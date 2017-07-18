Виктор Булатов: «Спартак» обыграет «Динамо» с минимальным счетом
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов – о столичном дерби «Динамо» – «Спартак».
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Евгений Ловчев выказал мнение, что
«Спартаку» может не хватить эмоций в
этом матче, потому что игроки выплеснули
их в Суперкубке. А для «Динамо» - это
первый матч. Да еще с таким соперником.
Согласны?
- Эмоции выплеснули, это с одной стороны, но с другой – эта игра помогла спартаковцам вкатиться в сезон. Всегда тяжело играть первый матч без игрового тонуса. Так что не думаю, что у «Спартака» в этом плане будут проблемы. Тем более надо учесть, что спартаковцы победили, а победа только добавляет эмоций. Тогда и организм быстрее восстанавливается. Вот если бы «Спартак» проиграл.
- С
эмоциями разобрались. А в физическом
плане спартаковцам хватило времени на
восстановление после игры с «Локо»?
- Тяжело бывает через два на третий день, плюс, учитывая, что еще было дополнительное время. После трех дней на четвертый обычно с восстановлением нет проблем. К тому же сезон только начинается, а в матче с «Локомотивом» «Спартак» показал, что он неплохо готов функционально.
- Еще
один минус для Спартака» - матч пройдет
в Химках. На домашнем стадионе была бы
совсем другая атмосфера.
- В Химках тоже будет полный стадион. Знаю, что билетов уже нет.
- Но
на «Открытие арене» зрителей было бы
40 тысяч и аура там совсем другая –
трибуны гонят игроков вперед.
- Здесь согласен – атмосфера на «Открытие арене» особая.
- Какие
козыри у «Динамо»? Первую лигу команда
выиграл с большим преимуществом.
- Я не очень следил за «Динамо» в прошлом сезоне. Но динамовцы точно выйдут с особым воодушевлением на игру. Но все же, победа в первой лиге, и победа в чемпионате после 16-летней паузы, это более сильный эмоциональный заряд.
- Если
составы команд сравнить на бумаге, то
по именам «Спартак» выглядит более
мастеровитым.
- Это так.
- Как
в ваше время настраивали на матч с
«Динамо»?
- Это всегда были принципиальные матчи. Особенно, когда динамовцев тренировал Георгий Ярцев. И соперники выходили с хорошим настроем.
-
Прогнозы на такие матчи давать тяжело.
Но все же, как вы думает, как сложится
игра?
- Борьба будет тяжелая, но все же думаю, что «Спартак» выиграет с минимальным счетом.
Матч
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция