Команда Гончаренко впервые забила 3 мяча в гостях. Главные факты 1-го тура
В стартовом туре чемпионата России-2017/18 многое произошло в первый раз. «Советский спорт» решил вспомнить самые интересные из этих событий, придерживаясь хронологии сыгранных встреч.
«Урал» – «Ростов» – 1:1
Стартовый матч запомнился разве что тем, что в нем был забит первый мяч чемпионата. Сделал это болгарский полузащитник хозяев Николай Димитров. Любопытно, что до него игроки екатеринбуржцев никогда не открывали счет забитым голам нового первенства. А вот ростовчане первыми пропускали – в далеком 1998 году. Тогда «Ростсельмаш» дома уже на 7-й минуте позволил отличиться Александру Зернову из «Ротора». И в итоге тоже добился ничьей – 2:2.
В чем главная особенность этого гола Димитрова, который, к слову, впервые отличился в РФПЛ в своем 13-м матче? Конечно, в том, что он был забит с 11-метровой отметки. В 25 предыдущих чемпионатах России первый мяч лишь однажды состоялся благодаря пенальти. Случилось это в 2004 году, когда во встрече «Крылья Советов» - «Сатурн» отличился Катанья. Был такой бразильский форвард с испанским паспортом в самарском клубе. Не помните? Что ж, неудивительно. Больше он в России не забивал и, сыграв 11 матчей, отправился восвояси. Выступал за клубы Португалии, Бразилии и Испании, а карьеру завершил в 45 лет в нынешнем году. И сразу стал тренером – некоего клуба «Лео», который выступает во втором дивизионе чемпионата… Гибралтара.
Матч
Голы
Димитров 41 (1:0 - пен.). Гацкан 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Балажиц, Динга, Димитров, Бавин, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Ставпец (Юсупов, 87), Лунгу
Ростов: Абаев, Ингасон (Бобен, 45), Устинов, Вилюш, Зуев (Думбия, 73), Юсупов, Калачёв, Мевля, Байрамян, Гацкан, Бухаров (Дядюн, 15)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
15 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
«Тосно» – «Уфа» – 0:1
Волею календаря во всех четырех сезонах в Премьер-лиге «Уфа» в 1-м туре играла на полях соперников. И впервые смогла стартовать с победы. А принес ее команде Сергея Семака полузащитник Дмитрий Сысуев, только-только появившийся на поле. Чтобы замена стала первой результативной в чемпионате, Сысуеву потребовалось всего 54 секунды. Ну, а голкипер уфимцев Александр Беленов первым в РФПЛ-2017/18 сыграл «на ноль».
Матч
Голы
Сысуев 65 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Шахов, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков (Роша, 66), Мелкадзе
Уфа: Беленов, Сухов, Живоглядов, Табидзе, Патрашко, Аликин, Засеев (Зубарев, 75), Игбун, Обляков (Сысуев, 64), Пауревич, Фатай (Безденежных, 90)
Предупреждения:
Дугалич, 82 - Аликин, 80; Живоглядов, 85
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 июля 17:30, Петровский, Онлайн-трансляция
«Анжи» – ЦСКА – 1:3
Этот матч стал историческим для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Оказывается, клубы, с которыми он работал в России, никогда прежде не забивали в РФПЛ сразу 3 мяча в гостевом матче! Это были «Кубань», «Урал», «Уфа» и ЦСКА, которые до нынешнего сезона в 34 встречах на выезде записали на свой счет всего 32 гола (9 раз – по два, 14 – по одному и в 11 играх не отличились вовсе).
Для открывшего счет Виктора Васина мяч в ворота «Анжи» оказался первым за ЦСКА, хотя в 2017 году он успел дважды забить в составе сборной России – Бельгии и Чили. Александр Головин впервые в Премьер-лиге стал автором решающего гола – раньше он принес победу армейцам лишь однажды, дома над «Краснодаром» в полуфинале Кубка России-2015/16, когда оформил единственный в карьере дубль.
Что же касается махачкалинцев, то они впервые за 10 сезонов в высшем российском дивизионе пропустили в стартовом туре более двух мячей. А автор их единственного гола Иван Маркелов впервые отличился в РФПЛ и заодно стал автором 300-го мяча «Анжи» в первенствах России.
Матч
Голы
Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)
Предупреждения:
Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
«СКА-Хабаровск» – «Зенит» – 0:2
Первый матч и первая победа нового рулевого «Зенита» Роберто Манчини. Который стартовал в РФПЛ лучше всех своих итальянских предшественников. Невио Скала со «Спартаком» в 2004 году в первой встрече добился лишь домашней ничьей с «Динамо» (2:2). А два будущих чемпиона России дебютировали с побед 1:0 на «Крыльями Советов»: Лучано Спаллетти с «Зенитом»-2010 - в гостях, а Массимо Каррера со «Спартаком» в прошлом сезоне – на своем поле.
Кстати, победу эту Манчини принес точный удар Далера Кузяева. Для этого вышедшему на замену новичку «Зенита» потребовалось всего 7 минут. Причем полузащитник вообще забил первый гол в карьере: в 75 матчах в составе «Терека» (70 – в Премьер-лиге, 5 – в Кубке России) ему не удалось отличиться ни разу.
Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
«Рубин» – «Краснодар» – 1:2
Первый матч Курбана Бердыева после возвращения в «Рубин» вышел комом. Никогда прежде казанцы под его руководством не стартовали в чемпионате с домашнего поражения. Из 11 предыдущих сезонов «Рубин» Бердыева на своем поле начинал лишь три. И каждый раз с побед – в 2006 году над «Ростовом» (2:1), в 2009-м над «Кубанью» (3:0) и в 2010-м над «Локомотивом» (2:0). Правда, без Бердыева было и похуже: в сезоне-2014/15 казанцы в первом матче уступили дома «Спартаку» со счетом 0:4.
А испортил возвращение легендарного специалиста в Казань колумбийский полузащитник Рикардо Лаборде, который в этой встрече был вынужден сыграть на острие атаки «Краснодара». Он стал автором первого дубля нового сезона и своего первого дубля в РФПЛ.
Матч
Голы
Лаборде 17 (0:1). Лаборде 33 (0:2). Лестьенн 72 (1:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Гранат, Кудряшов, Кузьмин, Оздоев, Карадениз (Азмун, 62), Мвила, Камболов, Канунников (Жонатас, 75), Рочина (Лестьенн, 46)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Шишкин, Лаборде (Сулейманов, 90), Подберёзкин, Перейра (Классон, 60), Петров, Газинский (Жигулёв, 74), Вандерсон
Предупреждения:
Гранат, 45; Кудряшов, 84; Оздоев, 86 - Гранквист, 12; Рамирес, 76
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
«Ахмат» – «Амкар» – 1:0
Все-таки нас ждет увлекательный чемпионат! А как иначе, если уже в стартовом туре был установлен абсолютный российский рекорд, автором которого стал проводивший первый матч под новым названием «Ахмат»? Дело в том, что никогда прежде хозяева не одерживали первую победу так поздно – лишь в шестой встрече, успев перед этим лишь один раз сыграть вничью и потерпеть 4 поражения. Предыдущее высшее достижение чемпионатов России было установлено в 2001 году. Тогда хозяева впервые выиграли в матче №5 – «Черноморец» взял верх над ЦСКА (2:0).
Матч
Голы
Лео 39 (1:0).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо, Уциев, Анхель, Сампайо, Семёнов, Иванов, Мохаммади, Балай, Митришев (Кадыров Х., 67), Лео (Раванелли, 78)
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гиголаев, 57), Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул
Предупреждения:
Раванелли, 80; Кадыров Х., 85 - Сиваков, 15; Костюков, 77; Гасилин, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция
«Локомотив» – «Арсенал» – 1:0
Впервые за 5 матчей этого противостояния победы добились хозяева. «Локомотив» дважды уверенно брал верх в Туле (2:0 и 3:0), а вот дома у него никак не складывалось. В сезоне-2014/15 железнодорожники на своем поле вообще уступили «Арсеналу» (0:1), который в итоге финишировал на последнем, 16-м месте. А в прошлом чемпионате чудом избежали поражения – благодаря пенальти, который уже в компенсированное время реализовал Александр Самедов (1:1).
Автором победного мяча стал Соломон Кверквелия, проводивший 100-й матч в Премьер-лиге. Причем он впервые записал на свой счет решающий гол в чемпионатах России. Ранее в составе «Рубина» грузинский защитник отличился трижды, и каждый раз встречи завершались вничью.
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:0 (0:0)
Голы
Кверквелия 57 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Баринов, Денисов И., Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук А. (Лысов, 58), Миранчук А., Игнатьев (Коломейцев, 46), Ари
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Чаушич, Александров, Расич (Сикоев, 77), Шевченко
Предупреждения:
Баринов, 28 - Александров, 56; Сунзу, 60
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
«Динамо» – «Спартак» – 2:2
Впервые за 30 матчей в РФПЛ «Спартак» Массимо Карреры не смог добиться победы в игре, в которой вел с перевесом в два мяча. Правда, красно-белые в этом матче оказались в непривычной для себя ситуации, к которой, как показалось, оказались не готовы. Лишь во второй раз под руководством итальянского специалиста они к перерыву вели 2:0 (причем Квинси Промес забил динамовцам пятый гол за 3 последние встречи). Но в прошлом сезоне это произошло в матче, который «Спартак» не мог не выиграть: в 29-м туре, когда дома с «Тереком» вышел на поле в ранге чемпиона России-2016/17. И в результате одержал единственную при Каррере победу с крупным счетом (3:0).
Вот только Юрий Калитвинцев проигрывать спартаковцам не собирался. И впервые, будучи тренером, избежал поражения от красно-белых (с «Волгой» в
чемпионате-2013/14 он уступил 0:1 дома и 1:6 в гостях). Сравнявший же счет на 92-й минуте Александр Ташаев забил первый гол стартовавшего чемпионата в компенсированное время.
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция