Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Астана- : -Спартак Юрмала
Футбол  Локомотив- : -Арсенал Тула
Водное поло  Австралия- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Спартак
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вот такие мы жадины». Веснина и Макарова – о победе на Уимблдоне

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Елена Веснина и Екатерина Макарова
Елена Веснина и Екатерина МакароваФото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Чемпионки Уимблдона в парном разряде Елена Веснина и Екатерина Макарова в понедельник прилетели в Москву, где в аэропорту «Шереметьево» их встречали журналисты.

«ПЕРЕД ФИНАЛОМ ИГРАЛИ В ФУТБОЛ»

Самолет из Лондона уже час, как приземлился, а красавицы-чемпионки Уимблдона все никак не появляются в зале прилета. Мимо успели прошмыгнуть футболисты детской красноярской команды, бывший игрок волейбольной сборной России Роман Яковлев с сыном Дмитрием (пока выступающим на молодежном уровне), и даже актер Олег Тактаров – явно слегка удивленный наличием камер в аэропорту, но облегченно вздохнувший, когда понял, что пресса собралась не по его душу.

Веснину и Макарову все еще ждали.

Наконец, Елена и Екатерина, прижимая в груди небольшие, но столь дорогие им чемпионские кубки, выходят из зоны таможенного контроля. Цветы, аплодисменты, улыбки.

- Как же мы рады, что выиграли Уимблдон. Это была мечта с самого детства! – признается счастливая Веснина.

- Счет 6:0, 6:0 кажется легким. Матч так и сложился?
- Вовсе нет. На самом деле, была напряженная борьба, - отвечает Макарова. – Если бы мы где-то сбавили обороты, допустили пару ошибок, соперницы могли повернуть все в свою пользу. Счет бы не был таким простым и кто знает, как бы все в итоге сложилось. Так что мы с Леной постоянно говорили друг другу – нельзя отдавать им ни гейма. Да что гейма – ни одного мяча! Все нужно забрать. Каждый розыгрыш!

- Да-да, такие мы жадины! – смеется Елена.

- Свой финал в парном разряде вам пришлось ждать пять часов.

- Мы понимали, что выход на корт может затянуться. Все-таки, мужчины играют до победы в трех сетах без тай-брейков в решающей партии… Но что парни настолько затянут, все же не думали! – признается Веснина. – Чего только не переделали за это время. Пообедали несколько раз. Поспали. Даже в футбол успели поиграть вместо разминки.

- Не перегорели за время ожидания?
- Наоборот – когда пришла пора выходить, мы были настолько сосредоточены и сконцентрированы на предстоящей борьбе, что ни о чем, кроме тенниса, не думали.

- Правда, главный судья сразу сказал – надо успеть закончить до 23.00. А то потом свет на стадионе потушат, входы-выходы закроют… Надо было ускориться, и мы сделали все, что могли, - добавляет Макарова.

- Победа в паре компенсировала возможное разочарование от неудач в одиночном разряде? В прошлом году вы в Лондоне играли друг с другом в четвертом круге, Елена вообще до полуфинала дошла. А теперь обе вылетели уже во втором раунде.
- Эти поражения были давно – больше недели назад. Теперь, в общем, забылись. Сейчас мы чувствуем только радости от своего титула, - рассказывает Веснина.

- Я в одиночке проиграла Свете Кузнецовой, которая приехала на Уимблдон в потрясающей форме и уступила потом лишь будущей чемпионке. Лене пришлось встречаться с Викой Азаренко. Конечно, поражения всегда расстраивают, но на них нужно учиться. А вообще, нашли забавную параллель – когда в 2013-м мы выиграли в паре «Ролан Гаррос», на том турнире тоже рано вылетели в одиночке. Уже в первом круге. Я тогда также проиграла Кузнецовой, а Лена – Азаренко.

«ГОВОРЯТ, КРУЧЕ НАС – ТОЛЬКО УИЛЬЯМС»

- То есть, в Австралии в следующем году в одиночке надо проиграть пораньше?
- Вот уж нет! – смеются девушки. – Надеемся, это не так работает.

- Но титул Australian Open – единственный, которого вам не хватает – теперь главная цель в парном разряде?

- Одна из. Мы еще не были первыми ракетками мира и очень хотим ими стать, - говорит Веснина. – Несколько раз я и Катя подбирались к вершине очень близко, сейчас мы – третьи. Но возглавить рейтинг пока не удавалось. Надеюсь, получится в будущем. Возможно – уже в этом сезоне. А из турниров – да, остался только Australian Open. Будет здорово собрать карьерный «Большой шлем». К тому же, золото Олимпиады мы тоже выигрывали.

- Соперницы в Туре вас боятся?
- Часто говорят, что круче нас только – сестры Уильямс. Приятно! Все-таки, чувствуется, что мы добились чего-то важного. Как-то вошли в историю.

- Хао-Чен Чан и Моника Никулеску – ваши соперницы по финалу – были хорошо знакомы?
- Мы знаем их по отдельности, но против них вместе никогда не играли. Конечно, посмотрели их полуфинал, составили план на матч – совместными усилиями и моей, и Катиной команды, - рассказывает Елена. – И строго этому плану следовали. Пожалуй, первый раз в карьере удалось отработать все задумки идеально! Может, поэтому – и такой результат.

- Две «баранки» раньше кому-то вешали?
- Ни мы, ни нас никто так не обыгрывал, - пожимает плечами Макарова. – Было 6:0, 6:1 или 6:0, 6:2. Но два сета всухую – это что-то новенькое!

«СДЕЛАЛИ ФОТО С ФЕДЕРЕРОМ»

- Как провели воскресный день? Большая была вечеринка в честь победы?
- В субботу, после победы, устроили небольшой праздничный ужин прямо там, на Уимблдоне. Потом каждый посидел со своей командой по отдельности, но без крайностей – тихо, мирно… Ночью спали, а воскресенье посвятили подготовке к Балу чемпионов. И, собственно, самому Балу.

- Впервые попали на такое мероприятие?
- Да! На всех турнирах есть те или иные вечеринки закрытия. Но именно что вечеринки – там все спокойно, демократично… А тут – настоящая церемония! Прекрасное здание, замечательный зал, очень торжественная обстановка. Главный судья турнира просит всех встать, объявляет тост – за Королеву, за чемпионов… Просто мурашки по коже! – признается Веснина. – Никогда раньше такого не испытывала. Но было очень приятно. И интересно.

- Платья заранее привезли с собой в Лондон?
- Нет. Мы с Катей были вообще не готовы к походу на Бал. Но спасибо организаторам – нам предоставили прекрасный выбор всего, что только было нужно. И наряды, и украшения, и аксессуары… Напарнице повезло – она определилась быстро. А я кучу платьев перемерила, пока нашла то, что нравится больше всего.

- Гарбина Мугуруса, выиграв женский одиночный финал, признавалась, что очень хочет станцевать с Федерером. Удалось испанке?
- Так этот танец чемпионов, вроде, отменили? Даже если нет, мы ушли раньше, - признается Макарова. – Надо было уже собираться и готовиться к отлету в Москву.

- Но с Федерером фотографии сделали?
- Еще на корте, после его победы над Чиличем. Вот забавные ощущения – вроде, он же нас знает. И мы знаем, что он нас знает. И видимся постоянно на протяжении многих лет. Но каждый раз, как подходишь к Роджеру, волнуешься, как ребенок! Все-таки, он – выдающийся спортсмен, – уважительно качает головой Веснина.

- Самый популярный среди игроков?
- Думаю, да. И всегда таким был. Роджер – очень открытый и воспитанный человек. Он со всеми одинаково вежлив – и с соперниками, и с игроками, и с обычными людьми, будь то болельщики или обслуживающий персонал. Это в нем подкупает. Надаль, по сути, такой же, но Рафа - более стеснительный. А Федерер всегда уверен в себе и легок в общении – и на корте, и в раздевалке, и за пределами стадиона.

- Какие сейчас у вас ближайшие планы?
- Пока побудем в Москве. Надо встретиться с друзьями, пообщаться с прессой, немного отдохнуть. Потом я улечу в Сочи, устрою небольшой отпуск. И вскоре – американская серия турниров, - рассказывает Веснина.

- Я отправлюсь в Штаты чуть раньше – буду играть в Вашингтоне. А Лена поедет уже к Торонто. Но пока – никакого тенниса. Пару дней – только отдых! – смеется на прощание Макарова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Веснина: Долго выбирала платье на Бал чемпионовЕлена Веснина поделилась впечатлениями от победы в парном разряде Уимблдона вместе с Екатериной Макаровой.Елена Веснина: Хотим стать первыми ракетками мираЕлена Веснина прокомментировала победу в финале Уимблдона в паре с Екатериной Макаровой.Екатерина Макарова: Матч был сложный, несмотря на счетЕкатерина Макарова прокомментировала победу в финале Уимблдона в паре с Еленой Весниной.Анна Чакветадзе: Все запомнят, что Макарова и Веснина – чемпионки Уимблдона!Анна Чакветадзе: Все запомнят, что Макарова и Веснина – чемпионки Уимблдона!Экс-пятая ракетка мира, комментатор Анна Чакветадзе побывала в редакции «Советского спорта».Плишкова возглавила рейтинг WTA, Кузнецова – 8-я, Шарапова – 171-яПлишкова возглавила рейтинг WTA, Кузнецова – 8-я, Шарапова – 171-яЖенская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.Как стать легендой. Федерер – 8-кратный чемпион УимблдонаКак стать легендой. Федерер – 8-кратный чемпион УимблдонаРоджер Федерер опять переписал историю. Он и так был величайшим. Теперь сделал еще один шаг к тому, чтобы остаться таким на века.Маррей и Хингис выиграли Уимблдонский турнир в микстеШвейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррей выиграли Уимблдонский теннисный турнир в миксте.ФИФА поздравила Федерера с восьмой победой на УимблдонеМеждународная федерация футбола (ФИФА) в своем официальном твиттере поздравила швейцарского теннисиста Роджера Федерера с победой на Уимблдоне.Елена Веснина: За все время, что мы выступаем в паре с Макаровой, это был один из лучших наших матчейРоссийская теннисистка Елена Веснина, вместе с Екатериной Макаровой выигравшая Уимблдон в парном разряде, рассказала, как удалось в финале обыграть Чань Хаочин и Монику Никулеску со счетом 6:0, 6:0.Евгений Кафельников: Только сам Федерер способен ответить на вопрос, сколько он еще может играть на таком уровнеДвукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников прокомментировал восьмую победу в карьере швейцарца Роджера Федерера на Уимблдонском теннисном турнире.Веснина сфотографировалась с Федерером и поздравила его с 8-м титулом УимблдонаРоссийская теннисистка Елена Веснина выложила в своем аккаунте Instagram совместное фото со швейцарцем Роджером Федерером.Елена Лиховцева: В самый важный момент Мугуруса собралась и справилась с волнениемЧетырехкратная финалистка турниров Большого шлема в парном разряде Елена Лиховцева прокомментировала победу испанки Гарбинье Мугурусы на Уимблдоне-2017.Елена Лиховцева: Веснина и Макарова - очень хорошая, сыгранная параЧетырехкратная финалистка турниров Большого шлема в парном разряде Елена Лиховцева прокомментировала победу Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Уимблдоне-2017.Роджер Федерер: Этот Уимблдон для меня - настоящая магияРоджер Федерер прокомментировал свою победу на Уимблдоне-2017.Роджер Федерер на Уимблдоне-2017 не проиграл ни одного сетаРоджер Федерер стал автором уникального достижения на Уимблдоне-2017.Федерер разгромил Чилича в финале Уимблдона35-летний швейцарец Роджер Федерер в восьмой раз за карьеру стал победителем Уимблдонского турнира.«Мы решили им ничего не отдавать!». Как Веснина и Макарова выиграли Уимблдон«Мы решили им ничего не отдавать!». Как Веснина и Макарова выиграли УимблдонЕлена Веснина и Екатерина Макарова «под ноль» выиграли финал Уимблдона и завоевали третий на двоих парный титул «Большого шлема».Виталий Мутко: Веснина и Макарова, на мой взгляд, являются одной из сильнейших пар в миреВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Уимблдонском турнире.Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разрядеВеснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разрядеРоссийские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в финале Уимблдона в парном разряде обыграли дуэт китаянки Хаочин Чань с румынкой Моникой Никулеску со счетом 6:0, 6:0.Испанская сказка. Гарбина Мугуруса – чемпионка УимблдонаИспанская сказка. Гарбина Мугуруса – чемпионка УимблдонаИспанка Гарбина Мугуруса, победив в финале Венус Уильямс, выиграла свой второй турнир «Большого шлема».
Футбол
Тотти назначен на пост директора «Ромы»
Футбол
Виталий Мутко: Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии
Футбол
Джо Харт прошел медосмотр в «Вест Хэме»
Футбол
Петреску обратился в CAS с жалобой на «Кубань»
все новости
Екатерина Макарова
Екатерина Макаровавсе новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
Wimbledon
Wimbledonтаблицакалендарьстатистикатексты/новости