Виктор Булатов: «Спартак» обыграет «Динамо» с минимальным счетом

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов – о столичном дерби «Динамо» – «Спартак».

- Евгений Ловчев выказал мнение, что «Спартаку» может не хватить эмоций в этом матче, потому что игроки выплеснули их в Суперкубке. А для «Динамо» - это первый матч. Да еще с таким соперником. Согласны?

- Эмоции выплеснули, это с одной стороны, но с другой – эта игра помогла спартаковцам вкатиться в сезон. Всегда тяжело играть первый матч без игрового тонуса. Так что не думаю, что у «Спартака» в этом плане будут проблемы. Тем более надо учесть, что спартаковцы победили, а победа только добавляет эмоций. Тогда и организм быстрее восстанавливается. Вот если бы «Спартак» проиграл.

- С эмоциями разобрались. А в физическом плане спартаковцам хватило времени на восстановление после игры с «Локо»?

- Тяжело бывает через два на третий день, плюс, учитывая, что еще было дополнительное время. После трех дней на четвертый обычно с восстановлением нет проблем. К тому же сезон только начинается, а в матче с «Локомотивом» «Спартак» показал, что он неплохо готов функционально.

- Еще один минус для Спартака» - матч пройдет в Химках. На домашнем стадионе была бы совсем другая атмосфера.

- В Химках тоже будет полный стадион. Знаю, что билетов уже нет.

- Но на «Открытие арене» зрителей было бы 40 тысяч и аура там совсем другая – трибуны гонят игроков вперед.

- Здесь согласен – атмосфера на «Открытие арене» особая.

- Какие козыри у «Динамо»? Первую лигу команда выиграл с большим преимуществом.

- Я не очень следил за «Динамо» в прошлом сезоне. Но динамовцы точно выйдут с особым воодушевлением на игру. Но все же, победа в первой лиге, и победа в чемпионате после 16-летней паузы, это более сильный эмоциональный заряд.

- Если составы команд сравнить на бумаге, то по именам «Спартак» выглядит более мастеровитым.

- Это так.

- Как в ваше время настраивали на матч с «Динамо»?

- Это всегда были принципиальные матчи. Особенно, когда динамовцев тренировал Георгий Ярцев. И соперники выходили с хорошим настроем.

- Прогнозы на такие матчи давать тяжело. Но все же, как вы думает, как сложится игра?

- Борьба будет тяжелая, но все же думаю, что «Спартак» выиграет с минимальным счетом.