МОК: еще больше доходов!

Ресурс Inside the Games привел статистику, связанную с доходами и с общим финансовым состоянием Международного олимпийского комитета. «Советский спорт» пересказывает главное.

Информация о доходах организации за 2016 год стала известна со слов руководителя финансового отдела Международного олимпийского комитета (МОК).

Сер Мьянг Нг рассказал, что общий доход МОК за прошедший год составил ни много ни мало 3,5 млрд долларов. Причем сумма доходов вновь, как и в предыдущие годы, серьезно превышает сумму расходов.

Доходов - 3,5 млрд долларов

Расходов – 2,8 млрд долларов

За 2016 год совокупность накопленных средств организации увеличилась с 1,4 млрд долларов до более чем 2 млрд. Активы МОК по состоянию на 1 января 2017 года оцениваются в размере 3,2 млрд долларов.

- У нас достаточно средств находятся в денежном обороте, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Организация находится в очень ликвидной позиции, что говорит о финансовой стабильности и силе, – отметил Сер Мьянг Нг.

«Советский спорт» уже вспоминал о человеке, благодаря которому ситуация с финансами в международном олимпийском движении изменилась кардинальным образом. Хуан Антонио Самаранч, принявший пост главы МОК во время московской Олимпиады-80, получил весьма проблемное хозяйство: на счетах у МОК в ту пору было не более 500 тысяч долларов. Несложно посмотреть на то, сколь резко ситуация изменилась по сравнению с теми временами, когда олимпийское движение переживало серьезный кризис.