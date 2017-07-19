Команда Гончаренко впервые забила 3 мяча в гостях. Главные факты 1-го тура

В стартовом туре чемпионата России-2017/18 многое произошло в первый раз. «Советский спорт» решил вспомнить самые интересные из этих событий, придерживаясь хронологии сыгранных встреч.

«Урал» – «Ростов» – 1:1

Стартовый матч запомнился разве что тем, что в нем был забит первый мяч чемпионата. Сделал это болгарский полузащитник хозяев Николай Димитров. Любопытно, что до него игроки екатеринбуржцев никогда не открывали счет забитым голам нового первенства. А вот ростовчане первыми пропускали – в далеком 1998 году. Тогда «Ростсельмаш» дома уже на 7-й минуте позволил отличиться Александру Зернову из «Ротора». И в итоге тоже добился ничьей – 2:2.

В чем главная особенность этого гола Димитрова, который, к слову, впервые отличился в РФПЛ в своем 13-м матче? Конечно, в том, что он был забит с 11-метровой отметки. В 25 предыдущих чемпионатах России первый мяч лишь однажды состоялся благодаря пенальти. Случилось это в 2004 году, когда во встрече «Крылья Советов» - «Сатурн» отличился Катанья. Был такой бразильский форвард с испанским паспортом в самарском клубе. Не помните? Что ж, неудивительно. Больше он в России не забивал и, сыграв 11 матчей, отправился восвояси. Выступал за клубы Португалии, Бразилии и Испании, а карьеру завершил в 45 лет в нынешнем году. И сразу стал тренером – некоего клуба «Лео», который выступает во втором дивизионе чемпионата… Гибралтара.

«Тосно» – «Уфа» – 0:1

Волею календаря во всех четырех сезонах в Премьер-лиге «Уфа» в 1-м туре играла на полях соперников. И впервые смогла стартовать с победы. А принес ее команде Сергея Семака полузащитник Дмитрий Сысуев, только-только появившийся на поле. Чтобы замена стала первой результативной в чемпионате, Сысуеву потребовалось всего 54 секунды. Ну, а голкипер уфимцев Александр Беленов первым в РФПЛ-2017/18 сыграл «на ноль».

Матч Тосно - Уфа - 0:1 (0:0) Голы Сысуев 65 (0:1). Состав Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Шахов, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков (Роша, 66), Мелкадзе Уфа: Беленов, Сухов, Живоглядов, Табидзе, Патрашко, Аликин, Засеев (Зубарев, 75), Игбун, Обляков (Сысуев, 64), Пауревич, Фатай (Безденежных, 90) Предупреждения: Дугалич, 82 - Аликин, 80; Живоглядов, 85 Судья: Владимир Москалёв (Россия) Место и дата 15 июля 17:30, Петровский, Онлайн-трансляция

«Анжи» – ЦСКА – 1:3

Этот матч стал историческим для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Оказывается, клубы, с которыми он работал в России, никогда прежде не забивали в РФПЛ сразу 3 мяча в гостевом матче! Это были «Кубань», «Урал», «Уфа» и ЦСКА, которые до нынешнего сезона в 34 встречах на выезде записали на свой счет всего 32 гола (9 раз – по два, 14 – по одному и в 11 играх не отличились вовсе).

Для открывшего счет Виктора Васина мяч в ворота «Анжи» оказался первым за ЦСКА, хотя в 2017 году он успел дважды забить в составе сборной России – Бельгии и Чили. Александр Головин впервые в Премьер-лиге стал автором решающего гола – раньше он принес победу армейцам лишь однажды, дома над «Краснодаром» в полуфинале Кубка России-2015/16, когда оформил единственный в карьере дубль.

Что же касается махачкалинцев, то они впервые за 10 сезонов в высшем российском дивизионе пропустили в стартовом туре более двух мячей. А автор их единственного гола Иван Маркелов впервые отличился в РФПЛ и заодно стал автором 300-го мяча «Анжи» в первенствах России.

«СКА-Хабаровск» – «Зенит» – 0:2

Первый матч и первая победа нового рулевого «Зенита» Роберто Манчини. Который стартовал в РФПЛ лучше всех своих итальянских предшественников. Невио Скала со «Спартаком» в 2004 году в первой встрече добился лишь домашней ничьей с «Динамо» (2:2). А два будущих чемпиона России дебютировали с побед 1:0 на «Крыльями Советов»: Лучано Спаллетти с «Зенитом»-2010 - в гостях, а Массимо Каррера со «Спартаком» в прошлом сезоне – на своем поле.

Кстати, победу эту Манчини принес точный удар Далера Кузяева. Для этого вышедшему на замену новичку «Зенита» потребовалось всего 7 минут. Причем полузащитник вообще забил первый гол в карьере: в 75 матчах в составе «Терека» (70 – в Премьер-лиге, 5 – в Кубке России) ему не удалось отличиться ни разу.

«Рубин» – «Краснодар» – 1:2

Первый матч Курбана Бердыева после возвращения в «Рубин» вышел комом. Никогда прежде казанцы под его руководством не стартовали в чемпионате с домашнего поражения. Из 11 предыдущих сезонов «Рубин» Бердыева на своем поле начинал лишь три. И каждый раз с побед – в 2006 году над «Ростовом» (2:1), в 2009-м над «Кубанью» (3:0) и в 2010-м над «Локомотивом» (2:0). Правда, без Бердыева было и похуже: в сезоне-2014/15 казанцы в первом матче уступили дома «Спартаку» со счетом 0:4.

А испортил возвращение легендарного специалиста в Казань колумбийский полузащитник Рикардо Лаборде, который в этой встрече был вынужден сыграть на острие атаки «Краснодара». Он стал автором первого дубля нового сезона и своего первого дубля в РФПЛ.

«Ахмат» – «Амкар» – 1:0

Все-таки нас ждет увлекательный чемпионат! А как иначе, если уже в стартовом туре был установлен абсолютный российский рекорд, автором которого стал проводивший первый матч под новым названием «Ахмат»? Дело в том, что никогда прежде хозяева не одерживали первую победу так поздно – лишь в шестой встрече, успев перед этим лишь один раз сыграть вничью и потерпеть 4 поражения. Предыдущее высшее достижение чемпионатов России было установлено в 2001 году. Тогда хозяева впервые выиграли в матче №5 – «Черноморец» взял верх над ЦСКА (2:0).

«Локомотив» – «Арсенал» – 1:0

Впервые за 5 матчей этого противостояния победы добились хозяева. «Локомотив» дважды уверенно брал верх в Туле (2:0 и 3:0), а вот дома у него никак не складывалось. В сезоне-2014/15 железнодорожники на своем поле вообще уступили «Арсеналу» (0:1), который в итоге финишировал на последнем, 16-м месте. А в прошлом чемпионате чудом избежали поражения – благодаря пенальти, который уже в компенсированное время реализовал Александр Самедов (1:1).

Автором победного мяча стал Соломон Кверквелия, проводивший 100-й матч в Премьер-лиге. Причем он впервые записал на свой счет решающий гол в чемпионатах России. Ранее в составе «Рубина» грузинский защитник отличился трижды, и каждый раз встречи завершались вничью.

«Динамо» – «Спартак» – 2:2

Впервые за 30 матчей в РФПЛ «Спартак» Массимо Карреры не смог добиться победы в игре, в которой вел с перевесом в два мяча. Правда, красно-белые в этом матче оказались в непривычной для себя ситуации, к которой, как показалось, оказались не готовы. Лишь во второй раз под руководством итальянского специалиста они к перерыву вели 2:0 (причем Квинси Промес забил динамовцам пятый гол за 3 последние встречи). Но в прошлом сезоне это произошло в матче, который «Спартак» не мог не выиграть: в 29-м туре, когда дома с «Тереком» вышел на поле в ранге чемпиона России-2016/17. И в результате одержал единственную при Каррере победу с крупным счетом (3:0).

Вот только Юрий Калитвинцев проигрывать спартаковцам не собирался. И впервые, будучи тренером, избежал поражения от красно-белых (с «Волгой» в

чемпионате-2013/14 он уступил 0:1 дома и 1:6 в гостях). Сравнявший же счет на 92-й минуте Александр Ташаев забил первый гол стартовавшего чемпионата в компенсированное время.