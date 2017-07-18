Битва чемпионов. Гид по матчу «Динамо» – «Спартак»

Московское дерби между столичными клубами «Динамо» и «Спартак» – одно из самых старейших в стране. Первая битва состоялась 96 лет 1 месяц и 1 день назад в чемпионате Москвы, когда «Спартака» знали под названием «Красная Пресня». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу краснопресненцев. За этот период команды провели 203 матча, в которых красно-белые одержали 75 побед, а бело-голубые 59. Официальных игр было проведено 193. В матчах за все время было забито 519 мячей: 274 «Спартаком» и 245 «Динамо».

В сезоне 2015/2016 московское «Динамо» напрямую вылетело в ФНЛ, заняв 15 место в турнирной таблице с 25 очками (5 побед, 10 ничьих, 15 поражений). «Спартак» в том сезоне занял 5 место, опередив «Локомотив» благодаря большему количеству забитым голам. Красно-белые выиграли дважды у динамовцев: 3-0 дома и 2-3 в гостях.

Прошедший сезон был удачен для обеих команд: бело-голубые стали чемпионами в первом дивизионе с 87 очками при 3 поражениях, а красно-белые в премьер-лиге с 69 очками при 5 поражениях.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Катрич, Зотов, Сапета, Ионов, Панченко, Бечирай.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Бокетти, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Ананидзе, Зе Луиш

Кто не выйдет на поле

У московских динамовцев с игроками проблем нет – все здоровы, а вот у «Спартака» травмированы двое – полузащитник Роман Зобнин и Защитник Сердар Таски. Георгий Джикия хоть и не травмирован, но также пропустит матч, из-за красной карточки.

Погода во время матча

По данным Gismeteo, будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха +19 градусов. Ветер 0 м/с. Влажность воздуха 72%.

Интересные факты:

1. «Динамо» не может выиграть у «Спартака» уже 6 матчей. Последний раз динамовцы побеждали 25 ноября 2012 года со счетом 1-5.

2. За эти 6 матчей бело-голубые не смогли выцепить даже ничью.

3. За 6 предыдущих дерби с «Динамо» красно-белые забили 16 голов, пропустили всего 6.

4. Кирилл Панченко за прошлый сезон забил за «Динамо» 24 гола в 34 играх (127 мин/гол). У лучшего бомбардира «Спартака» Квинси Промеса показатели хуже: 12 голов в 26 играх (188 мин/гол).

5. Вратарь чемпионов премьер-лиги Артём Ребров за 28 игр пропустил 24 мяча, в среднем 0,86 за игру. Основной вратарь победителей первого дивизиона Антон Шунин пропустил 25 голов в 35 матчах, в среднем 0,71 за игру.

6. Самая крупная победа в противостоянии была у «десятикратных»: в последнем чемпионате СССР динамовцы были разгромлены со счетом 7:1.

7. Самая крупная победа у бело-голубых была одержана в 1946 году со счетом 5:0.

Прогноз на матч

Такого грозного соперника в ранге чемпиона страны у «Динамо» давно не было, да и уровень ФНЛ на порядок ниже. После победы в Суперкубке, слегка расслабившийся московский «Спартак», имея ненадежную защиту, пропустит. С учетом хороших атакующих игроков победа будет добыта с разницей в 1-2 мяча.

Где смотреть матч «Динамо» – «Спартак»

Матч в прямой трансляции можно будет посмотреть на канале «Матч!».



На нашем сайте пройдет текстовая трансляция дерби.