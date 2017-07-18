На любой вкус. 10 лучших голов сезона в ПФЛ
25 лет исполнилось в 2017 году Профессиональной футбольной лиге, которая когда-то объединяла весь клубный футбол России, а теперь организует соревнования во втором дивизионе. Это самая старая спортивная лига на постсоветском пространстве. Но только по учредительным документам. А вот по среднему возрасту футболистов она самая молодая профессиональная лига России. Страсть и задор игроков второго дивизиона идеально иллюстрирует рейтинг лучших голов сезона-2016/17. После этого видео вам обязательно захочется следить за ПФЛ.
10 лучших голов ПФЛ сезона-2016/17
10. Сослан Кагермазов («Афипс»)
9. Давид Караев («Спартак-Владикавказ»)
8. Алексей Баев («Витязь»)
7. Ибрагим Базаев («Смена»)
6. Владислав Тюфяков («Кубань-2»)
5. Сергей Мирошниченко («Армавир»)
4. Михаил Маркосов («Динамо-Санкт-Петербург»)
3. Ростислав Солдатенко («СКА Ростов-на-Дону»)
2. Михаил Кузяев («Коломна»)
1. Артур Шлеермахер («Иртыш»)