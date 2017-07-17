«Прыгаю за Россию. Эмоции переполняют!» Бондарь покинул Украину и взял серебро

Новый дуэт Александр Бондарь – Виктор Минибаев с ходу завоевал серебро чемпионата мира в прыжках с 10 м.

Александр Бондарь родился в Луганске и выступал за Украину. Был призером чемпионата мира, двукратным чемпионом Европы.

Но всегда говорил, что украинцем себя не считает. Женился на россиянке, переехал в Москву, сменил гражданство. Пришло время, и после Олимпиады в Рио чиновники разрешили Бондарю выступать за Россию.

«Как здорово, что я наконец-то получил российский паспорт! – радовался тогда Бондарь. – Я его так ждал! Даже не могу описать, какая радость у меня на сердце».

Сашу поставили в пару к Виктору Минибаеву, который хотя имел две медали чемпионатов мира (в синхроне были серебро Барселоны-2013, бронза Казани-2015), но еще больше собирал четвертых мест. Чего-то не хватало Минибаеву, чтобы сделать шаг вперед.

И вот получилось – новый дуэт уверенно завоевал серебро первенства планеты.

- Все неплохо вышло. Это наш рекорд по сумме баллов. Но в будущем мы хотим набрать под 500, - говорил Бондарь после выступления. – Спасибо болельщикам, нас очень хорошо поддерживали.

- Это ваш первый крупный турнир за Россию.

- Эмоции переполняют. Очень хотел показать, на что способен. Меня взяли, оказали доверие. Старт был для меня важнейшим.

- Что оказалось самым важным в создании вашего дуэта?

- Подстроиться друг под друга. Мы с детства не росли вместе. Техника прыжков была разная. И вот где-то я под Витька, где-то Витек под меня… Так и находили общий язык.

- Правда, что когда вы переехали в Москву, то думали уйти из спорта?

- Был период в жизни, что возникали мысли завязать. И здоровье подвело – после чемпионата Европы-2014 перенес операцию. Часто болел. Вот и подумал: уеду, женюсь. Буду жить как нормальный человек.

Но потом понял, что без спорта не могу. Хочу прыгать дальше. И начал снова заниматься, набирать форму. Теперь в планах – прыгать вместе до Олимпиады в Токио.

СТАТИСТИКА

Прыжки в воду

Мужчины. 10 м, синхрон

1. Чен/Янь (Китай) – 498,48. 2. Бондарь/Минибаев (РОССИЯ) – 458,85. 3. Хаусдинг/Кляйн (Германия) – 440,82.