В Супер Регби определились все четвертьфиналисты, а PRO-12 жаждет расширения

Регбисты "Скарлета" - победители PRO-12 2017 Фото: Gettyimages.ru

В самом престижном клубном турнире Южного Полушария наконец определились все участники плей-офф, а руководство кельтской лиги PRO-12 готовит большой сюрприз. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает о событиях ушедшей недели в регби, которые вы могли пропустить.

Супер четвертьфиналы в Супер Регби

Результаты заключительного тура в Супер Регби выявили участников борьбы в плей-офф. Самое большое представительство получила Новая Зеландия. Интересы этой регбийной державы представят сразу четыре клуба: «Харрикейнс», «Хайлендерс», «Крусейдерс» и «Чифс». Ненамного отстали и южноафриканцы. «Лайонс», «Шаркс» и «Стормерс» оказались тремя франшизами от ЮАР. Австралийцам же приходится довольствоваться лишь участием «Брамбиз» на стадии четвертьфиналов. Матчи состоятся 21 и 22 июля.

В последнем 17-м туре «Лайонс» преподнесли большой сюрприз не только «Шаркс», с которыми играли, но и всем болельщикам. К удивлению, «львы» смогли одержать убедительную победу над соперником со счетом 10-27. Гости имели полное территориальное преимущество и пронесли мяч в общей сложности на 618 метров. Это почти в 3 раза больше, чем удалось «акулам»! Такой гандикап не мог не вылиться в результат: «Лайонс» занесли три попытки, получив лишь одну.

Растущие аппетиты PRO-12

Они хотят больше? Их аппетиты растут? Похоже, кельтская клубная лига PRO-12 продолжает искать варианты для расширения и продвижения своего бренда. Ранее руководство турнира уже заявляло о желании присоединить два южноафриканских клуба, вылетевших из Супер Регби. Теперь вслед за «Читас» и «Кингс» в список кельтской лиги попала команда из США. Название клуба «Вашингтон ДС» говорит о намерении объединить под одним знаменем всех регбистов Северной Америки. Что же выйдет из этой затеи? Насколько конкурентоспособным станет клуб? Американцы умеют делать шоу и с умом развивать различные франшизы. И если все получится с расширением PRO-12 в Северную Америку и в Африку, то привычных нам участников турнира ждет немало разъездов.

Тонга квалифицировались на Кубок Мира-2019

После уверенной победы Фиджи над Самоа в рамках Кубка Тихоокеанских Наций со счетом 38-16 команда Тонга получила путевку на главный турнир регби 2019 года. Самоанцам нужно было лишь одно бонусное очко, чтобы поехать на Кубок Мира самим, но Фиджи уничтожили соперника пятью попытками. Тонга же попадает в одну из групп «смерти» вместе с Англией, Францией, Аргентиной и США.

Летчики. Восхождение

В рамках Кубка России по регби был сыгран первый полуфинальный матч. Лицом к лицу на газоне в Краснодаре сошлись местная «Кубань» и «ВВА-Подмосковье». Кубковые встречи всегда отличаются непредсказуемостью, но в данном случае «казаки» выступали в роли явных фаворитов. Ранее в Премьер-Лиге «Кубань» уже одерживала победу над монинцами. Но на сей раз «летчики» дали «казакам» отпор. Да еще какой! Дело дошло даже до того, что «ВВА-Подмосковье» вели с крупным счетом 3-16! Краснодарцы все же сумели собраться и сократить разрыв. Но «военлетчики» выстояли, а на табло зажегся окончательный счет поединка: 18-26. «ВВА-Подмосковье» выходят в финал Кубка России, где встретятся с победителем Вечного Красноярского дерби между «Енисеем-СТМ» и «Красным Яром». Остановит ли хоть кто-то эту «тяжелую машину»?



