Ограбление века – китайцы хотят украсть у России золотую программу Олимпиады!

Мы знали, что будет скандал. И вот громыхнуло – заявление для прессы сделала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Началось все с интервью пятикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной, которое она дала «Советскому спорту»:

«Сейчас произошла очень интересная ситуация. Приехал первый китайский дуэт, они не привезли соло. А в группе, как они рассказывают, будет не основной состав. Просто собрали девчонок из разных провинций.

Но программа в комбинации у них – под нашу музыку, с которой мы выступали на Олимпиаде. Некоторые музыкальные части не разбиты вообще! Две минуты сплошняком просто идет наша музыка.

Казалось, если вы приехали не первой сборной, но хотите бороться – сделайте что-то другое. Там ведь даже присутствуют наши движения. Это выглядит странновато. И как тогда нам бороться с нашей же программой?»

…Ну, самой борьбы не будет, потому что Россия не выступает в комбинации – мы от этого великодушно отказались, чтобы и другие страны взяли золото в синхронном плавании.

Однако сам факт плагиата обиден. Это ведь «Мольба». Наши девчонки так здорово выступили под эту программу в Рио, что сами попросили Покровскую снять ее из нашей ротации: «Лучше мы уже никогда не исполним!»

Все сходились во мнении, что «Мольба» - это шедевр. И вы должны понимать подтекст, о котором рассказывала Татьяна Николаевна: «Эта полная драматизма композиция была создана в то время, когда моя семья понесла невосполнимую потерю. В возрасте 15 лет из жизни ушла моя внучка. Когда это случилось, я думала, что на этом все закончилось. Думала, что никогда больше ничего не создам. Но потом мне в голову пришла эта молитва, эта «Мольба»…»

Вот на что подняли руку китайские спортсменки!

После золота в группе в технической программе мы снова вернулись к этой теме, и вот что сказала Покровская:

«Наших девчонок очень обидело, что китаянки на комбинированную программу взяли нашу любимую «Мольбу» с Олимпиады. Причем музыка один к одному! Где я ускоряла, там и у них прибавлена скорость. Разве так можно?

Наша программа прошла очень ярко. Теперь же хотят создать суррогат».

- Подайте в суд на китаянок.

- Зачем? Это же не эксклюзив для нас написали. Мы эту музыку нашли в интернете, и родился такой смысл. Но обидно, что с нами поступает вот так. Комби длиннее, к нашей программе добавили 30 секунд другой. Тяп-ляп, и поехали на чемпионат мира.

…На пресс-конференции у китаянок из группы спросили, зачем они так хотят поступить со сборной России? К чему этот откровенный плагиат? Но тема затерялась в трудностях перевода. Венгерские организаторы просто не поняли, как можно обвинять Китай в том, что они еще не показали? Предварительные выступления в комбинации будут только в четверг.

Что ж, мы подождем. До демонстрации плагиата осталась пара дней.

СТАТИСТИКА

Синхронное плавание

Группа. Техническая программа

1. РОССИЯ (А.Баяндина, Д.Баяндина, Чигирева, Голядкина, Калинина, Комар, Шурочкина, Валитова) – 96,0109. 2. Китай – 94,2165. 3. Япония – 93,1590.