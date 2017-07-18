«Высшая лига проверяла нас на прочность с первого же тура»

Во вторник «Динамо» проведет свой первый матч после возвращения в элитный дивизион отечественного футбола. И в соперниках самый что ни на есть принципиальный оппонент – московский «Спартак». А ведь без малого 40 лет назад красно-белые были почти в таком же положении, что и сейчас бело-голубые, поднявшись рангом выше. Существенная разница заключается лишь в том, что в 1978 году календарь свел команды не сразу в стартовом туре, а тогда, когда оба коллектива уже успели немного вкатиться в сезон. Плюс на момент очного противостояния динамовцы не были действующими чемпионами страны.



Поскольку автору данного материала, в силу возраста, не суждено было увидеть воочию, что из этого получилось, он предлагает читателям «советского Спорта» совершить небольшой экскурс в историю с помощью непосредственных участников тех событий. Им и слово:



Алексей Петрушин – в 1978 году полузащитник «Динамо»:

40 ЛЕТ НАЗАД

«События тех лет, конечно, немного подстерлись в памяти. Но я помню, что играли мы на стадионе «Локомотив». «Спартак» тогда там принимал своих соперников. А вторая, домашняя для «Динамо», игра прошла на стадионе «Торпедо». Это было связано с тем, что динамовская арена была закрыта на реконструкцию к Олимпиаде-80. Поэтому в том сезоне мы играли на Восточной улице. И тот матч второго круга закончился нулевой ничьей.

Не могу сказать, что Сан Саныч Севидов (тренер «Динамо» в 1978 году – примечание ред.) перед игрой первого круга нас как-то по-особому настраивал. На «Спартак» нас никогда настраивать было не надо. Это шло еще от старшего поколения, для которого «Спартак» был всегда хорошим раздражителем. И для нас «Спартак» был как красная тряпка. Уверен, что и спартаковцев также настраивали на «Динамо» во времена братьев Старостиных. Плюс со «Спартаком» в тот период работал Константин Иванович Бесков. И большинство динамовцев из той команды были его воспитанниками, которым он дал путевку в большой футбол.

Бесков умел ставить игру, и при нем «Спартак» еще в первой лиге показывал достаточно результативный футбол. У такого тренера, как иногда говорят, и одноногий заиграет (улыбается). Тем более в «Спартаке» тогда лучшую свою игру начал показывать Юрка Гаврилов, с которым мы еще в «Динамо» успели поиграть вместе. Да и в целом, состав тогда у «Спартака» подобрался довольно мастеровитый. И хотя рука Константина Ивановича уже была видна, я не думаю, что тогда кто-то мог предположить, что на следующий сезон эта команда станет чемпионом.

Но неправильно было бы говорить, что из-за Бескова или в связи с тем, что «Спартак» только поднялся из Первой лиги, мы сверх мотивированного соперника побаивались. Ведь за год до этого мы играли в полуфинале Кубка кубков, где уступили по пенальти «Аустрии». У нас была достаточно сильная команда на тот период. И какой-то боязни, конечно, не было. Мы играли тогда практически одним составом, выигрывали чемпионат и Кубок СССР. Поэтому в любом случае, в классе мы именно тогда спартаковцев превосходили.

Из событий матча единственное, что помню, так это почти полный стадион «Локомотив». На «Спартак» тогда ходило очень много народа. То, что мы вели по ходу матча со счетом 2:0 и играли с преимуществом, говорит о том, что мы доказали свое превосходство в классе. А вот игра второго круга сложилась для нас уже гораздо тяжелее. «Спартак» к тому моменту освоился в Высшей лиге. Неправильно говорить, что спартаковцы по играм второго круга как-то уж совсем выделялись. Но уже тогда они показывали тот футбол, который демонстрировали и в дальнейшем.

НАШИ ДНИ

Если проецировать события тех лет на нынешние реалии, то, надеюсь, что динамовцы, как и «Спартак» почти 40 лет назад, постараются не ударить в грязь лицом. Тем более небольшое преимущество у «Динамо» может быть за счет того, что «Спартак» отдал много сил в матче за Суперкубок. Поэтому хотелось бы, чтобы «Динамо», по крайней мере, дало бой.

Какой результат в итоге будет – трудно сказать. Но настраивать на первую игру после годичного перерыва, как и в 1978 году, никого не надо будет. Если «Динамо» и уступит, то, во всяком случае, в борьбе и не испугается действующего чемпиона. Если же говорить о том, на что эта команда способна в нынешнем сезоне, то я не думаю, что перед ней будут ставить какие-то сверхъестественные задачи. Я не хочу сказать, что задача будет закрепиться в премьер-лиге. Все-таки это московское «Динамо», а не команда из какого-нибудь Урюпинска.

Наверное, задача будет войти в пятерку-шестерку в этом сезоне. Не знаю, по силам ли это. Потому что «Динамо» в межсезонье я не видел, но читал, что, если судить по подготовительному периоду, то команда – чемпион по контрольным матчам. В основном она побеждала, но это палка о двух концах. Ведь есть команды, которые очень хорошо играют контрольные матчи, а потом в сезоне проваливаются. Мне бы, как истинному динамовцу, этого, конечно, не хотелось».

Георгий Ярцев – 1978 году нападающий «Спартака»:

40 ЛЕТ НАЗАД

«Начнем с того, что первый матч был особый. Потому что мы были дебютантами, и половина команды являлись выходцами из Второй лиги, прошедшими тяжелую школу Первой лиги. Высшая лига проверяла нас на прочность с первого же тура. И матч с «Динамо» в первом круге, конечно, стоял особняком. Если откровенно, то это был скорее матч не «Спартака» против «Динамо», а Бескова. Поскольку Константин Иванович на протяжении практически всей своей жизни всегда по-особенному относился к «Динамо».

Да, был Киев, был Тбилиси. Это тоже были очень ответственные матчи. Но для Бескова самыми принципиальными всегда были игры именно с московским «Динамо». Этого не надо скрывать. Очень много было тактических и практических занятий в преддверии игр с «Динамо». Доходило до того, что на теории мы сидели по часу-полтора. Потом Константин Иванович давал нам чуть-чуть погулять по Тарасовке, после чего мы шли на «второй тайм».

Игра первого круга была почти равная. Но два великолепных дальних удара Андрея Якубика метров с 30, а то и больше, позволили динамовцам выйти вперед. Мне удалось отквитать один гол. Детали спустя почти 40 лет помню с трудом. По-моему, мы удачно разыграли мяч в штрафной площади, и я сумел пробить Пильгуя. После этого мы завладели преимуществом и имели еще моменты. Правда, были они и у динамовцев. В итоге, так вышло, что две ошибки Александра Прохорова привели к тому, что мы проиграли этот матч.

Но он показал, что мы на равных можем играть и с топовыми клубами Высшей лиги. То есть, поражение, конечно, было обидным. Однако последующий разбор этой игры был больше настроен на оптимизм, чем на расслабление. Мы поняли, что со своей игрой можем противостоять таким командам, как «Динамо», укомплектованным сильно и мощно. И неслучайно во втором круге мы сыграли с ним вничью 0:0. Тогда игра, в которой я упустил два выгодных момента, была уже полностью равной. А весной мы еще только начинали чемпионат Высшей лиги и были, будем так говорить, новичками и находились в поиске своей игры.

Но уже тогда начали просматривать контуры чемпионской команды, которая через год взяла золотые медали. Все-таки у нас еще в 1977 году были такие игроки, как Ловчев, Прохоров, Гладилин, Булгаков, Букиевский, Самохин, Кокорев, поигравшие в Высшей лиге. Не надо забывать и о таких футболистах, как Гаврилов, Романцев, Шавло. К тому моменту уже подрастал и Федор (Черенков – примечание ред.), и другие ребята. Так что у нас была очень сбалансированная команда.

Перед любым матчем нам выдавали листики, на которых каждый из нас должен был написать свой состав на игру. И уверяю, состав был до такой степени основным, что под вопросом были максимум одна-две позиции, да и то из-за травм. А так дело доходило до того, что некоторые комбинации доводились просто до автоматизма. Поэтому наше пятое место уже в 1978 году не было случайностью.

Хотя в том сезоне мы проиграли почти без шансов оба матча динамовцам Киева, а 1979 год начали с поражения от московского «Динамо» в Чимкенте на Кубок СССР со счетом 0:3 (смеется). В «Динамо» тогда играли и Газзаев, и Ловчев, и Латышев, и Резник. Состав у них был просто сумасшедший.

НАШИ ДНИ

А сейчас, спустя столько лет, все действительно развернулось наоборот. «Динамо» вернулось из Первой лиги, где я просматривал не один его матч. Команда у динамовцев очень хорошо укомплектована. Видно, что это боевой коллектив, состоящий из опытных игроков, прошедших горнило многих турниров. Поэтому я уверен, что они не будут мальчиками для битья. Динамовцы дадут бой любому сопернику.

Самое главное в предстоящем матче будет зависеть от того, в каком состоянии к нему подойдет «Спартак». Ведь не надо забывать, что очень много сил и эмоций было отдано в Суперкубке. Не скажу, что игра с «Локомотивом» была равная до того момента, пока «Спартак» не повел в счете. Все-таки преимущество спартаковцев ощущалось. Особенно это стало заметно во втором тайме. И если «Спартак» сумеет хорошо отдохнуть и восстановиться, то думаю, что все у него будет в порядке и на этот раз.

Легкой игры, конечно, не будет. Но мастерство и подготовка спартаковцев должны сказаться. И тот эмоциональный заряд, который был получен от первой в истории победы в Суперкубке, должен сыграть свою роль. Так что «Спартак», на мой взгляд, будет ближе к победе, нежели «Динамо». Хотя опасаться динамовцев и относиться к ним с уважением, безусловно, нужно. Однако я, во всяком случае, в этом матче поставлю на «Спартак».

Вообще, возвращение клуба с такими традициями, как у «Динамо», – это всегда приятно. Динамовцы возвращаются с уверенностью в собственных силах. Поэтому я уверен, что нас ждет хорошая игра».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:



03.05.1978. 19:00.

Чемпионат СССР 1978. Высшая лига. 5-й тур. Москва, Центральный стадион «Локомотив». Зрителей: 10000.

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:2

Судьи: Лушин Виктор Владимирович (Москва), Мушковец Александр Григорьевич (Москва), Шевченко Александр Евгеньевич (Москва).

Составы команд:

«Спартак» (Москва): Прохоров (к), Цибин, Сорокин, Вл. Букиевский, Романцев, Шавло, Ярцев, Е. Сидоров, (В. Самохин 46), Гаврилов, Гладилин, Павленко.

Главный тренер: Бесков Константин Иванович.

«Динамо» (Москва): Пильгуй, Никулин, А. Новиков, Маховиков, Бубнов, Петрушин, Гершкович (Церетели 46, Колесов 77), Долматов, Якубик, Максименков, Казаченок.

Главный тренер: Севидов Александр Александрович.

Голы: Якубик 10 (0:1), Якубик 67 (0:2), Ярцев 80 (1:2).

Предупреждения: Цибин 48.

15.07.1978. 18:00.

Чемпионат СССР 1978. Высшая лига. 16-й тур. Москва, стадион «Торпедо». Зрителей: 23000.

«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 0:0

Судьи: Шкловский Эдуард Исаакович (Москва), Баскаков Валерий Георгиевич (Москва), Платонов Вячеслав Иванович (Москва).

Составы команд:

«Спартак» (Москва): Дасаев, Вл. Букиевский, В. Самохин, Хидиятуллин, Романцев (к), Шавло, Ярцев, Кокорев (Корешков 39), Гаврилов, Гладилин, Булгаков, (Черенков 65).

Главный тренер: Бесков Константин Иванович.

«Динамо» (Москва): Гонтарь, Бокий, А. Новиков, Маховиков (к), Бубнов, Петрушин (Казаченок 77), Гершкович (Якубик 64), Долматов, Колесов, Максименков, Минаев.

Главный тренер: Севидов Александр Александрович.