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«Решение по Санчесу принято». Венгер поставил точку в нашумевшей истории

Источник:  Sky SportsКомментарии
Арсен Венгер дает указания Алексису Санчесу
Арсен Венгер дает указания Алексису СанчесуФото: Gettyimages.ru

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о ситуации Алексиса Санчеса, а также прокомментировал активность клуба в летнее трансферное окно.

Первым делом французский наставник рассказал о будущем чилийского нападающего, которым интересуется «Манчестер Сити».

– Решение по Санчесу принято, – говорит рулевой «канониров». – Алексис останется в «Арсенале». Мы не собираемся его продавать. Я не придаю особого значения его высказываниям об игре в Лиге чемпионов. Сейчас для нас важно сосредоточиться на чемпионате Англии, поскольку этот турнир важнее еврокубков. По крайней мере, такого мнения придерживаюсь я.

Не стал бы сравнивать его ситуацию с ван Перси. Почему? Каждый случай индивидуален. Робину был 31 год. На тот момент у него оставался еще один год по контракту, и мы должны были принять решение. У Санчеса абсолютно другая ситуация. Хотя бы потому, что он еще молод», – заявил специалист.

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Этим летом состав «Арсенала» пополнили форвард сборной Франции Александр Ляказетт, а также боснийский защитник Сеад Колашинац. Венгер уверяет, что клуб продолжает работу над усилением.

«Что касается трансферной политики, то здесь я могу сказать следующее: есть два способа усилить команду. Первый – тщательно проанализировать текущий состав и сделать определенные выводы. Второй – пригласить игрока с другой команды. Сейчас мы действуем по второму принципу. 

Как вы помните, мы уже оформили две сделки. При этом нужно соблюдать баланс, чтобы не нарушить равновесие в раздевалке. Конечно, переход Ляказетта – не последний трансфер этого лета. Будем смотреть по ситуации», – заключил Венгер.

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