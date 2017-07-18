Кадровые потери «Спартака» и интерес к полузащитнику «Челси» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Первое дерби чемпионата

Матч «Динамо» и «Спартака» в начале сезона – уже традиция. В последние годы так было часто, и почти все дерби получались очень результативными. Красно-белые – явные фавориты не только по статусу. В последних десяти матчах они одержали восемь побед, при одной ничьей и одном поражении. Впечатляет и разница мячей – 25:13. Несложно подсчитать, что средняя результативность этого противостояния – 3,8 гола. Что нас ждет сегодня? Возможно, то же, что и всегда.

«Спартак» уже сыграл один официальный матч – за Суперкубок, где показал неплохой футбол для середины июля. Точно не проблемный. Проблемный футбол выглядит иначе. Однако сегодня «Спартак» сыграет без основной связки центральных защитников – Таски – Джикия. Первый получил травму на сборах, второй дисквалифицирован на один матч за красную карточку в 30-м туре предыдущего розыгрыша. Значит, Кутепов и Боккетти – связка, начинавшая прошлый сезон.

Не будет Зобнина – и не будет еще долго. Не сыграет и Самедов. То есть минус 3,5 игрока стартового состава весеннего образца.

«Спартаку» «Динамо» не соперник. Колонка Сергея Микулика





О «Динамо» известно намного меньше: все-таки целый сезон клуб лежал на дне глубокой пропасти, куда редко проникает человеческое внимание. Хотя известно, что и команда Юрия Калитвинцева недосчиталась игроков – нет ни Месси, ни Роналду.

– Ни один тренер не скажет, что доволен комплектацией команды. Разговаривали с Месси – не пошел. Роналду тоже собирался из «Реала» уходить, но остался. Не получились у нас эти трансферы. Всегда тренер хочет что-то лучшего. Но спасибо руководству, что те люди, которые нас действительно интересовали, оказались в «Динамо». По поводу доволен ли, поговорим в конце сезона, – сказал Калитвинцев.

Зато есть Погребняк, который за два года в «Динамо» сыграл 28 матчей и забил один гол – в ворота, кстати, «Спартака». И за свою работу получил больше, чем заработают за всю жизнь многие читающие эти строки. Ах да, считать чужие деньги – дурной тон…

«Спартак» – идеальная мишень. Колонка Алексея Андронова





Божович против Семина

В заключительном матче тура «Локомотива» дома примет тульский «Арсенал». Миодраг Божович снова в России, против бывшего клуба (хотя для него треть клубов премьер-лиги – бывшие).

Эти команды встречались относительно недавно – три месяца назад. Тогда «Локомотив» в гостях разгромил «Арсенал» (3:0).





Новости и слухи

Следующий матч «Локомотива» – с ЦСКА – перенесен с 22 на 21 июля. Началось! Нет, все согласно регламенту, и вообще в этом никакого криминала нет. Просто надоело. Приняли календарь – соблюдайте и играйте по нему.





Трансфер Канунникова в «Спартак» пока так и не состоялся. И чем дольше тянется эта не самая интересная история, тем больше скепсиса вызывает сам переход.





Зато просочился первый свежий слух за последнее время – якобы красно-белые интересуются полузащитником «Челси» Палашичем. Ему 22, игрок «Челси» он только условно: выступал в арендах в «Эльче», «Монако» и «Милане».

«Зенит» отклонил предложение «Бордо» по аренде Гарсии. Зато Йованович уже там, до 2021 года.





«Краснодар» договорился о переходе румынского нападающего Ивана. В ближайшее время он прибудет в расположение клуба, пройдет медосмотр и подпишет контракт.





А «Ростов» презентовал всех новичков – и тренеров, и игроков.



