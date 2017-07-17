«Допустить, но под нейтральным флагом». Как о спорте пишут мировые СМИ

Хотя до очередной Олимпиады еще более полугода, в зарубежных СМИ появляется огромное количество текстов, так или иначе посвященных олимпийской тематике. О наиболее знаковых из них – в подборке «Советского спорта».

«Холодная война вернулась в спорт», - утверждает Frankfurter Allgemeine. Раньше общественности были безразличны махинации в спорте, наличие гормонов в телах спортсменов или какие-то требования. Все включали телевизор и следили за увлекательными соревнованиями. Тех, кто обращал внимание на какие-то недостатки, либо игнорировали, либо называли занудами. Но теперь все по-другому. Времена изменились, и всеобщее отношение к честности стало намного более критичным. Но только лишь этим едва ли можно оправдать тот огромный приток энергии, из-за которого скандалы в спорте стали иметь катастрофические последствия для устоявшейся системы.

Политика никогда не переставала злоупотреблять спортом. Китай, к примеру, еще в 2008 году использовал Олимпиаду ради демонстрации экономических мускулов. Сейчас же США и Россия эксплуатируют спорт в качестве дешевого, но эффективного с точки зрения СМИ поля брани, пишет автор. Тем более что это очень просто, ведь материала для провокаций предостаточно в спортивных федерациях с их скандалами. В результате стычки происходят чаще.

Так, в 2007 году российский президент Владимир Путин лично летал в Гватемалу на генассамблею Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы застолбить зимние Олимпийские игры за Сочи. В итоге это стало победой России на всех фронтах: польщенные функционеры МОК отдали Олимпиаду Путину. Спустя два года американский лидер Барак Обама летал в Копенгаген, чтобы следующие летние Олимпийские игры в 2016 году провели в американском Чикаго. Но в конце концов победил Рио-де-Жанейро.

В фатальном 2010 году, как говорится далее, исполнительный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) определял страны-хозяйки чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах. Соединенные Штаты, изначально желавшие получить для себя 2018 год, отказались от своей заявки и сконцентрировались на 2022-м, поскольку они исходили из того, что ЧМ-2018 пройдет в Европе (и право проведения получила Россия). Но и здесь все пошло не так, и США проиграли Катару.

После этого разразился огромный скандал, закончившийся арестами в Цюрихе верхушки ФИФА. Спустя время и Блаттеру пришлось покинуть свою должность. В своем интервью ИТАР-ТАСС он признал, что «стал мячиком в большом политическом противостоянии».

А самое главное, пишет издание, произошло в 2014-м в Сочи, а именно - на церемонию открытия Игр, на которой вопреки традиции не было высокопоставленных представителей США. Впервые за долгое время на открытие не приехали ни президент, ни первая леди США, ни вице-президент. Вместо них США представляли открытая лесбиянка Билли Джин Кинг и два других гомосексуалиста.

Олимпийскую тему продолжает Sueddeutsche Zeitung. Медали, пишет СМИ, никогда не были кусками металла с ленточками, как и Олимпийские игры уже давно не просто спортивный праздник для молодежи мира. В действительности Олимпиады всегда были продолжением войны другими средствами. В 1980-е, к примеру, они были продолжением холодной войны и не в последнюю очередь должны были убеждать людей по другую сторону железного занавеса.

Продолжающееся использование спорта в корыстных целях не вяжется с ценностями олимпийского движения: принципами честной игры, мира и дружбы народов. Организованный допинг-обман представляет угрозу самой идее Олимпийских игр.

Журналист немецкой газеты Йоханнес Аумюллер предлагает отстранить российскую сборную от зимней Олимпиады в 2018 году. «Международный олимпийский комитет (МОК) может нанести очередной удар по глобальному чувству справедливости. Если до этого времени не произойдет спортивно-политического чуда, в Пхёнчхан так же, как и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, несмотря на прегрешения в области допинга, приедет солидная российская делегация», сетует автор.

Доказательная база налицо, и в отношении к допингу в России ничего не меняется, утверждает Аумюллер. Это не означает, что олимпиада в Пхёнчхане должна вовсе пройти без российских спортсменов. Вполне разумно было бы допустить к Олимпиаде не попадавшихся на допинге спортсменов, но под нейтральным флагом.