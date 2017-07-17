Эштон Кутчер пишет Брюсу Уиллису: «Смотри, что вытворяет эта русская!»

Звезды Голливуда пришли на их финал. Российский дуэт Надежда Бажина – Кристина Ильиных завоевали бронзу чемпионата мира.

ВПЕРВЫЕ С 2009 ГОДА

Одна девочка написала в твиттере: «Иду себе по Будапешту. Вдруг навстречу какой-то мужик, похожий на Эштона Кутчера. Пригляделась: это сам Кутчер и есть. Я в шоке!»

Вообще знаменитый голливудский актер Эштон Кутчер вместе с женой Милой Кунис и двумя очаровательными детьми не просто так шел по Будапешту, а заглянул в «Дюна Арену» на соревнования женщин в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Дети играли талисманами чемпионата мира. У сына Димитрия был голубой, у дочки Уайатт – розовый. На шее Кутчера – аккредитация. Кто-то провел его как почетного гостя. Или какой-нибудь журналист дал поносить на время (но не я).

Тем временем в бассейне происходила интересная история. Вы ведь помните, что Надежда Бажина до 29 лет не могла завоевать ни одной медали чемпионата мира, хотя семь раз становилась чемпионкой Европы? И вот здесь случилось серебро в личных прыжках с метрового трамплина. А сейчас Бажина так разошлась, что напрыгала на бронзу в дуэте с Кристиной Ильиных. Причем отрыв от австралийского дуэта, в котором выступала Мэддисон Кини – чемпионка мира на 1 м со сложной программой – составил почти 12 баллов. Это много.

Последний раз заметной парой в синхронных прыжках с трех метров у нас были Юлия Пахалина и Анастасия Позднякова, завоевавшие серебро Олимпиады-2008 и бронзу чемпионата мира-2009. Золото же случалось, когда Пахалина была еще юной и выступала в паре с Ириной Лашко. Дуэт побеждал на Олимпиаде-2000 и ЧМ-1998, которые проходили в Австралии.

КРЫЛЬЯ ЗА СПИНОЙ

- Вы вошли во вкус, Надежда – уже вторая медаль! – обратились мы к Бажиной.

- Конечно, - улыбнулась она. – Все получилось супер. А никаких мыслей у меня не было.

Это Надежда вспоминает свою пресс-конференцию после серебра, на которой она призналась, что чувствует невероятную расслабленность и спокойствие, и это только помогает прыгать хорошо. Никакого давления, нет нервов.

- А вот самым трудным моментом стало то, что у меня болела спина, - неожиданно призналась Ильиных. – Ноет постоянно, и травму я получила еще на сборах. Просто возникла боль, но у нас постоянные тренировки, и я не могла восстановиться.

- Если бы не эта проблема, могли бы дотянуться до серебра? Вам не хватило 11 баллов, чтобы обогнать канадок.

- Для нас это первая медаль на таком уровне, так что все еще впереди.

- Как нужно изменить программу к Олимпиаде?

- Усложнять ее точно не нужно. Только дорабатывать.

- Вы, Надежда, уже думаете об Играх-2020 в Токио? После таких медалей должны крылья за спиной вырасти.

- Это точно! Но я так далеко не загадываю. Иду к цели шаг за шагом, не спеша.

- Что вы скажете о золоте Евгения Кузнецова и Ильи Захарова в синхронных прыжках с трехметрового трамплина?

- Это фантастический результат. Мы так рады! Ребята настолько молодцы, что как никто заслужили это золото.

- А вы знаете, что на ваш финал пришли голливудские звезды Эштон Кутчер и Мила Кунис?

- Что, серьезно? – ахнула Бажина.

- На нас смотреть? – поразилась Ильиных. – Или на американок?

- Ой, я Милу Кунис люблю, - вздохнула Бажина. – А еще Кутчера – у них прикольные фильмы, смешные.

- Но вы видите, как мы во время финала сконцентрированы, - напомнила Ильиных. – Прыгали и ни на что не обращали внимание. Будто в каком-то своем мире живем.

- Вот Кутчер сидит на трибуне и пишет в чат WhatsApp: «Видели? Бажина уже вторую медаль взяла!» А ему Брюс Уиллис туда сообщение кидает: «Слушай, привези ее автограф!»

Надежда смеется. А если она в Будапеште и третью медаль возьмет – уже золотую, для полного комплекта и счастья, на ее финалы Леонардо ДиКаприо с Квентином Тарантино начнут ходить.

Всем станет ясно, кто тут настоящая звезда.

СТАТИСТИКА

Прыжки в воду

Женщины. 3м, синхрон

1. Чан/Ши (Китай) – 333,30. 2. Абель/Ситрини Белью (Канада) – 323,43. 3. Бажина/Ильиных (РОССИЯ) – 312,60.