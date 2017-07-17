«Спартак» – идеальная мишень. Колонка Алексея Андронова

Свой первый матч после возвращения (и подразумевающегося как результат – очищения) московское «Динамо» сыграет с «Спартаком». Дома. Почему это удачно и удобно?

Разумеется, действующий чемпион – фаворит матча. Однако «на бумаге» не кажется, что «Динамо» сейчас должно быть уж настолько слабее «Локомотива», чтобы развалиться в этом испытании. Изначально календарь подразумевал, что игра состоится в Тушино, но на «Открытие-Арене» не успевали разобрать концертную инфраструктуру. В итоге первые два матча «Динамо» - домашние.

И первый из них Юрий Калитвинцев вполне может воспринимать, как пристрелочный. Результат на него давить не должен – это к «Спартаку» будут вопросы, если он не добьется победы. Зато все свои возможности, и наработанное на сборах – динамовцы проверят в самом настоящем бою. И к «Уралу», который примут в Химках через 5 дней – уже будут знать о себе не просто много, а максимально много.

Что бы ни говорилось о нынешнем «Спартаке» комплиментарного, его оборона не имеет пока репутации железобетонной. Свой шанс в атаке у бело-голубых наверняка будет, а уж в чем-чем, а значимости использования голевых моментов, Калитвинцев, уверен, команду успел убедить. Насколько для этого состава «Динамо» принципиален соперник? Думаю, важнее не это, а то, что в гости приедет чемпион страны. Калитвинцев еще игроком застал Константина Бескова, однажды решившего отчислить из команды Дмитрия Черышева за приход в столовую в красных трусах. Нынешний рулевой «Динамо» мыслит несколько современнее, и до «кровавых мальчиков в глазах» накручивать свою команду не будет.

И не в том нынче статусе прославленный клуб (с последнего чемпионства которого прошел 41 год, а с последнего кубка – 22), чтобы кто-то в раздевалке бил муху газетой, поднимая градус противостояния. Мне кажется, ровно наоборот, союзником «Динамо» в этой игре может стать спокойствие. Речь не о том, чтобы отдать «Спартаку» инициативу. Но и переть, как «на буфет вокзальный» не него тоже незачем. Ничего потерять в этой игре «Динамо» не может. А вот приобрести – вполне. И хорошее настроение, и уверенность в себе, и задел на будущее.

С точки зрения непосредственно игры, у «Динамо» есть один очень неприятный для «Спартака» аргумент. Кирилл Панченко – представитель едва ли не самого дефицитного в современном футболе амплуа – игрок, располагающийся «между зонами». Основное внимание защитников наверняка будет сконцентрировано на форварде сборной Черногории Фатосе Бечирае, и Панченко-младший вполне может найти свои моменты перед штрафной площадью. Думаю, ключевым качеством победителя в этом матче будет реализация моментов. И в этом аспекте я не считаю «Спартак» фаворитом.

«Спартаку» «Динамо» не соперник. Колонка Сергея Микулика