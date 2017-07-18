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Борис Майоров: СКА ослаб. ЦСКА – главный претендент на Кубок Гагарина

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о шансах ЦСКА на чемпионство в грядущем чемпионате КХЛ.

- Теоретически ЦСКА сейчас – главный претендент на Кубок Гагарина-2018, - рассуждает Борис Майоров. – Особенно с учетом того, что их главный конкурент за чемпионский титул – СКА – серьезно ослаб, потеряв своих ведущих игроков. Не стала сильнее и «Магнитка», из которой ушло человек семь из основного состава.

Причем, многие из них отправились ни куда-нибудь, а в НХЛ. Посмотрим, конечно, сумеют ли они там закрепиться… Но то, что они обратили на себя внимание энхаэловских клубов уже само по себе говорит о том, что хоккеисты это были очень сильные. А, значит, найти им замену будет очень непросто.

На этом фоне ЦСКА выглядит лидером за счет своих именитых новичков. Тут и боеспособная связка из «Сибири» в лице Шумакова и Шалунова. И Капризов, которого перетащили из «Салавата Юлаева». И вернувшиеся из-за океана Любимов, Нестеров, Григоренко. Но, повторюсь, пока сила армейцев – чисто теоретическая. Смогут ли они стать при этом сильной командой. А также справиться с давлением, которое без сомнения будет на нее оказываться со стороны руководства клуба и СМИ – еще вопрос, ответ на который мы получим только по ходу сезона.

- Справится ли и с такой звездной командой, и с давлением на нее новый наставник ЦСКА Игорь Никитин?

- Опыта у тренера вполне достаточно. По-моему, он уже давно созрел для самостоятельной работы. Тем более, что Никитин уже был главным в «Авангарде». И там под его началом были гораздо более известные игроки. Плюс школа сборной России, в штаб которой Игорь входит уже на протяжении многих лет. В общем, опыта ему хватит. В этом я не сомневаюсь.

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