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Леонардо Лима: Роналдиньо попросил сыграть красиво

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонардо Лима
Леонардо ЛимаФото: ФК «Ахмат»

Нападающий «Ахмата» Леонардо Лима рассказал о дебютном голе, приезде Роналдиньо в Грозный и том, почему отказал «Локомотиву».

«НЕ ФАНАТ ВАГНЕРА ЛАВА»

- Дебют за «Ахмат» получился незабываемым?
- Да, этот матч был очень важен, хотел показать на что способен в первой же игра. Понимаю, что от меня ожидают многого. Кстати, еще за два часа до матча не знал, сыграю или нет. Очень рад, что удалось ярко дебютировать, меня тепло приняли болельщики, футболисты. Так что я всем доволен.

- Как гол забили, помните?
- Была контратака, мяч прилетел в ноги Маге (Митришеву – Прим.ред.), в тот момент я был один перед тремя защитниками. Попробовал открыться, и закричал: «Мага! Мага! Мага!» Когда получил мяч, набрал скорость, и оказался один на один с вратарем. Вообще не волновался, четко понимал, что нужно сделать, и вот так забил гол. Очень счастлив, что все получилось идеально.

- Отпраздновали гол в стиле Вагнера Лава?
- Ну я не очень большой его фанат… Я так отмечаю еще со времен молодежки «Коринтианса», точно так же празднует голы и Паоло Герреро (экс-нападающий «Коринтианса» - Прим. ред.). Все говорят, что я на него очень похож.

- Перед матчем «Ахмата» состоялся большой концерт. Удалось посмотреть?
- Нет, мы в это время готовились к матчу, были в отеле, потом в раздевалке. Но я знаю, что шоу получилось очень красивым. К тому же на игре был Роналдинью.

- Удалось с ним поговорить, сделать фото?
- Он пришел в раздевалку, пожелал удачи и попросил сыграть красиво. А вот фото с Роналдинью сделать не успел. Но я рад, что к нам приехал один из лучших бразильских футболистов.

- В инстаграме вы говорили, что никогда не видели столько охраны.
- Да, ее было очень много, столько машин! Наверное, так и должны сопровождать президента клуба, Роналдиньо. Но я в жизни такого не видел!

- То есть в Бразилии знаменитых игроков так не охраняют?
- Нет, у нас вообще нет настолько хорошей организации перед матчами. Здесь все действуют более четко.

«ЛЕЗГИНКУ ТАНЦЕВАЛ, НО НЕПРАВИЛЬНО»

- Расскажите, когда вы получили предложение из «Ахмата»? И был ли российский клуб единственным?
- На самом деле предложений было два: от «Ахмата» и «Локомотива». Мой агент сам решил, какой клуб будет лучше для моей карьеры, сказал, что нужно переходить в «Ахмат». Здесь очень тепло встретили, мне все нравится. У «Ахмата» хорошая инфраструктура, сильный главный тренер, приветливые болельщики. Одноклубники помогают. Все супер!

- Вам всего 18 лет. Не было страшно уезжать из Бразилии?
- Нет, в моей жизни не было простых ситуаций, я вырос в небогатой семье. И всегда мечтал играть за границей. Представилась хорошая возможность уехать в Европу, и я ей воспользовался. Думаю, этот переход – шаг вперед, научусь новому, ведь я еще совсем молод.

- Кто помогает адаптироваться?
- Родолфо. Он рассказывает о местных традициях и культуре: что можно надевать, как себя вести. Иногда переводит для меня.

- Как вам Грозный? Сильно ведь отличается от Сан-Паулу?
- Да-да! Сан-Паулу как Москва – громадный мегаполис, с постоянными пробками на дорогах. А здесь жизнь спокойнее, город красивый.

- Вас уже научили танцевать лезгинку?
- Нет, хотя я немного станцевал, пусть и вообще неправильно, - смеется Лео.

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