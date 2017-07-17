«Вот такие мы жадины». Веснина и Макарова – о победе на Уимблдоне

Чемпионки Уимблдона в парном разряде Елена Веснина и Екатерина Макарова в понедельник прилетели в Москву, где в аэропорту «Шереметьево» их встречали журналисты.

«ПЕРЕД ФИНАЛОМ ИГРАЛИ В ФУТБОЛ»

Самолет из Лондона уже час, как приземлился, а красавицы-чемпионки Уимблдона все никак не появляются в зале прилета. Мимо успели прошмыгнуть футболисты детской красноярской команды, бывший игрок волейбольной сборной России Роман Яковлев с сыном Дмитрием (пока выступающим на молодежном уровне), и даже актер Олег Тактаров – явно слегка удивленный наличием камер в аэропорту, но облегченно вздохнувший, когда понял, что пресса собралась не по его душу.

Веснину и Макарову все еще ждали.

Наконец, Елена и Екатерина, прижимая в груди небольшие, но столь дорогие им чемпионские кубки, выходят из зоны таможенного контроля. Цветы, аплодисменты, улыбки.

- Как же мы рады, что выиграли Уимблдон. Это была мечта с самого детства! – признается счастливая Веснина.

- Счет 6:0, 6:0 кажется легким. Матч так и сложился?

- Вовсе нет. На самом деле, была напряженная борьба, - отвечает Макарова. – Если бы мы где-то сбавили обороты, допустили пару ошибок, соперницы могли повернуть все в свою пользу. Счет бы не был таким простым и кто знает, как бы все в итоге сложилось. Так что мы с Леной постоянно говорили друг другу – нельзя отдавать им ни гейма. Да что гейма – ни одного мяча! Все нужно забрать. Каждый розыгрыш!

- Да-да, такие мы жадины! – смеется Елена.

- Свой финал в парном разряде вам пришлось ждать пять часов.

- Мы понимали, что выход на корт может затянуться. Все-таки, мужчины играют до победы в трех сетах без тай-брейков в решающей партии… Но что парни настолько затянут, все же не думали! – признается Веснина. – Чего только не переделали за это время. Пообедали несколько раз. Поспали. Даже в футбол успели поиграть вместо разминки.

- Не перегорели за время ожидания?

- Наоборот – когда пришла пора выходить, мы были настолько сосредоточены и сконцентрированы на предстоящей борьбе, что ни о чем, кроме тенниса, не думали.

- Правда, главный судья сразу сказал – надо успеть закончить до 23.00. А то потом свет на стадионе потушат, входы-выходы закроют… Надо было ускориться, и мы сделали все, что могли, - добавляет Макарова.

- Победа в паре компенсировала возможное разочарование от неудач в одиночном разряде? В прошлом году вы в Лондоне играли друг с другом в четвертом круге, Елена вообще до полуфинала дошла. А теперь обе вылетели уже во втором раунде.

- Эти поражения были давно – больше недели назад. Теперь, в общем, забылись. Сейчас мы чувствуем только радости от своего титула, - рассказывает Веснина.

- Я в одиночке проиграла Свете Кузнецовой, которая приехала на Уимблдон в потрясающей форме и уступила потом лишь будущей чемпионке. Лене пришлось встречаться с Викой Азаренко. Конечно, поражения всегда расстраивают, но на них нужно учиться. А вообще, нашли забавную параллель – когда в 2013-м мы выиграли в паре «Ролан Гаррос», на том турнире тоже рано вылетели в одиночке. Уже в первом круге. Я тогда также проиграла Кузнецовой, а Лена – Азаренко.

«ГОВОРЯТ, КРУЧЕ НАС – ТОЛЬКО УИЛЬЯМС»

- То есть, в Австралии в следующем году в одиночке надо проиграть пораньше?

- Вот уж нет! – смеются девушки. – Надеемся, это не так работает.

- Но титул Australian Open – единственный, которого вам не хватает – теперь главная цель в парном разряде?

- Одна из. Мы еще не были первыми ракетками мира и очень хотим ими стать, - говорит Веснина. – Несколько раз я и Катя подбирались к вершине очень близко, сейчас мы – третьи. Но возглавить рейтинг пока не удавалось. Надеюсь, получится в будущем. Возможно – уже в этом сезоне. А из турниров – да, остался только Australian Open. Будет здорово собрать карьерный «Большой шлем». К тому же, золото Олимпиады мы тоже выигрывали.

- Соперницы в Туре вас боятся?

- Часто говорят, что круче нас только – сестры Уильямс. Приятно! Все-таки, чувствуется, что мы добились чего-то важного. Как-то вошли в историю.

- Хао-Чен Чан и Моника Никулеску – ваши соперницы по финалу – были хорошо знакомы?

- Мы знаем их по отдельности, но против них вместе никогда не играли. Конечно, посмотрели их полуфинал, составили план на матч – совместными усилиями и моей, и Катиной команды, - рассказывает Елена. – И строго этому плану следовали. Пожалуй, первый раз в карьере удалось отработать все задумки идеально! Может, поэтому – и такой результат.

- Две «баранки» раньше кому-то вешали?

- Ни мы, ни нас никто так не обыгрывал, - пожимает плечами Макарова. – Было 6:0, 6:1 или 6:0, 6:2. Но два сета всухую – это что-то новенькое!

«СДЕЛАЛИ ФОТО С ФЕДЕРЕРОМ»

- Как провели воскресный день? Большая была вечеринка в честь победы?

- В субботу, после победы, устроили небольшой праздничный ужин прямо там, на Уимблдоне. Потом каждый посидел со своей командой по отдельности, но без крайностей – тихо, мирно… Ночью спали, а воскресенье посвятили подготовке к Балу чемпионов. И, собственно, самому Балу.

- Впервые попали на такое мероприятие?

- Да! На всех турнирах есть те или иные вечеринки закрытия. Но именно что вечеринки – там все спокойно, демократично… А тут – настоящая церемония! Прекрасное здание, замечательный зал, очень торжественная обстановка. Главный судья турнира просит всех встать, объявляет тост – за Королеву, за чемпионов… Просто мурашки по коже! – признается Веснина. – Никогда раньше такого не испытывала. Но было очень приятно. И интересно.

- Платья заранее привезли с собой в Лондон?

- Нет. Мы с Катей были вообще не готовы к походу на Бал. Но спасибо организаторам – нам предоставили прекрасный выбор всего, что только было нужно. И наряды, и украшения, и аксессуары… Напарнице повезло – она определилась быстро. А я кучу платьев перемерила, пока нашла то, что нравится больше всего.

- Гарбина Мугуруса, выиграв женский одиночный финал, признавалась, что очень хочет станцевать с Федерером. Удалось испанке?

- Так этот танец чемпионов, вроде, отменили? Даже если нет, мы ушли раньше, - признается Макарова. – Надо было уже собираться и готовиться к отлету в Москву.

- Но с Федерером фотографии сделали?

- Еще на корте, после его победы над Чиличем. Вот забавные ощущения – вроде, он же нас знает. И мы знаем, что он нас знает. И видимся постоянно на протяжении многих лет. Но каждый раз, как подходишь к Роджеру, волнуешься, как ребенок! Все-таки, он – выдающийся спортсмен, – уважительно качает головой Веснина.

- Самый популярный среди игроков?

- Думаю, да. И всегда таким был. Роджер – очень открытый и воспитанный человек. Он со всеми одинаково вежлив – и с соперниками, и с игроками, и с обычными людьми, будь то болельщики или обслуживающий персонал. Это в нем подкупает. Надаль, по сути, такой же, но Рафа - более стеснительный. А Федерер всегда уверен в себе и легок в общении – и на корте, и в раздевалке, и за пределами стадиона.

- Какие сейчас у вас ближайшие планы?

- Пока побудем в Москве. Надо встретиться с друзьями, пообщаться с прессой, немного отдохнуть. Потом я улечу в Сочи, устрою небольшой отпуск. И вскоре – американская серия турниров, - рассказывает Веснина.

- Я отправлюсь в Штаты чуть раньше – буду играть в Вашингтоне. А Лена поедет уже к Торонто. Но пока – никакого тенниса. Пару дней – только отдых! – смеется на прощание Макарова.