25-летний парень вполне мог бы сломаться и «сдуться» навсегда. Родригес же доказал, что он - не такой. С лета 2012-го коротко стриженный и улыбчивый циркач-красавчик вдруг перестал бриться и заиграл совсем не так, как прежде. Не на телекамеры и не на себя, а на команду. К концу сезона у Родригеса отросла здоровенная борода лопатой, которую он хранит на лице до сих пор, а «Реал» отнюдь не без помощи этой бороды вернулся в финал Евролиги после долгого перерыва. И играл там еще два следующих года, пока в 2015-м не стал чемпионом. В 9-й раз в истории - и впервые за 20 лет.

Купи ЦСКА Родригеса тогда, это означало бы «немедленную смерть» для всех конкурентов. Баланс между индивидуальными и коллективными действиями в игре испанца был близок к идеальному: он и сам по-разному забивал, и скидки выдавал на загляденье, и позиционной распасовкой дирижировал как положено. Тот Родригес дал бы Теодосичу массу очков вперед.

Сейчас? Если честно, не знаю. Еще в его последний сезон в «Реале» (2015/16) было заметно, что Родригес потихоньку начинает уступать «по сумме качеств» основному первому «номеру» мадридцев Серхио Льюлю. Хотя до этого, выходя на замену, он, напротив, здорово усиливал игру. Ну, а как скажется на новичке ЦСКА год в «Филадельфии», сейчас предсказать совершенно невозможно. Это только на площадке выяснится.

Кстати, в «Реале» Родригес начинал матчи на скамейке практически всегда, и это ему совершенно не мешало. Даже в сезоне-2013/14, когда он был признан MVP главного еврокубка (совсем как армейский Теодорос Папалукас в 2007-м). Так что количество MVP Евролиги в ЦСКА останется прежним - и самым большим на континенте: Де Коло-2016 на месте, Теодосич-2010 - ушел, Родригес-2014 - пришел. Эти трое - почти ровесники: испанец на девять месяцев старше серба и на год - француза. По звездности статуса и коллекциям титулов они тоже практически равны. Остается понять: сможет ли ЦСКА с приходом Родригеса добавить в розыгрыше (проблемы там были, чего уж скрывать) - и насколько удастся компенсировать потерю Теодосича в плане снайперства вообще и сложных трехочковых в частности?

ХАНТЕР - ЭТО ЕЩЕ ОДИН ХАЙНС

Подписав договор с Родригесом, ЦСКА практически завершил селекционную кампанию этого межсезонья. Предпоследним приобретением армейцев четыре дня назад стал американский центровой Отелло Хантер (31 год, рост 203 см), который теперь будет помогать под щитами Кайлу Хайнсу вместо Джеймса Огастина. По игровой манере Хантер похож на Хайнса: невысокий, атлетичный, подвижный, прыгучий, здорово защищается и накрывает. Плюс, что немаловажно, очень хорош на подборе. Последние три сезона Хантер провел в «Олимпиакосе» и «Реале», где исполнял ту же роль второго центра, что уготована ему в Москве. В общем, настоящий «крепкий профи».

По остальным позициям осталось разве что заключить новый контракт с Виктором Хряпой. Сомнений в том, что это произойдет, лично у меня нет. Капитан ЦСКА уже заявил, что в свои 34 года заканчивать карьеру не собирается, а если не собирается - то где ж еще ее продолжать? Ну и остаются открытые вопросы по другим российским игрокам «явно не из «основы» - Лазареву, Коробкову, Дмитрию Кулагину. А вот младший из братьев Кулагиных - Михаил - играть за ЦСКА продолжит. Как, разумеется, и Никита Курбанов. Это точно.

Получается: если брать только основных баскетболистов (ну, скажем, тех, кто провел не меньше 20 матчей в Евролиге-2016/17), то ЦСКА потерял троих - Теодосича, Джексона и Огастина (Фрилэнда не предлагать!), а купил четверых – Родригеса, Хантера, Клайберна и Вестерманна. Что ж, неплохой результат.

Конкуренты армейцев по Евролиге ведут селекцию с переменным успехом. Скажем, действующий клубный чемпион континента «Фенербахче» подписал отличного форварда Николо Мелли, но зато отпустил в НБА снайпера Богдана Богдановича и вот-вот может отпустить туда же MVP последнего Финала четырех Экпе Удо.

Для ЦСКА же главный вопрос, думаю, стоит повторить еще раз: насколько хорошо будет разыгрывать Серхио Родригес? Уроженец Канарских островов, Большая (во всех смыслах) испанская борода.

Распределение по амплуа игроков основного состава ЦСКА

Сезон-2016/17

1

2

3

4

5

Джексон

х

Тедосич

х

(х)

Де Коло

х

х

Фридзон

х

(х)

Хиггинс

х

х

Курбанов

х

Воронцевич

х

Хряпа

х

Антонов

х

(х)

Хайнс

х

Огастин

Х

Сезон-2017/18 (прогноз «Советского спорта»)

1

2

3

4

5

Родригес

х

(х)

Вестерманн

х

Де Коло

х

х

Фридзон

х

Хиггинс

х

(х)

Курбанов

х

Клайберн

х

Воронцевич

х

Хряпа

х

Антонов

х

(х)

Хайнс

Х

Хантер

Х

Выделены игроки, ушедшие или пришедшие в межсезонье-2017.

х - регулярные амплуа, (х) - эпизодические амплуа.

1 - разыгрывающий, 2 - атакующий защитник, 3 - легкий форвард, 4 - мощный форвард, 4 - центровой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Димитрис Итудис: Серхио Родригес умеет делать других игроков лучшеГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход в клуб испанского защитника Серхио Родригеса.ЦСКА подписал Серхио Родригеса (видео)Защитник «Филадельфии» Серхио Родригес стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт чемпионов Единой лиги ВТБ.Лео Вестерманн: Главная задача ЦСКА – победа в ЕвролигеЗащитник ЦСКА Лео Вестерманн рассказал о задачах своей команды на сезон.Димитрис Итудис: У Отелло есть желание и настрой быть частью побеждающей командыГлавный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход в команду центрового Отелло Хантера.ЦСКА еще не решил, стоит ли отпускать игроков в сборныеВице-президент БК ЦСКА Наталия Фураева специально для «Советского спорта» прокомментировала ситуацию с отборочными матчами чемпионата мира-2019, которые в сезоне-2017/18 пройдут в ноябре и феврале, параллельно с играми Евролиги.Отелло Хантер: В ЦСКА я смогу сделать что-то великоеЦентровой ЦСКА Отелло Хантер поделился своими ожиданиями от перехода в московский клуб.ЦСКА подписал американского центрового ХантераЦСКА подписал контракт с центровым Отелло Хантером, сообщается на официальном сайте армейцев.Юрий Юрков: По статистике мы являемся безусловным лидером российского баскетболаВице-президент ПБК ЦСКА Юрий Юрков, поделился своим мнением, о выступлении ЦСКА-2 в Суперлиге.Милош Теодосич: Хочу доказать свое мастерство в сильнейшей лиге мираБывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич дал комментарий после подписания контракта с клубом из НБА «Клипперс».Теодосич подписал контракт с «Клипперс» (фото)Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич подписал контракт с «Клипперс». Об этом сообщило агенство, представляющее интересы игрока.Огастин покинул ЦСКАЦентровой Джеймс Огастин покинул московский ЦСКА, после того как армейцы воспользовались соответствующей опцией контракта.Без него точно будет скучнее. Теодосич покинул ЦСКАБез него точно будет скучнее. Теодосич покинул ЦСКАЦСКА официально объявил, что Милош Теодосич покидает команду. В ближайшее время сербский разыгрывающий должен заключить контракт в НБА.Милош Теодосич: В Москве остается частица моего сердцаЗащитник Милош Теодосич прокомментировал свой уход из ЦСКА.Теодосич близок к переходу в «Клипперс»Бывший защитник ЦСКА Милош Теодосич согласовал контракт с клубом НБА «Лос-Анджелес Клипперс», сообщил в твиттере репортер телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.Теодосич будет играть в НБА за «Чикаго»Разыгрывающий сборной Сербии Милош Теодосич продолжит карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации.ЦСКА подписал пятилетний контракт с 18-летним форвардом ЛопатинымВоспитанник армейского молодежного проекта, форвард Андрей Лопатин подписал новый пятилетний контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.Милош Теодосич: Хочу играть в НБАЗащитник ЦСКА Милош Теодосич заявил, что не намерен подписывать новый контракт с московской командой.Димитрис Итудис: Мы счастливы, что Кори остается с намиГлавный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракт с Кори Хиггинсом.Официально: Хиггинс продлил контракт с ЦСКАКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, защитник Кори Хиггинс подписал с клубом новый двухлетний контракт.Владимир Гомельский: Теодосичу интересно попробовать свои силы в НБАОбозреватель «Советского спорта» высказался о возможном отъезде защитника ЦСКА Милоша Теодосича в НБА.
Футбол
Сергей Силкин: Посмотрим, как будет играть «Динамо» после года в ФНЛ
Футбол
«Урал» запустит продажу абонементов после первого домашнего матча
Футбол
На стадионе ЦСКА появились граффити с изображением Слуцкого (фото)
Формула-1
Жак Вильнев: Квята нужно оставить дома, его поведение становится неприличным
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика