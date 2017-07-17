Хоккей нынче не дорог. Самые дорогие спортивные клубы мира

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов. Первые места – у футбола (как американского, так и соккера) и у бейсбола. «Советский спорт» пересказывает главное.

На первом месте – «Даллас Ковбойс» (Национальной футбольная лига США). Второй год подряд этот клуб признается самым дорогим спортивным клубом мира. В топе, конечно же, в основном американские клубы – бейсбол и американский футбол. Есть один клуба НБА. Присутствуют только 3 европейских футбольных клуба – «МЮ», «Барселона» и «Реал».

Ясно, что в топ-50 – полное доминирование американского футбола, бейсбола и баскетбола. Баскетбольных клубов в Топ-50 - немного. И вот что совсем удивительно: вообще нет хоккея, нет НХЛ. Ни одного клуба в топ-50!

1. Даллас Ковбойс (США, американский футбол) – $4,2 млрд

2. Нью-Йорк Янкиз (США, бейсбол) – $3,7 млрд

3. Манчестер Юнайтед (Англия, футбол) – $3,69 млрд

4. Барселона (Испания, футбол) – $3,64 млрд

5. Реал (Испания, футбол) – $3,58 млрд

6. Нью-Ингленд (США, американский футбол) – $3,4 млрд

7. Нью-Йорк Никс (США, НБА) – $3,3 млрд

8. Нью-Йорк (США, американский футбол) – $3,1 млрд

9-10. Сан-Франциско (США, американский футбол) – $3 млрд

9-10. Лос-Анджелес Лейкерс (США, НБА) – $3 млрд

На остальных строчках - футбола не так уж много:

15. Бавария (Германия, футбол) - $2,71 млрд

35. Манчестер Сити (Англия, футбол) - $2,083 млрд

43. Арсенал (Англия, футбол) - $1.93 млрд

46. Челси (Англия, футбол) - $1.845 млрд