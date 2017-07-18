Вместо «Зенита» и «Барселоны» выбрал «Краснодар». Кого купил Галицкий
«Советский спорт» – о 20-летнем
румынском новичке «Краснодара» Андрее Иване, за которого «быки» заплатили три
миллиона евро.
Больше 100 матчей в чемпионате Румынии
Иван играл за «Университет
Крайова» уже 4 сезона и провел более 100 матчей в Высшей лиге чемпионата
Румынии. Попробуем навскидку вспомнить хотя бы одного российского 20-летнего
футболиста с сотней матчей в РФПЛ? На ум приходит только Александр Головин, у
него 55.
За 101 игру Иван забил 19
голов и сделал 18 голевых передач.
Играет за сборную Румынии
В 18 лет дебютировал за основную
сборную Румынии в товарищеском матче против Италии. Всего на счету форварда
пять матчей за свою национальную команду.
Им интересовалась «Барселона»
В январе 2016 года почти все испанские СМИ написали о том,
что «Барселона» обратила внимание на молодого румынского нападающего. Андрея
привлек такой вариант продолжения карьеры, но в итоге Иван отказался от него из-за того, что в Каталонии рассчитывали на румына как на игрока второй
команды.
А еще «Зенит», ЦСКА и «Локомотив»
С приходом Мирчи Луческу в «Зенит» начали определять любого более-менее
перспективного или известного румынского игрока. В итоге никого из
соотечественников Луческу так и не купил, но Иваном действительно долго
интересовался. И даже ездил на несколько матчей, чтобы просмотреть форварда.
По сообщению румынских СМИ, в июне 2017 года с предложением
на «Крайову» выходили и ЦСКА с «Локомотивом». Оба московских клуба хотели взять
Ивана в аренду с правом дальнейшего выкупа.
Контракт на пять лет и на неограниченные кульбиты
Сайт «Краснодара» сообщил, что контракт с перспективным форвардом
будем подписан на пять лет. Сумма сделки – три миллиона евро плюс бонусы в виде
миллиона евро.
Румынская Gazeta Sporturilor также опубликовала некоторые детали сделки: по их информации, Иван прописал в контракте, что после забитых им голов будет делать кульбиты. Так, как он делал в своем бывшем клубе.
Оставил трогательное прощание
После официального ухода из «Крайовы»
на своей странице в социальной сети Facebook форвард оставил такое прощание с клубом.
– Огромное спасибо всем моим
партнерам, болельщикам и всем, кто поддерживал меня в эти прекрасные годы в «Университете
Крайова»! Спасибо за все моменты, которые я провел вместе с вами, спасибо вам
за все эмоции, которые у меня были! Я не говорю прощайте, я говорю до свидания!
Я люблю «Университет Крайова» так, как моя мама любит меня, – написал Иван.