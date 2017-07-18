В ноябре сборные России, Франции и Испании будут молиться на ЦСКА

«Советский спорт» продолжает тему конфликта календарей Евролиги и стартующего осенью отборочного турнира баскетбольного чемпионата мира-2019.



Как мы уже сообщали в конце прошлой недели, из-за затяжного конфликта ФИБА и Евролига не смогли (точнее, толком и не пытались) договориться насчет «окон» в расписании главного еврокубка в ноябре и феврале, когда сборным предстоят отборочные игры чемпионата мира. «Советский спорт» выяснил, что «Химки» не намерены отпускать своих лидеров в национальные команды в ущерб матчам Евролиги, а второй представитель России в этом турнире ЦСКА еще не принял окончательного решения на сей счет.

Теперь давайте разбираться в подробностях: что это за новый отбор на ЧМ, и в каком составе наша сборная может там выступить?

С КЕМ БУДЕМ ИГРАТЬ?

Новая система турниров сборных вступает в силу с сезона-2017/18. По этой схеме чемпионаты Европы и других континентов будут проводиться раз в четыре, а не в два года, как прежде, и одно лето в каждом олимпийском цикле будет оставаться «пустым». Ближайший пустой год - 2018-й, потом – ЧМ-2019, Олимпиада-2020, ЧЕ-2021, в 22-м опять перерыв и так далее. С другой стороны, каждые два сезона перед чемпионатами мира и Европы сборные будут время от времени съезжаться на отборочные матчи - чтобы болельщики не забывали о национальных командах и могли регулярно видеть их «живьем».

Проиллюстрируем эту историю конкретной системой отбора на ЧМ-2019, который пройдет в Китае с участием 32 сборных. Помимо хозяев 12 из них будут представлять Европу, 5 – Африку, по 7 – Америку и зону Азия+Океания. Нас, естественно, интересует Старый свет, хотя на других континентах игры пройдут в те же «окна» и по аналогичной схеме. Европа отличается лишь тем, что в ней борьбу за путевки на первенство планеты поведут 39 команд (в остальных зонах – по 16) и не в два этапа, а в три. Причем первый из них стартует уже через пару недель, в начале августа. А сборная России и остальные участники ЧЕ-2017 (31 августа - 17 сентября) присоединятся к процессу в конце ноября.

ЧМ-2019. Отборочный турнир. Европа

Квалификация. 2-19.08.2017

Группа А. Босния, Швеция, Словакия, Армения.

Группа В. Голландия, Австрия, Албания.

Группа С. Македония, Эстония, Косово.

Группа D. Португалия, Болгария, Белоруссия.

Матчи в группах пройдут в два круга. По две лучших команды из каждой группы выходят в следующий этап.

Первый этап. 23 ноября 2017 - 2 июля 2018

Группа А. Испания, Словения, Черногория, К (команда из квалификации).

Группа В. Турция, Латвия, Украина, К.

Группа С. Литва, Польша, Венгрия, К.

Группа D. Италия, Хорватия, Румыния, К.

Группа Е. Франция, Россия, Бельгия, К.

Группа F. Чехия, Финляндия, Исландия, К.

Группа G. Сербия, Германия, Грузия, К.

Группа Н. Греция, Израиль, Великобритания, К.

Матчи в группах пройдут в два круга.

Первый тур – 23-24 ноября 2017 г.

Второй тур – 26-27 ноября 2017 г.

Третий тур – 22-23 февраля 2018 г.

Четвертый тур – 25-26 февраля 2018 г.

Пятый тур – 28-29 июня 2018 г.

Шестой тур – 1-2 июля 2018 г.

По три лучших команды из каждой группы выходят во второй этап.

Второй этап. 13 сентября 2018 - 25 февраля 2019

Группа I. А1 (1-е место в группе «А» на 1-м этапе), А2, А3, В1, В2, В3.

Группа J. С1, С2, С3, D1, D2, D3.

Группа K. E1, E2, E3, F1, F2, F3.

Группа L. G1, G2, G3, Н1, Н2, Н3.

Команды проводят по шесть матчей: один дома и один на выезде с каждым из трех соперников по новой группе, с которыми они не встречались на первом этапе.

Первый тур – 13-14.09.18,

Второй тур – 16-17.09.18,

Третий тур – 29-30.11.18,

Четвертый тур – 2-3.12.18,

Пятый тур – 21-22.02.19,

Шестой тур – 24-25.02.19.

По три лучших команды из каждой группы выходят на ЧМ-2019.

…Как видите, россиянам изрядно повезло с составом «скрестной» группой F. Из семи сборных, которые будут бороться с нашими за три путевки в Китай в соответствующей четверти отборочной «сетки», к признанным грандам относится только французская. Хотя чехи, финны и бельгийцы - тоже соперники не самые приятные. И вообще теперь, когда команды всерьез рискуют остаться без игроков не только НБА, но и Евролиги, привычный расклад сил может поменяться до неузнаваемости.

КЕМ БУДЕМ ИГРАТЬ?

Чтобы понять, сколь чувствительной станет для сборной потеря игроков «Химок» и, возможно, ЦСКА, проще всего обратиться к списку баскетболистов, вызванных главным тренером Сергеем Базаревичем на стартующий 24 июля первый сбор перед чемпионатом Европы-2017. Сейчас там значится 18 фамилий. От них и будем отталкиваться - точнее, «отщипывать» имена тех, кто может пропустить отбор на ЧМ.

Начинаем с НБА, то есть, с центрового «Бруклин Нетс» Тимофея Мозгова. Его шансы сыграть за сборную в ноябре, понятно, равны нулю. Значит, осталось 17 человек.

Теперь «Химки», сразу «ушедшие в отказ». Подмосковный клуб в сборной представляют трое: защитники Алексей Швед и Вячеслав Зайцев, а также форвард Андрей Зубков. 17-3=14.

Колеблющийся ЦСКА делегировал в список Базаревича аж шесть человек: защитники Виталий Фридзон, Дмитрий и Михаил Кулагины, форварды Андрей Воронцевич, Никита Курбанов и Семен Антонов. То есть, если армейцы все-таки решат сказать сборной «нет», от нынешнего состава останется меньше половины. 14-6=8.

Заключительная восьмерка: защитники Дмитрий Хвостов, Евгений Бабурин (оба - «Локомотив»), Максим Колюшкин (без клуба), форварды Сергей Карасев («Зенит»), Станислав Ильницкий, Владимир Ивлев (оба - «Локомотив»), Владислав Трушкин (УНИКС), центровой Антон Пушков («Зенит»).

Как вам эта суперкоманда? То ли сборная, то ли разборная.

Хорошо еще, что «окна» под отборочные матчи предусмотрены в Кубке Европы, где Россию представляют «Локомотив», УНИКС и «Зенит». Ведь этот турнир тоже организует Евролига, и, если бы она заупрямилась, от нашего «списка 18» мог вообще остаться один «временно безработный» Колюшкин. А мог и не остаться - успей он до начала сезона трудоустроиться в каком-либо из пяти сильнейших клубов страны.

Также можно прикинуть, что в итоговую заявку России на ЧЕ-2017 (12 игроков) кроме Мозгова должны войти минимум двое из «Химок» и человек пять из ЦСКА. Остальным клубам, вместе взятым, останется места 3-4. Причем гарантировать поездку на Евробаскет (и, тем более, игровое время на нем) из них можно, пожалуй, только Карасеву с Хвостовым. Все прочие - запасные разной степени глубокости.

Вот и получается, что в ноябре все будет зависеть от ЦСКА. Ему решать, что останется от «основы» сборной - больше половины или почти ничего. Возможны и промежуточные варианты: кого-то отпустят, а кого-то - нет. Но тогда «под снос» первыми попадут ключевые баскетболисты обеих команд. Те, кто и постоянно играют в ЦСКА, и определяли бы игру у Базаревича: Воронцевич, Фридзон, Курбанов. А братьям Кулагиным, при всем к ним уважении, вытащить Россию на ЧМ вряд ли под силу.

Так что нормального состава у сборной в ноябре не будет наверняка. Будет то ли второй, то ли, в лучшем случае, полуторный.

С КЕМ БУДЕМ ИГРАТЬ?

Другие национальные команды столкнутся с аналогичными проблемами. И чем сильнее сборная по «номиналу», тем больше у нее может быть потерь, ведь в НБА и Евролиге играют самые лучшие. Например, все 12 человек из состава испанцев на прошлогодней Олимпиаде в Рио.

У сербов с французами эта «доля» была поменьше, но все равно порядка двух третей. А страны-середняки хоть и рискуют меньшим числом лидеров, зато они практически незаменимы. Если брать потенциальных соперников России (в том числе из «скрестной» группы), то бельгийцы могут остаться без Ван Россома, чехи - без Веселы, финны - без Копонена и Салина. В общем, назревает какая-то полная уравниловка с ожидаемо скромным уровнем баскетбола и, напротив, совершенно непредсказуемыми результатами.

И все будут решать клубы Евролиги. Той самой Евролиги, с похода против которой ФИБА начала эту историю, и на откуп которой теперь фактически сама отдала свое главное детище - турниры сборных. Хотя можно посмотреть и под другим углом: теперь преимущество получат те страны, где у федераций есть хоть какие-то политические рычаги для давления на клубы. Скажем, договорится президент ФИБА-Европа Демирель с земляками из «Эфеса» и «Фенербахче», и Турция будет «в шоколаде». А Испании, этому «оплоту мятежников», вдобавок имеющему аж пять команд в Евролиге-2017/18, придется собирать сборную по сусекам вроде «Гран Канарии» с «Мурсией».

Но тут возникает еще один нюанс: клубы-то в Евролиге - многонациональные. И на каждый из них в ноябре будут молиться по нескольку сборных. Стоит ЦСКА дать милостивое «добро» на отъезд кого-то из россиян, как к армейцам сразу возникнут резонные вопросы в Испании и Франции, точно так же мечтающих заполучить соответственно Серхио Родригеса и Нандо Де Коло с Лео Вестерманном. А если сами легионеры вдобавок окажутся «идейными патриотами» своих стран и начнут роптать? Та еще может получиться интрижка.