Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Астана- : -Спартак Юрмала
Футбол  Локомотив- : -Арсенал Тула
Водное поло  Австралия- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Спартак
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Допустить, но под нейтральным флагом». Как о спорте пишут мировые СМИ

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Допустить, но под нейтральным флагом». Как о спорте пишут мировые СМИ
Фото: Gettyimages.ru

Хотя до очередной Олимпиады еще более полугода, в зарубежных СМИ появляется огромное количество текстов, так или иначе посвященных олимпийской тематике. О наиболее знаковых из них – в подборке «Советского спорта».

«Холодная война вернулась в спорт», - утверждает Frankfurter Allgemeine. Раньше общественности были безразличны махинации в спорте, наличие гормонов в телах спортсменов или какие-то требования. Все включали телевизор и следили за увлекательными соревнованиями. Тех, кто обращал внимание на какие-то недостатки, либо игнорировали, либо называли занудами. Но теперь все по-другому. Времена изменились, и всеобщее отношение к честности стало намного более критичным. Но только лишь этим едва ли можно оправдать тот огромный приток энергии, из-за которого скандалы в спорте стали иметь катастрофические последствия для устоявшейся системы.

Политика никогда не переставала злоупотреблять спортом. Китай, к примеру, еще в 2008 году использовал Олимпиаду ради демонстрации экономических мускулов. Сейчас же США и Россия эксплуатируют спорт в качестве дешевого, но эффективного с точки зрения СМИ поля брани, пишет автор. Тем более что это очень просто, ведь материала для провокаций предостаточно в спортивных федерациях с их скандалами. В результате стычки происходят чаще.

Так, в 2007 году российский президент Владимир Путин лично летал в Гватемалу на генассамблею Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы застолбить зимние Олимпийские игры за Сочи. В итоге это стало победой России на всех фронтах: польщенные функционеры МОК отдали Олимпиаду Путину. Спустя два года американский лидер Барак Обама летал в Копенгаген, чтобы следующие летние Олимпийские игры в 2016 году провели в американском Чикаго. Но в конце концов победил Рио-де-Жанейро.

В фатальном 2010 году, как говорится далее, исполнительный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) определял страны-хозяйки чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах. Соединенные Штаты, изначально желавшие получить для себя 2018 год, отказались от своей заявки и сконцентрировались на 2022-м, поскольку они исходили из того, что ЧМ-2018 пройдет в Европе (и право проведения получила Россия). Но и здесь все пошло не так, и США проиграли Катару.

После этого разразился огромный скандал, закончившийся арестами в Цюрихе верхушки ФИФА. Спустя время и Блаттеру пришлось покинуть свою должность. В своем интервью ИТАР-ТАСС он признал, что «стал мячиком в большом политическом противостоянии».

А самое главное, пишет издание, произошло в 2014-м в Сочи, а именно - на церемонию открытия Игр, на которой вопреки традиции не было высокопоставленных представителей США. Впервые за долгое время на открытие не приехали ни президент, ни первая леди США, ни вице-президент. Вместо них США представляли открытая лесбиянка Билли Джин Кинг и два других гомосексуалиста.

Олимпийскую тему продолжает Sueddeutsche Zeitung. Медали, пишет СМИ, никогда не были кусками металла с ленточками, как и Олимпийские игры уже давно не просто спортивный праздник для молодежи мира. В действительности Олимпиады всегда были продолжением войны другими средствами. В 1980-е, к примеру, они были продолжением холодной войны и не в последнюю очередь должны были убеждать людей по другую сторону железного занавеса.

Продолжающееся использование спорта в корыстных целях не вяжется с ценностями олимпийского движения: принципами честной игры, мира и дружбы народов. Организованный допинг-обман представляет угрозу самой идее Олимпийских игр.

Журналист немецкой газеты Йоханнес Аумюллер предлагает отстранить российскую сборную от зимней Олимпиады в 2018 году. «Международный олимпийский комитет (МОК) может нанести очередной удар по глобальному чувству справедливости. Если до этого времени не произойдет спортивно-политического чуда, в Пхёнчхан так же, как и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, несмотря на прегрешения в области допинга, приедет солидная российская делегация», сетует автор.

Доказательная база налицо, и в отношении к допингу в России ничего не меняется, утверждает Аумюллер. Это не означает, что олимпиада в Пхёнчхане должна вовсе пройти без российских спортсменов. Вполне разумно было бы допустить к Олимпиаде не попадавшихся на допинге спортсменов, но под нейтральным флагом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Альберт Демченко: Футболистам нужно платить зарплату сотрудников Центра спортивной подготовкиГлавный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал о подготовке команды к Олимпийским играм, а также сравнил своих подопечных с игроками национальной футбольной сборной.Александр Легков: Буду готовиться к Олимпиаде-2018, надежда умирает последней (видео)Российский лыжник Александр Легков планирует выступить на Олимпиаде в Пхенчхане, несмотря на свое отстранение от международных стартов.Илья Авербух: На Олимпиаде-2018 бороться за медали в мужском одиночном катании мы вряд ли сможемТренер и хореограф Илья Авербух сомневается в том, что российские «одиночники» смогут показать высокие результаты на Олимпийских играх в Пхенчхане.«С «Нью-Джерси» не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛ«С «Нью-Джерси» не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛНападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную.Илья Ковальчук: У меня нет надежд, что игроки НХЛ приедут на ОлимпиадуФорвард СКА Илья Ковальчук рассказал о подготовке к сезону-2017/18 и поделился мнением об отъезде Дадонова и Шипачева в НХЛ.Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всемКовальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всемИлья Ковальчук хотел в НХЛ прямо сейчас, но ситуация сложилась как надо и без этого.Рене Фазель: В НХЛ идет борьба не за или против Олимпиады, а между лигой и профсоюзомПрезидент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о текущей ситуации в НХЛ накануне Олимпиады в Пхенчхане.Вячеслав Быков: Решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду – это неуважение к собственным игрокамБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду 2018 года.«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборной«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборнойСергей Калинин не стал продлевать контракт с «Торонто» и приехал в КХЛ, чтобы попасть на корейскую Олимпиаду.Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда Романа Любимова, который возвращается из «Филадельфии» в ЦСКА.Николай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНиколай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНападающий СКА перед началом второго сезона в команде надеется играть больше и высоко оценивает шансы на победу в Олимпийских играх.В Сокольниках состоялся праздник, посвященный Олимпиаде-2018 (фото)Алексей Зайцев: Медаль на Олимпиаде-2018 посвящу дочериБобслеист сборной России и супруг Алии Мустафиной Алексей Зайцев заявил, что завоеванные медали на Олимпийских играх в Южной Корее посвятит своей дочери.Бах поддержал идею совместного выступления Южной и Северной Кореи на Олимпиаде-2018Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал идею совместного выступления сборных Южной и Северной Кореи в Пхенчхане-2018.Дмитрий Курбатов: Сборная будет базироваться под Сеулом, а оттуда переедет в Олимпийскую деревнюИсполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, что хоккеисты сборной России перед Олимпиадой 2018 года будут готовиться под Сеулом.Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?Это заявление в интервью New York Times взывало много вопросов и сейчас мы постараемся на них ответить.Рене Фазель: В хоккее нет никаких проблем с допингом, Россия должна сыграть на ОлимпиадеПрезидент ИИХФ Рене Фазель уверен в том, что сборная России примет участие в олимпийском турнире 2018 года.Светлана Гладышева: Основная задача наших «друзей» - не допустить Россию на Олимпиаду в КорееБывшая горнолыжница, вице-чемпионка Олимпиады-1994 в Лиллехаммере в супергиганте Светлана Гладышева прокомментировала заявление президента МОК Томаса Баха о новых санкциях, которые могут ожидать российский спорт.Олимпиада-2018. Часть соревнований по лыжным видам может пройти в КНДРЧасть лыжных соревнований на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенхчане (Южная Корея) может пройти на территории КНДР. Об этом сообщает британское издание The Guardian.Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?«Вашингтон» защитил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова от драфта расширения. Что это значит?
Футбол
Тотти назначен на пост директора «Ромы»
Футбол
Виталий Мутко: Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии
Футбол
Джо Харт прошел медосмотр в «Вест Хэме»
Футбол
Петреску обратился в CAS с жалобой на «Кубань»
все новости