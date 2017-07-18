Рекорд Кокорина, дубли Промеса, провал Эмери: все о матчах «Спартака» и «Динамо»

Накануне центрального матча 1-го тура РФПЛ «Советский спорт» вспоминает самые интересные цифры, связанные с этим столичным дерби.

98 минут потребовалось соперникам, чтобы выявить сильнейшего 15 мая 2014 года. На 8-й компенсированной минуте Дмитрий Комбаров реализовал пенальти и принес «Спартаку» самую позднюю победу в чемпионатах России (3:2). Кроме того, этот гол стал последним в чемпионате России-2013/14.

92 мяча забил «Спартак» динамовцам в чемпионатах России – больше, чем любой другой клуб.

26 поражений в 50 матчах против «Спартака» в российских первенствах потерпело «Динамо». Так часто бело-голубые не проигрывали никому (22 раза они уступили «Локомотиву»).

13 раз игрокам удавалось оформить дубль (8 – спартаковцы, 5 – динамовцы). Только один бомбардир забивал два мяча дважды – спартаковец Квинси Промес.

11 матчей в российской истории соперники завершили вничью 1:1. Это самый популярный счет в противостоянии. Так заканчивалась хотя бы одна игра в четырех чемпионатах подряд (2008-2011/12). А самая частая победа в РФПЛ – 1:0. Она была зафиксирована 6 раз, причем в 5 случаях с этим счетом выигрывали спартаковцы.

9 игр подряд динамовцы не побеждали на финише Премьер-лиги-2015/16 - перед тем, как отправиться в ФНЛ. По ходу своей серии они набрали лишь одно очко, добившись домашней нулевой ничьей с «Амкаром». А 4 из 8 поражений (мячи 3-20!) были с крупным счетом.

9 встреч потребовалось «Динамо», чтобы впервые обыграть «Спартак» в чемпионатах России. Произошло это 3 июля 1996 года – 2:1 в пользу бело-голубых. До этого они лишь трижды сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

8 матчей составляет домашняя безвыигрышная серия «Динамо» в РФПЛ. В чемпионате-2015/16 оно ни разу не добилось победы на своем поле во втором круге (2 ничьи и 6 поражений). А последний домашний успех динамовцев в Премьер-лиге датирован 7 ноября 2015 года – в игре с «Кубанью» (2:1).

8 поединков кряду динамовцы не играют вничью со «Спартаком». Правда, за это время они смогли одержать лишь одну победу (25 ноября 2012 года со счетом 5:1).

7 раз соперники громили друг друга с крупным счетом (6 – «Спартак», 1 – «Динамо»). Любопытно, что упомянутый выше единственный разгром красно-белых (5:1) оказался историческим: этот матч стал последним для спартаковцев под руководством Унаи Эмери.

7 встреч против «Спартака» в российской истории провел нынешний главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев и ни разу не выиграл, добившись лишь одной ничьей. Будучи игроком, он в составе «Динамо» и нижегородского «Локомотива» 5 раз выходил на поле против красно-белых в 1992-1994 годах, сыграв вничью в 1993-м (1:1). А, став тренером, проиграл «Спартаку» оба матча с «Волгой» в чемпионате-2013/14 – 0:1 в Нижнем Новгороде и 1:6 в Москве.

7 игр подряд во всех турнирах не проигрывают спартаковцы другим столичным клубам. Серия началась после того, как в первом матче весны-2016 красно-белые уступили ЦСКА (0:1). По ходу нее спартаковцы одержали 6 побед, сыграв вничью только с «Локомотивом» во втором круге прошлого чемпионата (1:1).

6 последних матчей выиграл «Спартак» у динамовцев – с общим счетом 16:6.

5 голов забили лучшие бомбардиры этого противостояния. У спартаковцев это Егор Титов, отличавшийся с 1998 по 2007 год, у «Динамо» – Александр Кокорин.

5 предыдущих встреч между этими клубами состоялись в июле. «Динамо» смогло выиграть только самую первую из них – 2:1 в 1996 году. В 1998-м «Спартак» взял верх (2:0), а в 1999-м была зафиксирована ничья (2:2). Ну а в обоих июльских поединках в Премьер-лиге победили спартаковцы – 1:0 в 2002 году благодаря пенальти, который реализовал Владимир Бесчастных, и 4:1 в 2013-м.

5 чемпионатов России подряд (то есть во всех, проводившихся по схеме «осень-весна») «Спартак» не проигрывал в первом туре. Единственная ничья была на старте сезона-2015/16 – 2:2 дома с «Уфой».

3 раза в этом дерби игроки поражали свои ворота. Причем во всех трех матчах победу все равно одержали красно-белые. Первый автогол в 2007 году на свой счет записал спартаковец Радослав Ковач, что не помешало его клубу взять верх со счетом 2:1. А затем в собственные ворота забивали только динамовцы: Кристиан Нобоа в 2012 году (1:3) и Дуглас в 2015-м (0:1).

2 дубля в ворота «Динамо» в обоих матчах сезона-2015/16 сделал Квинси Промес. Причем в первой встрече, 25 октября 2015 года, он принес спартаковцам победу на 91-й минуте (3:2). Это был 20-й гол голландца в премьер-лиге.

2 поражения за 19 матчей прошлого сезона в ФНЛ потерпело «Динамо» - с одинаковым счетом 0:1 оно уступило «Тосно» и «Факелу». «Спартак» свой последний гостевой матч чемпионского сезона с крупным счетом 0:3 проиграл в Туле «Арсеналу».





2-я минута стала самой ранней, на которой был забит гол в этом противостоянии: в 2014 году счет открыл динамовец Александр Кокорин. Правда, его команда все равно потерпела поражение – в ответ у «Спартака» дубль оформил нынешний партнер Кокорина по нападению «Зенита» Артем Дзюба.

1 хет-трик был за 50 матчей этих команд в чемпионатах России: во второй игре самого первого сезона-1992 трижды ворота динамовцев поразил форвард «Спартака» Дмитрий Радченко, а его команда добилась первой крупной победы в дерби (5:2).

0 побед в 8 встречах на «Арене Химки» смогло одержать «Динамо» над «Спартаком» (3 ничьи и 5 поражений). Соперники играли здесь в 7 сезонах подряд – с 2009 по 2015/16 (в чемпионате-2011/12 они встречались дважды). Динамовцы проиграли здесь красно-белым 4 последних матча с общим счетом 4:13.