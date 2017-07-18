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Евгений Ловчев: Матч «Спартак» – «Динамо» всегда был главным дерби

Евгений Ловчев, Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: Матч «Спартак» – «Динамо» всегда был главным дерби
Фото: «Советский спорт»

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о дерби «Динамо» – «Спартак».

«СТАРОСТИНЫ ПОПАЛИ В ЛАГЕРЬ НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ БЕРИИ»

«Спартак» в моей душе и сердце, но так случилось в моей жизни, что один сезон я поиграл в «Динамо». Меня часто за это укоряли спартаковские болельщики, но еще раз хочу подчеркнуть, что я ушел не из «Спартака», а ушел от Бескова.

Сейчас матчи «Спартака» с ЦСКА или «Зенитом» считаются главными дерби. В мое время главным дерби считалась встреча «Спартака» и «Динамо». И это вот откуда пошло. Основатель «Спартака», наш патриарх Николай Петрович Старостин рассказывал, что он со своими братьями попал в лагерь не без участия Берии. А Берия в те годы был председателем общества «Динамо». Поэтому с довоенных времен повелось, что в матчах с динамовцами ребята играли еще и за братьев Старостиных.

В осеннем чемпионате 1976 года «Спартак» играл плохо, тогда мы вылетели из высшей лиги. Но матч с бело-голубыми стоял особняком. В «Лужники» пришло всего 6 тысяч зрителей, на фоне стотысячника, почти пустой стадион. Мы выиграли 1:0. После матча в раздевалку зашел Николай Петрович и сказал: «Молодцы! Играли с ними, как кошка с мышкой».

Помню, как Генка Логофет декламировал: «Я жить готов и умереть в «Динамо», если б не было бы общества «Спартак»

«СПАРТАК» В СУПЕРКУБКЕ ВЫПЛЕСНУЛ ЭМОЦИИ»

Понятно, было бы лучше, если б «Спартак» играл на своем стадионе. Немного побаиваюсь за исход игры. Да, «Спартак» - чемпион, у команды есть игра, но в первом матче сезона шансы выравниваются. А тем более, в таких принципиальных поединках. Исход будут решать не только физические кондиции, хотя динамовцы, судя по всему, очень хорошо провели подготовительный период, но и моральное состояние. И в таких матчах крупного счета не бывает.

«Спартак» на днях выиграл Суперкубок, и это может повлиять не в лучшую сторону на игру. Футболисты выплеснули много эмоций. А для «Динамо» это стартовый матч, да еще и дерби, все эмоции сохранены.

Я видел «Динамо» в прошлом году, видел, что команда строилась. Перед командой стояла задача вернуться, и они вернулись, причем очень уверенно. Это говорит о том, что в коллективе хорошая атмосфера. В первой лиге очень сложный турнир. Мы ведь тоже вылетали, тоже через это прошли, а затем не только вернулись, но и стали чемпионами. Матч будет сложным для «Спартака» и победа с любым счетом, даже в один мяч, будет крупным успехом.

Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)

Голы

Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари

Предупреждения:

Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Динамо» и «Спартак»?

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Евгений Ловчев
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