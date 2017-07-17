«Крестный отец. Судилище». Арбитр-итальянец ставил левые оценки сыну? (скандал)

Откровенное признание Александра Мальцева в интервью с обозревателем «Советского спорта».

«Наши лучше. Жуткая несправедливость!» Россия проиграла в синхронном плавании

Можно ли сказать, что судьи прибили российский дуэт? Я такое заявление делать не буду. Но ничтожный разрыв в 0,034 балла говорит о том, что Мальцев с Каланчой не были лучше итальянцев. Хуже – не знаю. Лучше – нет.

А в одном я уверен: в спорте не должно быть такого, о чем рассказал Александр в интервью, когда отец-судья выставляет оценки своему сыну. Это что за бред такой?!

- Итальянцы превзошли вас в технике. Какой элемент у вас не получился?

- Мы не видели, как выступали соперники, не изучили их оценки - сказал Мальцев. – Знаем только общий результат. Но элементы – та панель, в которой каждый судья выставляет по пять оценок. И все зависит от того, кто сидит в этой бригаде. Один арбитр может многое решить. На предварительном выступлении там оказался отец итальянца. Он – арбитр, и в финале тоже работал. Он судил очень необъективно. Нам ставил низкие оценки, а сыну – высокие. Разве это правильно?

- В других видах спорта такое было бы невозможно.

- Но президент нашей международной федерации – итальянка. Она болеет за свой дуэт и сама занимается рассадкой судей.

- Реально ли одному арбитру создать разрыв в 0,034 балла в пользу нужного дуэта? Это ювелирная работа или случайность?

- Посадили нужных судей, те ставили оценки. Качнули в одну сторону, и вот результат.

- Два года назад вы проиграли в технической программе американцу Биллу Мэю и его партнерше. Сейчас такое же чувство досады или другой оттенок?

- Когда ты проигрываешь Мэю, это весомо. Это же первый мужчина в синхронном плавании. Его уровень раньше был гораздо выше, чем у итальянца. А вот с дуэтом из Италии я никогда раньше не соревновался. И теперь видеть его впереди удивительно.

- Мы боролись за первое место, - добавила Каланча. – Понимали, что разрыв будет маленьким. Но настраивали себя на золото.

- Трудно вам было переходить из группы в микст?

- Да, тут идет другая работа. Но очень много общего.

- Победитель Джорджио Минисини рассказывал, как много мальчиков приходят в Италии в синхронное плавание. А у вас есть конкуренты в России?

- Маленькие мальчики идут в секцию, - рассказывает Мальцев. – В Москве занимаются у Ольги Брусникиной, Марии Киселевой, Анастасии Давыдовой. Но я пока видел только одну пару из «Труда», там выступают юные брат с сестрой.

Потихоньку идет набор, но без энтузиазма. Многие тренеры в силу возраста сосредоточены на подготовке девочек и не могут перестроиться. Сложились стереотипы, есть консерватизм. А кто-то говорит, что просто не знает, как работать с мальчиками. Но вот за рубежом набирают в секции охотно, микст-дуэты рождаются с нуля и дорастают до чемпионатов мира. У нас же все не так…

- Возвращаясь к теме отца-итальянца, а вы не можете попросить, чтобы его убрали из судейской панели? Есть такое право?

- Для этого теперь есть рефери – была Светлана Саидова из Украины. Но судью не заменили. Да и мы для этого приложили недостаточно усилий. Хотя нужно было сказать об этом еще после предварительного выступления.

СТАТИСТИКА

Синхронное плавание

Микст. Техническая программа

1. Фламини/Минисини (Италия) – 90,2979. 2. Каланча/Мальцев (РОССИЯ) – 90,2639. 3. Мэй/Спендлав (США) – 87,6682.