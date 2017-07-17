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ЦСКА и фига в кармане. Четыре фаворита КХЛ, претендующих на Кубок Гагарина-2018

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА и фига в кармане. Четыре фаворита КХЛ, претендующих на Кубок Гагарина-2018
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко называет квартет лидеров нашей лиги, способных стать будущим чемпионом КХЛ.

1. ЦСКА

Если смотреть на заявки команд, то ЦСКА уже победил. Ни один клуб КХЛ не усилился в межсезонье так мощно, как московские армейцы.

ЦСКА сохранял и собственные кадры (Андронов, Плэтт, Светлаков), и шерстил более бедные клубы (Шумаков, Шалунов, Окулов, Капризов), и возвращал российских игроков из НХЛ (Любимов, Нестеров, Григоренко)… И даже на неожиданной распродаже «Динамо» урвал самый жирный кусок – защитника Робинсона.

Если бы мы играли в электронную версию КХЛ, то армейцы уже были бы чемпионами. Ну а в реальном мире их главный тренер Игорь Никитин в интервью «Советскому спорту» справедливо подметил, что «могучий состав – еще не сильная команда».

Так что и у других соискателей, как на Западе, так и на Востоке шансы еще есть.

2. СКА

Питер без Шипачева и Дадонова уже не тот. Наверное, главному тренеру сборной России Олегу Знарку и в страшном сне не могло присниться, что лидеры его команды упорхнут в НХЛ, аккурат, перед Олимпиадой, ослабив заодно и СКА.

Но так или иначе СКА остался без ударного звена. А звездные ветераны Ковальчук и Дацюк не помолодели на год.

Тем не менее, было бы опрометчиво и глупо сбрасывать питерцев со счетов в борьбе за чемпионство. Для того, чтобы залатать бреши в составе у них есть внутренние резервы. На лидирующие места в команде наверняка не прочь выдвинуться Прохоркин и Тихонов. Да и другие клубы обеспечили действующего чемпиона известными новичками.

«Локомотив» пожертвовал Гаврикова, московское «Динамо» - Карпова. А из НХЛ вернулся в нашу лигу Калинин.

Если в этом сезоне на Западе кто и станет поперек дороги ЦСКА, то из реальных претендентов это только СКА.

3. «Ак Барс»

Казань сделала очень хитрый ход, вернув в свои ряды 36-летнего Зарипова. Как Данис заново адаптируется в «Ак Барсе» - еще вопрос. Но вот то, что ударное звено «Магнитки», ранее потерявшее двух защитников (Ли и Антипина) лишилось еще и нападающего… Это серьезное ослабление главного конкурента «Ак Барса» за гегемонию на Востоке в последние годы.

Ну а в целом Казань традиционно делает ставку на стабильность. В клубе остался не только опытный тренер Зинэтула Билялетдинов, но и все лидеры его команды – Свитов, Ткачев, Азеведу, Малыхин, Секач…

И это их шанс взять верх, как минимум, в конференции. Другого у этой команды может уже не быть.

4. «Салават Юлаев»

После того, как уфимцы передали в ЦСКА самую яркую нашу звездочку - форварда Кирилла Капризова, как бы вроде и неловко рассуждать об их шансах на Кубок Гагарина. Потому что эти два факта никак не укладываются в одну логическую цепочку.

Однако «Салават» явно не смирился с ролью тихого и покладистого «донора» более мощного армейского клуба. Иначе не стал бы приглашать к себе столь титулованного специалиста, как Эркка Вестерлунд и обеспечивать ему в столице Башкирии самые комфортные условия для работы.

Да, «юлаевцы» не смогли удержать у себя не только Капризова, но и его партнера по молодежной сборной Михаила Воробьева, который решил попробовать свои силы в «Филадельфии», пренебрегая неудачным опытом Любимова.

Однако на хоккейном рынке генменеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд поработал, как всегда, весьма убедительно. Буквально на днях «Салават» получил неплохое подкрепление из «Динамо» - Кокарева, Федорова и Баранова. До этого выиграл битву у «Ак Барса» за Панина. Да и легионера пригласил с опытом НХЛ – Филипа Ларсена.

Так что состав у уфимцев весьма боеспособный. А насчет кукиша в кармане, адресованного «старшему брату» из Москвы, сомневаться тоже не приходиться.


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