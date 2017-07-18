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Вместо «Зенита» и «Барселоны» выбрал «Краснодар». Кого купил Галицкий

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Андрей Иван
Андрей ИванФото: Федерация футбола Румынии

«Советский спорт» – о 20-летнем румынском новичке «Краснодара» Андрее Иване, за которого «быки» заплатили три миллиона евро.

Больше 100 матчей в чемпионате Румынии

Иван играл за «Университет Крайова» уже 4 сезона и провел более 100 матчей в Высшей лиге чемпионата Румынии. Попробуем навскидку вспомнить хотя бы одного российского 20-летнего футболиста с сотней матчей в РФПЛ? На ум приходит только Александр Головин, у него 55.

За 101 игру Иван забил 19 голов и сделал 18 голевых передач.

Играет за сборную Румынии

В 18 лет дебютировал за основную сборную Румынии в товарищеском матче против Италии. Всего на счету форварда пять матчей за свою национальную команду.

Им интересовалась «Барселона»

В январе 2016 года почти все испанские СМИ написали о том, что «Барселона» обратила внимание на молодого румынского нападающего. Андрея привлек такой вариант продолжения карьеры, но в итоге Иван отказался от него из-за того, что  в Каталонии рассчитывали на румына как на игрока второй команды.

А еще «Зенит», ЦСКА и «Локомотив»

С приходом Мирчи Луческу в «Зенит» начали определять любого более-менее перспективного или известного румынского игрока. В итоге никого из соотечественников Луческу так и не купил, но Иваном действительно долго интересовался. И даже ездил на несколько матчей, чтобы просмотреть форварда.

По сообщению румынских СМИ, в июне 2017 года с предложением на «Крайову» выходили и ЦСКА с «Локомотивом». Оба московских клуба хотели взять Ивана в аренду с правом дальнейшего выкупа.

Контракт на пять лет и на неограниченные кульбиты

Сайт «Краснодара» сообщил, что контракт с перспективным форвардом будем подписан на пять лет. Сумма сделки – три миллиона евро плюс бонусы в виде миллиона евро.

Румынская Gazeta Sporturilor также опубликовала некоторые детали сделки: по их информации, Иван прописал в контракте, что после забитых им голов будет делать кульбиты. Так, как он делал в своем бывшем клубе.

Оставил трогательное прощание

После официального ухода из «Крайовы» на своей странице в социальной сети Facebook форвард оставил такое прощание с клубом.

– Огромное спасибо всем моим партнерам, болельщикам и всем, кто поддерживал меня в эти прекрасные годы в «Университете Крайова»! Спасибо за все моменты, которые я провел вместе с вами, спасибо вам за все эмоции, которые у меня были! Я не говорю прощайте, я говорю до свидания! Я люблю «Университет Крайова» так, как моя мама любит меня, – написал Иван. 

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