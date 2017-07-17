Главные герои со свистком. Рейтинг судей РФПЛ, версия Андронова

Алексей Николаев вернулся и сразу попал в наш рейтинг Фото: «Советский спорт»

Судейский мир подвержен влиянию политеса в еще большей степени, чем сообщество игроков или тренеров. Никто не любит говорить о коллегах. Так что мы решили сделать иначе - обозреватель «Советского Спорта» составил свою версию, а уважаемые эксперты ответили на его вопросы.



7. Евгений Турбин. Дмитров, 37 лет. Судья Всероссийской категории, 39 матчей в РФПЛ (данные rfpl.org)

Воспитанник главы департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского. Самый известный матч Турбина - «Волга» - «Зенит» в августе 2013-го. Тогда он выгнал с поля Халка, а затем отправил на трибуну Спаллетти. Инспектор Юрий Баскаков выставил судье неудовлетворительную оценку, и в следующий раз на поле в премьер-лиге он появился только в мае 2016-го. Новая встреча с «Зенитом» (в прошлом сезоне) снова стала скандальной - 2 незасчитанных гола в ворота «Амкара», неназначенный пенальти, и 1:0 в пользу пермяков. Видимо, именно о Турбине постоянно вспоминает Мирча Луческу. Забавно, что в карьере Турбина 5 матчей с участием «Зенита», и ни одного - ЦСКА или «Спартака». 17 июня Евгений Турбин (вероятно, желая получить практику) судил матч клубной лиги команд 2003-го года рождения «Чертаново» - «Химки». Назначил три пенальти в ворота гостей. «Химки» возмутились. Московская федерация футбола дисквалифицировала арбитра на год. Но премьер-лиги это не касается.



6. Виталий Мешков. Дмитров, 34 года. Судья ФИФА, 106 матчей в РФПЛ

Еще несколько лет назад этого арбитра считали едва ли не самым многообещающим «проспектом» нашего судейства. Проведя внушительную серию игр между юношескими и молодежными сборными, Мешков дебютировал на взрослой международной арене в отборочном матче чемпионата мира-2014 между Голландией и Эстонией. В 2015-м в матче Лиги чемпионов «Шальке» - «Спортинг», работая ассистентом за воротами, Мешков допустил грубейшую ошибку, дав сигнал Сергею Карасеву назначить пенальти в воротам португальцев, при том, что мяч попал их защитнику в лицо. Благодаря этому немцы выиграли матч, а португальцы покинули турнир. В 2017-м на счету Мешкова всего 2 матча в РФПЛ, после второго («Крылья Советов» - «Амкар» в 22-м туре прошлого сезона) он был понижен в статусе.

5. Кирилл Левников. Санкт-Петербург, 33 года. Судья ФИФА, 50 матчей в РФПЛ

Еще один представитель судейской династии - отец, Николай Левников был одним из известнейших российских судей и работал на чемпионате мира-1998. Свой юбилейный матч Кирилл отработал только что («Ахмат» - «Амкар»). Его прогресс выдается довольно бурным - еще в прошлом сезоне Левников-младший дебютировал на европейской арене, а в этом успел отсудить игру отбора Лиги Европы «Железничар» - «Зета». В этой семье сыну до достижений отца пока далеко, но Кирилл, несомненно, один из тех арбитров, с чьим именем мы можем связывать самые серьезные перспективы. Возможно, в этом сезоне Левников-младший отработает на своем первом московском дерби.



4. Сергей Лапочкин. Санкт-Петербург, 36 лет. Судья ФИФА, 108 матчей в РФПЛ

Потомственный арбитр (отец Сергей Лапочкин-старший отсудил главным арбитром 95 игр чемпионата России) начал свою карьеру в премьер-лиге в 2011-м. После своего седьмого матча («Краснодар» - ЦСКА) удостоился гневной отповеди от нынешнего наставника «Халл Сити» Леонида Слуцкого: Лапочкин - самый слабый арбитр в нашем чемпионате. Подобная характеристика Сергея не сломала, и с 2013-го его начали привлекать к международным матчам (правда, пока в его активе только одна игра группового турнира - в Лиге Европы). Уже перекрыл практически все статистические достижения отца. Учитывая возраст - имеет достаточно серьезные международные перспективы.



3. Владислав Безбородов. Санкт-Петербург, 44 года. Судья ФИФА. 175 матчей в РФПЛ

Только что отработавший матч за Суперкубок России петербуржец - обладатель самой удивительной для российских арбитров судьбы. В 18-летнем возрасте он уехал учиться в университет Ричмонда (США), где не только играл за студенческую команду, но и получил степень бакалавра спортивного менеджмента и бизнес-администрирования. Вернувшись домой, возобновил футбольную карьеру, и даже забивал в еврокубках за «Вентспилс» и солигорский «Шахтер». В совершенстве владеет английским, благодаря чему сделал легкую карьеру на международном уровне. Безбородов - «любимый» судья Андрея Червиченко, регулярно ругающего его, не стесняясь в выражениях.

2. Алексей Николаев. Москва, 45 лет. Судья ФИФА. 215 игр в РФПЛ

Настоящий дуайен российского футбольного судейства. В октябре прошлого года получил пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования в РФС, после чего многие решили, что Николаев готовится завершать свою карьеру. Однако в итоге Алексей отказался от кабинетной работы, и продолжит двигаться к рекорду для судей по количеству отработанных в элитном дивизионе матчей (сейчас принадлежит Юрию Баскакову и составляет 225 игр).



1. Сергей Карасев. Москва, 38 лет. Судья ФИФА. 137 игр в РФПЛ

Если не случится никакого сюрприза (а мы сюрпризов не хотим) - именно Сергей будет представлять Россию на домашнем чемпионате мира. В последнее время Карасева активно задействуют на международной арене - он работал на групповом этапе Евро-2016, Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в прошедшем сезоне обслуживал полуфинал Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» - «Сельта», этим летом судил на молодежном чемпионате мира. Шутки о том, что Пьерлуиджи Коллина привечает Карасева из-за схожести их причесок - давно потеряли свою актуальность. Это настоящий лидер российского судейского корпуса. При этом он довольно молод, и кто знает, может быть и финал еврокубка отработает.

