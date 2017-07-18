Хоккей ушел из Твери и Балашихи. Зато в ВХЛ два новичка из Китая!

Все ноу-хау нового сезона ВХЛ, руководство которой подписало сегодня официальный календарь на следующий сезон.

Начнем с самого главного – в следующем чемпионате ВХЛ примет участие 27 команд. То есть по сравнению с прошлым годом лига увеличилась на два клуба.

Напомним, что весной до финиша регулярного чемпионата добралось 25 участников. Саратовский «Кристалл» сошел с дистанции по ходу сезона из-за финансовых неурядиц.

А уже после его окончания ВХЛ покинули еще три клуба – ТХК (Тверь), «Динамо» (Балашиха) и Ариада (Волжск). Что сразу породило некийй организационный казус. Поскольку Матч открытия ВХЛ, назначенный на 8 сентября в Усть-Каменогорске, теперь пройдет без действующего чемпиона.

Напомню, что Кубок Братины весной впервые в своей истории завоевало «Динамо» из Балашихи. Но, увы, почти сразу вслед за этим было расформировано из-за оптимизации всей вертикали динамовского хоккейного хозяйства. Теперь фарм-клубом бело-голубых в ВХЛ станет воронежский «Буран».

Не менее жалко и ТХК, давшего российскому хоккею целую плеяду чемпионов мира и в последние годы бывшего одним из лидеров ВХЛ. Однако после смены губернатора в Тверской области лишившаяся финансовой поддержки.

Впрочем, на смену ушедшим клубам пришло сразу пять новичков. Трое из них - из России. И тут, конечно, особняком, стоит «Кузня», покинувшая КХЛ.

Для новокузнецкого хоккея такой переход, бесспорно, означает снижение статуса. Но клуб продолжает финансироваться и серьезно готовиться к сезону на новом для себя уровне. К слову, есть тут польза и для новокузнецких болельщиков. В ВХЛ «Металлург» наверняка уже не будет заранее обозначенным аутсайдером. И его поклонники вспомнят вкус побед. Также Высшую лигу пополнили «Горняк» из Учалы и ЦСК ВВС из Самары.

О двух китайских новобранцах хочется сказать подробнее. Первый – «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», который будет базироваться в Харбине. И уже из названия понятно, что именно он и станет фарм-клубом для «Куньлуня», готовящемся ко второму сезону в КХЛ под руководством Майка Кинэна. Второй – «Ценг Тоу» из Цзилинь, созданный на базе уже существовавшей китайской команды.

В обоих клубах ставка сделана на подготовку китайских игроков, которых будут собирать со всего мира с упором на Северную Америку. Компанию им составят россияне, который также не считаются в ВХЛ легионерами. В отношении других иностранцев, клубы вступили в ВХЛ на общих основаниях.

Важный момент – вступительный взнос для китайцев увеличен по сравнению с российскими клубами. Связано это с тем, чтобы российские команды не несли дополнительных расходов для незапланированных перелетов в Поднебесную на гостевые матчи. Их в этом сезоне оплатит китайская сторона.

Напомню также, что начиная с сезона 2018/19 чемпионат ВХЛ превратится в Кубок Шелкового пути. В этом сезоне планируется увеличение китайских клубов еще на три. Всего же их число в ВХЛ к 2021 году может достичь десяти команд. Также планируется привлечь для участия в этом соревновании клубы из Кореи и Японии.

В связи с этим ВХЛ возможно уже через год разделится на два дивизиона – Восточный и Западный, что сократит расходы клубов с точки зрения логистики.

При этом лига обещает, что ее плей-офф продолжит носить имя нашего выдающегося нападающего Владимира Петрова, скончавшегося 28 февраля 2017 года. По крайней мере, именно Кубком Владимира Петрова будет именоваться главный хоккей ВХЛ в будущем сезоне. Более привычная для фанатов Братина уходит в прошлое.

Ну и в заключение о самой яркой фишке ВХЛ – Зимней классике. Матч на открытом воздухе планируют провести в Кургане в конце января. Сроки будут уточнятся.