Анна Чакветадзе: Все запомнят, что Макарова и Веснина – чемпионки Уимблдона!

Елена Веснина и Екатерина Макарова Фото: Gettyimages.ru

Экс-пятая ракетка мира, комментатор Анна Чакветадзе побывала в редакции «Советского спорта». В беседе с корреспондентами нашего издания известная в недавнем прошлом теннисистка рассказала о победе российской пары на Уимблдоне, безвластии в женском теннисе, впечатлениях от работы комментатором и многом другом.

О ПОБЕДЕ ВЕСНИНОЙ И МАКАРОВОЙ

Конечно, удивительно, как девчонки вчистую выиграли финал Уимблдона. Такой счет – 6:0, 6:0, по-моему, был последний раз в 1953 году. Безусловно, я за них очень рада! Они долго ждали окончания мужского парного финала – ребята сильно затянули, играли почти четыре с половиной часа, били временные рекорды. Судя по всему, Катя с Леной так разозлились, что решили все закончить как можно быстрее, поэтому финал прошел чуть ли не за 50 минут.

Мне кажется, что решающим для них стал момент одиночных соревнований, когда девчонки проиграли свои матчи во втором круге. Это повлияло на их выступление в парном разряде, они чуть больше сплотились. Когда играешь одиночку, тратишь гораздо больше энергии, и пара отходит на второй план, а тут они полностью сконцентрировались на совместном выступлении.

То, что на пути в финал они ни разу не встретились с сеянными парами, не имеет никакого значения. Никто не будет вспоминать, с кем им пришлось встретиться, продвигаясь по сетке. Все будут помнить, что Макарова и Веснина - чемпионки Уимблдона. Да такое бывает, что сетка дает преимущество, но им надо еще воспользоваться.

О ВЫБОРЕ МЕЖДУ ОДИНОЧКОЙ И ПАРОЙ

Если вы заметили, топ-5 сильнейших игроков очень редко играют пару. Роджер Федерер практически никогда не выступает в парном разряде. Рафаэль Надаль где-нибудь в Индиан-Уэллсе может сыграть пару, но это только после возвращения, чтобы получить игровую практику. А те, кто одиночку обычно играет неудачно, заявляются сразу и в микст и в пару.

Лена Веснина очень хорошо играет в этих разрядах, плюс ей нужно было подтверждать очки в одиночке с прошлого года, когда она была в полуфинале. В этом сезоне ей досталась очень сложная сетка, она вышла на вроде бы несеянную Викторию Азаренко, которая возвращается после перерыва. Учитывая историю личных встреч, Лена понимала, что ей будет очень тяжело подтвердить очки, поэтому решила заявиться во все разряды.

Самые большие нагрузки теннисист получает, играя одиночку. Все-таки, когда играешь микст и пару, тратишь меньше сил – тебе нужно держать только половину корта, ты не должен бегать по всей площадке, тебя может подстраховать твой напарник и т.д.

О ТРАВМАХ

В этом сезоне я наблюдаю большое количество травм у теннисистов. На Уимблдоне многие жаловались на покрытие, но мне кажется, это происходит из-за того, что календарь перенасыщен. Игроки не могут позволить себе лишний раз отдохнуть, постоянно испытывают серьезные нагрузки, стрессы, из-за этого случаются очень неприятные повреждения.

О ВОЗРАСТНЫХ ИГРОКАХ

На Уимблдоне хорошие результаты показали одни старички? Ну почему? У девушек выиграла 23-летняя Гарбина Мугуруса. Если брать Венус Уильямс, то в этом году она уже играла в финале Australian Open, где проиграла своей младшей сестре – Серене. Конечно, видеть ее во втором финале турнира Большого шлема удивительно, но она выглядела лучше остальных. У Джоанны Конты в полуфинале не было никаких шансов против нее.

В финале было видно, что если Уильямс не выиграет первый сет, то ей будет тяжело, потому что Мугуруса в физическом плане готова лучше. Все-таки 23 года и 37 лет – существенная разница. Но при этом у Венус были все шансы выиграть первую партию, ее сопернице в какой-то момент просто повезло, она смогла уйти с двух брейков на своей подаче.

О БЕЗВЛАСТИИ В ЖЕНСКОМ ТЕННИСЕ

То, что сейчас кто угодно может стать первой ракеткой мира – это замечательно, потому что появилась интрига. Иногда теннис было неинтересно смотреть, особенно, когда играла Серена Уильямс – было сразу понятно, кто выиграет титул. Сейчас же до последнего не ясно, кто сможет победить. Та же Венус играет не в такой безошибочный теннис, как сестра. Поэтому у девушек очень часто случаются неожиданные результаты, интригующие, интересные матчи.

Все говорят, что Серена ушла, и женский тур стал слабее. Надо понимать, что она сильнее всех подает, лучше двигается и гораздо мощнее бьет по мячу, имея преимущество перед соперницами практически во всех аспектах. Но она одна такая, все остальные играют на своем уровне.

В туре огромное количество игроков, которые могут стать первыми ракетками, но не становятся. Сейчас Каролина Плишкова возглавила рейтинг WTA и многие упрекают ее в том, что она не выигрывала больших титулов. На самом деле это не единичный случай – то же самое говорили про Динару Сафину, Елену Янкович, Каролин Возняцки. Но никто уже этого достижения у девушек не отберет. В конце концов, многие выигрывали турниры Большого шлема, но не становились первыми ракетками.

О ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИЙСКИХ ТЕННИСИСТОВ

Я считаю, у наших ребят очень хороший потенциал. Попасть в «десятку», конечно, будет очень сложно, но быть в «двадцатке» тому же Даниилу Медведеву, Карену Хачанову и Андрею Рублеву по силам. В них виден талант, у каждого есть своя изюминка, благодаря чему они могут выигрывать и быть среди лучших. Но опять же, нужно, чтобы все совпало.

Одно дело так играть, когда номинально ты аутсайдер, и никто не видит в тебе опасного соперника. Совсем другая ситуация будет, когда ребята проведут несколько сезонов и остальные теннисисты начнут более настороженно к ним относиться, будут внимательнее наблюдать за стилем их игры, отслеживать любимые удары.

О ДАРЬЕ КАСАТКИНОЙ И СИЛОВОМ ТЕННИСЕ

Я считаю, что Даша – уже сформировавшийся игрок «десятки». Просто в этом сезоне ей мешают травмы, но по игре, если ничего не изменится, она должна стоять в топ-10. Самое главное для нее - провести весь сезон здоровой и суметь как следует подготовиться.

К сожалению, сейчас скауты, следящие за развитием юниоров, делают акцент на высоких, хорошо развитых физически девушках. Считается, что те, кто играет в силовой теннис, будут выигрывать самые крупные турниры. Такова тенденция.

Да, была Мартина Хингис, есть Агнешка Радванска, Каролин Возняцки, играющие в другой теннис. И если та же Хингис до поры до времени навязывала борьбу Серене и Венус, то Радванске и Возняцки будет очень тяжело выигрывать турниры Большого шлема, потому что они играют больше в обороне, на стабильность.

Я думаю, что крупные соревнования будут выигрывать или физически развитые игроки, как, например, Анжелика Кербер, которая прошлый сезон отбегала просто феноменально и всех переиграла, или те, кто играет в атаку.

О ВЫХОДКЕ КИМ КЛИЙСТЕРС

Я видела, как Ким Клийстерс во время выставочного матча позвала на корт болельщика, который что-то говорил под руку, заставила надеть юбку и начала подавать ему мячи. Это немного странно выглядело со стороны, как тучный мужчина надевал эту юбку, еле-еле в нее влез… Я думаю, что истинные британцы не поняли этой шутки. Хотя, если бы они выпили десять стаканчиков «Пиммса», то эта шутка, наверняка, показалась бы им веселой.

О КЛУБНИКЕ СО СЛИВКАМИ И УИМБЛДОНЕ

Честно говоря, сливки не очень вкусные, да и клубника, в общем-то, так себе. Все про это спрашивают, но на самом деле, там нет ничего особенного. При этом мне очень понравился Уимблдон, даже больше, чем «Ролан Гаррос». На самом деле, разные эмоции испытываешь, когда приезжаешь на турнир как игрок и как журналист. На Уимблдоне не было постоянной суеты, как в Париже, там было как-то больше места.

С учетом того, что в Лондоне я не очень хорошо играла, то на Уимблдоне мне понравилось находиться больше в качестве комментатора. Мы попали на солнечную неделю, было очень жарко, это нетипичная погода для Лондона. Когда я приезжала туда в качестве игрока, помню, что постоянно шли дожди, матчи переносились. И вот ты сидишь, ждешь, игры до последнего не отменяют, приходится постоянно быть на корте до 10 вечера в ожидании, сыграешь или нет. Это сейчас над центральным кортом есть крыша, у всех есть возможность доиграть свои матчи, в мое время ее не было.

Что касается «Пиммса», то я не пробовала этот напиток, потому что не пью алкоголь. Но вообще, все говорят, что он сладкий, и не сильно алкогольный, зрители даже на корт его проносили и пили вместо лимонада.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ

В Америке болельщики более эмоциональные, особенно в Нью-Йорке. Там могут кричать под руку прямо во время матча и вообще ведут себя более активно. На Уимблдоне я такого не заметила. Даже когда Венус играла с Контой, болели и за американку. Там ее очень хорошо знают после пяти побед на лондонских кортах. Какого-то ожесточенного прессинга со стороны публики я не заметила.

ОБ УСТАЛОСТИ ОТ РАБОТЫ КОММЕНТАТОРОМ

За неделю на Уимблдоне я не устала. Я долгое время играла турниры каждую неделю, вы думаете, что теперь я устану от того, что комментирую матчи и беру интервью? Нет, конечно, я довольно выносливый человек, даже несмотря на то, что моя профессиональная карьера закончилась.

В Лондоне не было такого, что одно и то же каждый день. Наоборот, всегда было что-то новое: разные игроки, разные сюжеты. Мы ведь не только комментировали матчи, но и снимали сюжеты, так что получились очень яркие дни. Для меня это была не какая-то рутина, я получила много положительных эмоций и впечатлений.

Вечерами у нас, как правило, оставалось время только на то, чтобы поужинать, потому что с кортов мы уходили чуть ли не самые последние. Но в воскресение на первой неделе был выходной. В этот день мне удалось посетить несколько музеев и прогуляться по Лондону, потому что хотелось провести немного времени в городе.

О РАЗГОВОРАХ С ТЕННИСИСТАМИ

Бывает, встречаюсь с ребятами, которые до сих пор играют, они говорят: «Зачем мы это делаем? Как тяжело…». Такие мысли приходят в голову особенно часто после неудач. Вот они и говорят: «Да, тебе хорошо, ты уже не выступаешь». Но когда выигрываешь, совершенно другой настрой.

Конечно, многим надоедает – каждый год одно и то же. Особенно возрастным игрокам, которые проводят очень много турниров. Когда наступает год, в котором у тебя не все получается, конечно, это угнетает.

О ПРОБЛЕМАХ РОССИЙСКОГО ТЕННИСА

В последнее время теннис в нашей стране стал менее популярен. Раньше все хотели играть в теннис – это было престижно и модно. Но сейчас это стало дорого. Плюс, стало гораздо меньше трансляций, показывают в основном хоккей, футбол, дзюдо, а теннис постепенно ушел даже не на второй план, а на шестой-седьмой.