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Секретное оружие России – близняшки в синхронном плавании. Уже берут золото!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Секретное оружие России – близняшки в синхронном плавании. Уже берут золото!

Такого в истории нашего спорта еще не было. И вот смотрите – близняшки Анастасия и Дарья Баяндины в составе группы стали чемпионками мира.

ПОКРОВСКАЯ: ХОЧУ ВОСЕМЬ БЛИЗНЯШЕК!

Согласитесь, для синхронного плавания было бы идеально поставить в дуэт девочек-близняшек. Они похожи друг на друга как две капли воды, знают друг друга с детства, натренировать синхронные движения – не самая большая проблема.

Такой дуэт есть у Китая, где выступают Тинтин Цзян и Вэньвэнь Цзян. Девчонки завоевали олимпийскую бронзу Пекина и серебро Лондона в группе, взяли 11 медалей чемпионата мира (7 серебра, 4 бронзы). Очень прилично для вида спорта, где доминирует Россия.

И вот близняшки появились у нас. Знакомьтесь – Анастасия Баяндина и Дарья Баяндина. По юниорам они становились чемпионками в дуэте, а теперь в 20 лет перешли на взрослый уровень и завоевали свое первое золото чемпионата мира.

И это только начало!

- В российском синхронном плавании никогда близняшек не было, - рассказывает главный тренер сборной Татьяна Покровская. – Когда-то у меня в Советском Союзе выступали Башкаевы из Казахстана. Акробатки, яркие девочки. Но с тех пор – нет.

- Теперь появились. Что скажете об Анастасии и Дарье?
- Сложно им. В курсе, как бывает в дуэте? Им вместе хорошо, они чувствуют друг друга. Но хуже чувствуют других. А ведь нужно переключиться на выступление в группе, чтобы они равнялись на партнерш. Слышали их, а не только сестру.

И знаете, как с близняшками интересно? Одной ошибку исправляешь – она начинает делать нормально. Но ту же ошибку потом допускает другая. Есть удивительная связь.

Так что пусть лучше близнецы блистают в дуэтах! Хотя если мне в группу дадут восемь близняшек, я возражать не стану! – воскликнула Покровская.

…Вообще из книги Гиннесса – по семь здоровых детей разом родили Бобби Маккоги (США, 1997), Хасна Мохаммед Хумайр (Саудовская Аравия, 1998) и Газалу Хамис (Египет, 2008). А в начале 2009 года некая Надя Сулейман, забеременев с помощью ЭКО, поднатужилась и родила восьмерых детишек. При том, что у нее уже шестеро было.

Так что только Надя поможет воплотить шутку Покровской в жизнь.

«В МИКСТ ИДЕТ РЕЗЕРВ»

Разрыв в 1,8 балла – для синхронного плавания это много. Вспомните, как накануне в микст-дуэте Россия отстала от Италии на 0,034 балла.

Это стало большой сенсацией, и тогда в кулуарах шептались: вот, Покровская отдала тренеру микста Гане Максимовой не самую сильную спортсменку, и у нас получилось только серебро.

- А по какому принципу вы делегируете девочку в микст к Александру Мальцеву? – спросили у Покровской.
- Мы пока в микст ставим резерв из группы. Ну потому что вид еще не олимпийский. Но Мальцев с Каланчой очень хорошо справились с технической программой. Непонятно, почему им отдали только серебро. Элементы у наших были лучше. А первыми поставили итальянцев, будто против нас готовилось что-то. Что поделаешь, с судьями не спорят. Но очень обидно.

«РОДИЛАСЬ КОМАНДА!»

- Вы назвали программу «Ритмы города». Какой город имеется в виду?
- Москва. Санкт-Петербург. Любой большой город. Мы специально оставили олимпийскую программу как школу, чтобы дебютантки на ней учились. И не так просто для них было! Вообще мы не любим технические выступления. Тут творчество не развернешь. И все нужно делать синхронно. От этого очень устаешь!

- Вы сильно переживали? У вас ведь шесть новых девочек в группе.
- Да, очень сильно. Ведь тренировки – это одно. А как поведут себя спортсменки на соревнованиях – я не знала. Вот что важно. Но на предварительных выступлениях они будто разминку провели. Немного осторожничали. Сейчас же хорошо все вышло. Я довольна. До этого я жаловалась: «У нас нет команды…»

- А теперь?
- Она есть! Вот она, команда – родилась. И я вижу, что смена есть той золотой олимпийской группе, которую я называла «Звери». Они выходили на публику, и от них прям энергия била. Все соперницы дрожали!

СТАТИСТИКА

Синхронное плавание

Группа. Техническая программа

1. РОССИЯ (А.Баяндина, Д.Баяндина, Чигирева, Голядкина, Калинина, Комар, Шурочкина, Валитова) – 96,0109. 2. Китай – 94,2165. 3. Япония – 93,1590.

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