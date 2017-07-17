Александр Егоров: Промес сказал мне «Не может быть, что ты закончил судить»

Один из самых известных, и, скажем прямо, лучших российских судей завершил карьеру и перебирается из Саранска в Москву. Теперь он - заместитель Андрея Будогосского в департаменте судейства и инспектирования РФС.

- Почему вы решили сменить футбольное поле на кабинет?

- Я готовился к сезону в обычном режиме, могу сказать, что был в абсолютно лучшей форме за всю свою карьеру. Сдал нормативы с результатами, каких у меня не было никогда. Но у меня состоялся разговор с Виталием Мутко, он предложил занять этот пост. Я посоветовался с семьей, и с учетом того, что мне скоро 45, и работать оставалось год-два - решил это предложение принять.

- Это тот самый пост, который до недавнего времени занимал Алексей Николаев?

- Да, по существующим правилам, он не мог дальше совмещать судейство и работу в департаменте. И выбрал судейство. Я сразу созвонился с ним, и только, убедившись в окончательности его решения, дал согласие.

- Что вам сказала жена?

- «Это то, к чему ты стремился всю свою жизнь». Она права. Я уже задумывался в последние годы - что дальше? Буду ли инспектором, или отойду от футбола вообще. А тут сразу такое предложение. Считаю его оценкой своей жизни в судействе. Теперь буду передавать опыт. Его достаточно - у меня ведь была не самая легкая карьера.

- Насколько легко далось решение ее завершить?

- Знаете, сейчас мне звонят многие игроки, и говорят «зачем ты закончил?». После Суперкубка встретил в коридоре Промеса и Попова, поздравил, рассказал о решении. Промес стал таращить глаза, «да не может быть, как это закончил…». Мне приятна такая оценка. Я не дождался того момента, когда люди начнут говорить «да когда же он закончит свистеть», когда начну не успевать. Уйти вовремя - очень важно. Считаю, мне это удалось. А карьера? Я ей доволен. Есть, что вспомнить.

- Халк вам случайно не звонил?

- Нет, конечно. Намекаете на наш с ним диалог? Я заранее узнал у игравшего в «Мордовии» Джало несколько португальских выражений, одно из них применил. Халк удивился - «это ты мне»? Но сразу остыл и убежал на другой конец поля. Наверное, подумал, что я весь язык выучил!

- Вы были фактически визитной карточкой Саранска. А теперь?

- Я горд тем, что прославлял свой город и Мордовию. Рад, что у нас будет чемпионат мира. Но думаю, что на «визитку» я не наработал.

- У вас ведь, по сути, начинается новая жизнь?

- Совершенно верно. Я переехал в Москву, теперь каждый день езжу не на тренировку, а в офис. Сейчас я полностью отвечаю за судейство в ФНЛ. Это и назначение судей, обучение их, отсмотр всех игр.

- Почти как Коллина?

- Пьерлуиджи все-таки совсем на другом уровне.

- Где сложнее судить - в ФНЛ или в премьер-лиге?

- Думаю, что в ФНЛ. На высшем уровне можно что-то прочитать, предугадать. А в ФНЛ мастерство игроков не такое высокое, больше борьбы и фолов. Больше непредсказуемости.

- Как вы перестраиваетесь на московский ритм?

- Это пока самое трудное. Пока в Москве успеваю за день сделать только что-то одно - или в офис съездить, или на футбол. Логистика тут непростая. Не понял пока, как планировать время. В Саранске за 5 минут можно было добраться из одного конца города в другой.

- Ездите в метро? Вас узнают?

- Только на нем и передвигаюсь. Узнают только если рядом со стадионом.

- Вы не думали о возможности продолжить карьеру в качестве видеоассистента?

- Я вам скажу не как чиновник, а как Александр Егоров: пока я не понимаю этого новшества и мне его сложно принять.

- Но оно неизбежно.

- Если на чемпионате мира это будет применяться - вероятно, да. Но пока я в этом не уверен.

- Что вас смущает? Кубок конфедераций показал, что от них есть польза.

- В большинстве эпизодов арбитры должны были разбираться без всякого видео. Но они почему-то пересматривали очевидные моменты. А в финале Мажич не удалил игрока за удар локтем. Хотя посмотрел видео. Что же до офсайдов - то там совсем простые моменты, не орешки даже, а семечки. Если мои судьи начнут не видеть таких очевидных вещей - я буду недоволен.

- На какую сумму готовы поспорить, что видеоповторы будут на ЧМ-2018?

- Давайте на бутылку коньяка. Я вам так скажу - хорошо, что я, как судья, не дожил до эпохи роботов. С ними, кстати, у вас и поспорить не получится.

- А что делать с бригадой Виктора Кашшаи, который засчитал 2 гола Криштиану Роналду из офсайда в одном матче?

- Вы меня убеждаете в пользе видеоповторов?

- Ну они позволили бы избежать несправедливости. Как и с вашим бывшим шефом Розетти на чемпионате мира-2010.

- Если на таком уровне судьи-ассистенты допускают такие ошибки - надо, чтобы судили другие. Главные арбитры несут ответственность за всю бригаду, но это не их решения. Розетти вполне мог получить финал на том чемпионате.

- Кашшаи грубо ошибался еще на Евро-2012…

- Кашшаи неудачно провел и матч Россия-Англия, например. Но - к счастью, или сожалению, - я не возглавляю судейский комитет ни в ФИФА, ни в УЕФА. Это вопросы к ним.

- Согласны с тем, что главная проблема судейства в футболе - невозможность одинаковой трактовки одинаковых моментов?

- Согласен. Но ведь двух абсолютно одинаковых моментов не бывает. Всегда есть нюансы. И всегда есть разные мнения. Тут уже мы, как руководители должны говорить: мы хотим видеть такое или иное решение.

- Карасев попадет на чемпионат мира?

- Очень надеюсь. Ему нужно провести хороший сезон. Он был на молодежном чемпионате мира, это уже шаг к взрослому первенству.

- А Кубок Конфедераций?

- При всем уважении - эти арбитры не конкуренты Карасеву. Я уверен, что предстоящий сезон будет для него лучшим. Пожелаю ему легче перестраиваться с европейских матчей на российские. Футбол все-таки у нас разный.

- Мирча Луческу считает, что не стал чемпионом из-за московских судей.

- А может так получиться, что решающую ошибку допустил мордвин (Егоров судил матч «Спартака» и «Зенита», и не назначил пенальти за игру рукой Комбарова), который не увидел игру рукой. Я думаю, это эмоции. Он побеждал и при московских арбитрах тоже. Прописка вообще не играет никакой роли.







