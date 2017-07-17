Владислав Батурин: Карасев будет на чемпионате мира, Николаев прав, что вернулся

Ведущий программы «Свисток» на канале «Наш Футбол» делится своими ожиданиями от предстоящего сезона.

Главные герои со свистком. Рейтинг судей РФПЛ, версия Алексея Андронова



Ожидаю очень непростого сезона для судей в премьер-лиге. Прежде всего - у нас очень мало арбитров, способных работать на таком уровне. Судить в РФПЛ невероятно сложно, это можно сравнить с скалолазанием без страховки. Взять хотя бы огромные расстояния, перелеты. Не везде современные стадионы. Люди должны понимать, какая огромная нагрузка выпадает на судей, прежде чем задорно чехвостить их каждый уик-энд.



На миллион процентов уверен, что Сергей Карасев попадет в бригаду арбитров чемпионата мира-2018. Ему благоволит Коллина, он на хорошем счету в Европе. Нет судей, которые не ошибаются, это часть работы. Мне кажется, у Сергея почему-то по-разному получается судить «там» и «здесь», в нашем чемпионате он порой попадает в ситуации, которые для арбитра ФИФА являются нонсенсом. Если сумеет этого избегать - будет абсолютный «топ». Потенциал его огромен, думаю, может попасть и в плей-офф ЧМ-2018.



Алексей Николаев сделал совершенно правильный выбор, вернувшись на поле. Совмещать судейство с кабинетной работой невозможно, а хорошие арбитры у нас - товар штучный. Охарактеризовал бы его одним словом - Мудрость.



Так сложилось, что почти все сильные арбитры у нас собраны в Москве или Санкт-Петербурге. Считаю, что прописка никакого значения не имеет. Судить должны те, кто лучше. Москвич или петербуржец на матче «Зенита» с ЦСКА или «Спартаком»? Почему нет, если он профессионал и подходит по мастерству.



Из не самых известных арбитров рекомендовал бы присмотреться к Алексею Сухому (Люберцы) и Владимиру Москалеву (Воронеж). Критикуя наших судей, часто говорят о том, что была утрачена школа - как и у футболистов. У этих двух молодых людей с школой все хорошо, она заметна.

