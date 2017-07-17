Почему из Бурлака не вышло второго Наваса?

Автор «Советского Спорта» на примере матча «Рубин» - «Краснодар» рассуждает о кадровых проблемах в обороне казанской команды

Много лет назад, когда автор этих строк имел регулярную практику на футбольном поле, едва ли ни после каждого матча юношеского первенства Москвы большинство его партнёров по команде подходило к тренеру и интересовалось, как тот или иной из них сыграл. На это мудрый наставник всякий раз отвечал коронной фразой: «Смотрите на та-бло!».

ДВА ГОЛА ИЗ-ПОД БУРЛАКА

Защитнику «Рубина» Бурлаку после финального свистка в воскресном матче против «Краснодара» на «та-бло» лучше было не смотреть. Поскольку застывшие на нём цифры 2:1 отражали не только итоговый счёт, но и любая из них вполне могла символизировать оценку Тараса за игру. Тем более, к «двойке» напротив команды соперника он имеет самое непосредственное отношение.

Призванный стать по задумке Бердыева оплотом казанской обороны, Бурлак расположился в самой сердцевине защитной линии, состоящей из трёх центрдефов и двух латералей. Причём с каждым из них Тарас вполне был способен объясниться на великом и могучем, так как от услуг заграничных тружеников тыла тренерский штаб команды из столицы Татарстана в отчётной встрече решил отказаться.

Однако, как показала практика, возможность говорить с партнёрами на одном языке отнюдь не тождественна эффективной игровой коммуникации. Ибо с задачей подчищать огрехи Камболова и Граната, а также самому вступать в единоборства, 27-летний защитник не справился, дважды позволив единственному форварду «Краснодара» Лаборде выскочить на рандеву с Рыжиковым.

Причём не сказать, что в обоих голевых эпизодах Бурлак выбирал неправильную позицию. При первом взятии казанских ворот зазор между ним и Камболовым был незначительный. Но если встречать оппонента, стоя на прямых ногах, да ещё и в момент передачи разворачиваться в противоположную от него сторону, немудрено, что в ближайшие секунды тебе суждено лишь созерцать номер на его футболке и начинать с центра поля.

Во втором голевом эпизоде просчёт Бурлака оказался ещё более грубым. Не сумев подстраховать выбросившегося на Лаборде Камболова, Тарас даже не попытался вступить с ним в единоборство, а вновь встречал его на прямых ногах и наблюдал за происходящим в качестве зрителя. Впрочем, допускаю, что подобная пассивность при отборе мяча может объясняться боязнью быть изгнанным с поля за лишение противника явной возможности забить гол. Ведь дело было уже на границе штрафной площади, а за спиной у Тараса оставался только вратарь.

Хотя беспристрастная статистика говорит о том, что и в других единоборствах в матче против «Краснодара» Бурлак был не на высоте, выиграв лишь 6 из 12 (50%), из которых 5 пришлись на действия в обороне. Удачными же оказались только 2 (40%). Дважды вступая в верховые дуэли, он оба раза оказывался ни с чем. Да и перехватов Тарас совершил лишь 5, что, прямо скажем, маловато. Всего же за 90 минут на долю защитника пришлось 48 действий. Из них удачных 31 (65%).

НАДЕЖДА НА НАВАСА

Наверняка у многих после разбора полётов в данном поединке мелькнула мысль о том, как бы пригодился «Рубину» Сесар Навас, которого Бердыев настойчиво звал этим летом вслед за собой с берегов Дона. Ведь как бы хороши ни были в «Ростове» Джанаев, Кудряшов, Гранат, надёжность оборонительных порядков серебряных призёров чемпионата страны позапрошлого сезона обеспечивал в первую очередь именно испанский ветеран. А Азмун, в силу игрового амплуа, способен приносить пользу у своих ворот разве что на стандартах.

Да, в свои 37 лет Навас несколько утратил былые скорость и резкость. Да, сил и выносливости с каждым годом становилось всё меньше и меньше. Но навести элементарный порядок в защитной линии и помочь избежать детских ошибок он по-прежнему в состоянии. К тому же наличие рядом видавшего виды товарища придаёт уверенность и окружающим, что в значительной степени сказывается как на индивидуальных, так и командных результатах игрового коллектива.

Согласитесь, трудно себе представить, чтобы оборона во главе с Навасом выглядела как решето, а из опорной зоны сквозило изо всех щелей, как в воскресенье на «Казань-Арене», когда проникающие передачи в хозяйскую штрафную раз за разом делались при полном попустительстве хвалёных опорников «Рубина». Вот и уговаривали его всем тренерским штабом Бердыева ещё пару лет назад повременить с завершением карьеры, когда Сесар вроде бы уже засобирался на покой. И сейчас, не вмешайся семейные обстоятельства, не позволившие ему вернуться в стан двукратных чемпионов России, он явно не был бы лишним звеном в пока ещё плохо отлаженном казанском механизме.

ТАК ЛИ ХОРОШ НАВАС?

Но так ли всё однозначно? Ведь Навасу в прошлом сезоне случалось противостоять тому же «Краснодару» пусть не в матче второго круга, который он пропустил из-за перебора жёлтых карточек, так во встрече, проходившей ещё на стареньком стадионе «Кубань» осенью 2016 года. Больше того, именно его мяч, забитый в самом начале после подачи углового, вывел ростовчан вперёд, после чего они всячески пытались удержать добытое преимущество в игре, проходившей под проливным дождём и на раскисшем поле.

Возможно, именно этим вызван тот факт, что основные показатели Наваса в тот промозглый сентябрьский вечер были далеко не выдающимися. Из 15 единоборств он выиграл только 6 (40%). Причём, те 10 из них, что пришлись на действия в обороне, лишь в двух случаях (20%) остались за испанцем. Зато на «втором этаже» противостоять Сесару было как всегда непросто. В двух случаях из трёх Навас первым добирался до верховых мячей, также совершив в придачу ещё и 10 перехватов. Суммарно на его счету 53 действия, 30 (57%) из которых стали удачными.

С другой стороны, игра на игру, как известно, не приходится. Поэтому для более объективного сравнения предлагаю сопоставить показатели Бурлака и Наваса за последний календарный год.

За 2373 минуты, проведённые Тарасом на поле в составе «Рубина», он в среднем совершал 11,24 удачных действий в защите за 90 минут, вступал в единоборства в обороне – 4,02 (32,65%), верховые единоборства – 4,43 (61,11%) и осуществил 7,22 перехватов.

У Наваса же за 3495 минут за «Ростов» в среднем набиралось 12,33 удачных действий в защите за 90 минут, единоборств в обороне – 5,3 (33,01%), верховых единоборств – 5,1 (72,73%) и 6,88 перехватов. Выводы, как говорится, делайте сами.

ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Принято считать, что Бердыев способен сделать настоящего мастера даже из самого заурядного игрока. А уж как расцвёл в «Ростове» под его началом списанный со счетов Гранат, пожалуй, напоминать излишне. Получится ли у Бурлака стать столпом обороны «Рубина» или один из некогда подающих надежды центрдефов отечественного производства навсегда застопорится в своём развитии и пути наверх у него нет, покажет только время.

А времени этого для работы в своём новом-старом клубе у Бердыева пока было катастрофически мало. И как им распорядиться – делать ставку на других имеющихся в команде оборонцев, искать защитную панацею на стороне, либо нивелировать существующие огрехи с помощью тактических ухищрений – решать, разумеется, только Курбану Бекиевичу. С него и спрос за конечный результат.

Использована статистика Wyscout