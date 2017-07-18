Чем проще, тем лучше. При каком условии «Динамо» может обыграть «Спартак»

«Советский спорт» объясняет, какой вывод должно сделать «Динамо» из матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом».

«СПАРТАК» ДЕРЗОК

В первой официальной встрече сезона «Спартак» предстал узнаваемым. И дело даже не в игре отдельных футболистов. С чего вдруг Зе Луиш должен был перестать притягивать к себе передачи партнеров, если он прекрасен в умении цепляться за мяч? Форварда из Кабо-Верде искала передачами вся команда. В частности, нападающий 17 раз получал мяч от защитников! Как и в прошлом сезоне, разгонял атаки Фернандо. Он сделал больше всех пасов в матче - 71! С точностью все в порядке - 88%. Но на таком уровне бразилец сыграет, даже если разбудить его среди ночи и заставить выйти на футбольное поле. Логично, что Массимо Каррера сильные качества своих подопечных использует.

Гораздо интереснее, что остались неизменными игровые принципы «Спартака» - стилистические черточки. Именно их в первую очередь старается прививать своим командам Антонио Конте. Каррера идет по его пути. Их команды могут использовать разные схемы, но делать успешно то же, что и обычно. В частности, «Спартак» в пятницу блестяще играл в моменты смены владения мячом. Как только красно-белые теряли мяч, пулей стремились вернуть его обратно. Это было им присуще и в прошлом сезоне. Например, так было в первом большом матче Карреры в России - против «Краснодара». Спартак тогда победил 2:0.

В игре с «Локо» за Суперкубок России «Спартак» сыграл привычно дерзко. В активе красно-белых 29 подборов и перехватов на чужой половине поля. У красно-зеленых в два раза меньше - 14. Существенная разница, учитывая, что «Локомотив» на четыре минуты больше соперника владел мячом. В тройке лидеров «Спартака» по общему количеству подборов и перехватов (всего 76) сразу два атакующих игрока - Попов (9) и Промес (8). Ну а лучшим стал Фернандо - 11.

Заставляя ошибаться «Локомотив» неподалеку от своих ворот, «Спартак» получал простор и атаковал. В этом главный козырь отбора мяча сразу после потери. Так считает Юрген Клопп: «Контпрессинг - лучший плеймейкер». Как здесь не вспомнить, что с диспетчером у «Спартака» имеются проблемы - Попов и Джано нестабильны.

В прошлом сезоне агрессивная игра после потери мяча помогла «Спартаку» стать чемпионом России. В этом нет ничего удивительного. Многие ли защитники в России способны сделать качественный первый пас? Их впору заносить в красную книгу. Первым номером в ней будет Сергей Игнашевич, который вот-вот закончит карьеру. Поэтому в нашей премьер-лиге есть смысл использовать контрпрессинг, даже если ты не являешься его приверженцем. Высока вероятность, что если не нокаутируешь соперника, то пошлешь его в нокдаун.

«ДИНАМО» ЗАГАДОЧНО

Перед матчем со «Спартаком» наставника «Динамо» Юрия Калитвинцева спросили о старте его команды. Вот что он ответил: «Хорошо ли начинать сезон со «Спартаком»? Это спорный вопрос. Хорошо начинать с победы, независимо от того, кого ты обыграешь. Для меня это здорово. Сразу окунуться в премьер-лигу без раскачки и играть с чемпионом. Уже после первого тура мы прекрасно поймем силу чемпионата».

В плане атмосферы, возможно, сыграть с чемпионом действительно хорошо. Но если рассматривать игровые качества «Спартака», то ничего хорошего для «Динамо» нет. В ФНЛ так отлаженно и быстро просто не играют. Стоит зазеваться - и ты проспал опасную атаку на свои ворота. Игроки «Локомотива», раздумывая над выходом в атаку, «засыпали» на поле неоднократно. Ошибался даже Фернандеш! Думать на поле «Спартак» «Динамо» не даст.

Что делать «Динамо»? Можно посмотреть на… «Спартак». В игре с «Локомотивом» он тоже оказывался в ситуациях, когда соперник использовал против него контпрессинг. Красно-белые не стеснялись играть длинной передачей вперед! Обычно на Зе Луиша. Или на его товарищей - Адриано и Промеса. Один из них часто в момент обороны располагался у линии защиты соперника. Цель понятна - убежать в контратаку после длинной передачи. Риски у своих ворот «Спартак» минимизировал. Поэтому «Локомотив» и совершил на чужой половине поля в два раза меньше подборов и перехватов.

У «Динамо» есть форварды, которые могут зацепиться за мяч после длинной передачи, - Луценко и Бечирай. Также у команды Юрия Калитвинцева есть техничный игрок - Кирилл Панченко. Он может получать скидки от центрфорварда. Если тренерский штаб «Динамо» решит минимизировать риски и не заигрываться на своей половине поля, то эти футболисты могут стать ключевыми в игре. Нужно эти моменты наиграть.

Говоря словами Антонио Конте, «Динамо» должно сыграть по памяти: «Футбол требует больших умственных усилий, команда должна играть по памяти — если не будешь внимательным, если начнешь заниматься самодеятельностью на поле, то ты мне не нужен». Вопрос в другом: успело ли «Динамо» наиграть вариант под «Спартак»?

Избежать ошибок у своих ворот - обязательное условие для «Динамо», если команда хочет добиться хорошего результата со «Спартаком».