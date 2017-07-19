«Хотел выступать за Белоруссию, но там даже 100 долларов отказались платить»

У метателя молота Сергея Литвинова богатая жизнь и карьера. Чемпион Германии среди юниоров по дзюдо, он в 16 лет стал заниматься метанием молота под руководством отца олимпийского чемпиона Сергея Литвинова-старшего. Выступал за юношескую сборную Белоруссии, сейчас один из лидеров сборной России.

Окончание. Начало здесь

ДЗЮДО. МОЛОТ

– Вы ведь изначально занимались дзюдо и даже стали чемпионом Германии среди юношей. Почему бросили?

– Так получилось, что клуб, где я занимался, со временем опустел. Да и ездить было далеко – по два часа в одну сторону. Меня отец возил, из-за этого он даже перешел на работу во вторую смену на заводе, на котором работал. Потом отец уже физически не мог этого делать, он просто настолько устал за полгода. Вдобавок, к тому времени в клубе не осталось достойных спарринг-партнеров.

…И отец сказал: «Хватит заниматься ерундой, пора на молот переключаться»…

– Это я отцу сказал, он никогда на меня не давил. Мне было 15 лет, не поздно начать. Нашли железку с отверстием весом в 5 кг, как раз для юношей, привязали ее к моему поясу от кимоно и начали тренироваться.

– На стадионе?

– В нашем городе не было секции метателей молота. Поэтому прямо во дворе дома занимались. Он был крайний – дальше поле. Вот с крыльца в поле и метали. А потом еще белорус Ваня Тихон подъехал, это было в 2002 году. Вот мы с ним в поле и метали. А через год Ваня стал чемпионом мира.

– Тихон как у вас оказался?

– Где-то услышал, что папа начал тренировать, собрал все свои сбережения и поехал в Германию. Но папа продолжал работать на заводе, а Ивана и меня тренировал в свободное время. Ваня затем под руководством отца стал двукратным чемпионом мира, двукратным призером Олимпиад. Когда до России дошли новости, что отец тренирует, ему предложили стать старшим тренером в сборной России по молоту. Кстати, и немцы предложение сделали, но папа уже принял решение вернуться.

– Когда отца позвали в Россию, родители начали бракоразводный процесс. Почему уехали с отцом, а не остались с мамой?

– Сам развод был тяжелым для мамы и для папы, но, как показала жизнь, это было правильное решение. А выбор получился сам собой: я уже полгода занимался молотом, связывал свое будущее только со спортом. Оставаться с мамой, для того чтобы только остаться?

– Почему отец так легко сорвался из уютной Германии в неизвестность?

– Он настолько советский человек, что так и не смог интегрироваться в немецкую действительность. Он был готов в любой момент уехать.

– Вы к 16 годам русский случаем не забыли?

– Когда приехали в Россию, поначалу говорил, мешая русские и немецкие слова. Читать и писать не умел.

– Но в сборной России Сергей Литвинов-старший не задержался. Почему?

– На год нас хватило. В сборной была такая атмосфера, что папа не мог работать, как он привык, как умеет, а для галочки работать не хотел. Но так как Тихон уже стал чемпионом мира, отца позвали в Белоруссию.

– Как вы смогли выступать за Белоруссию с немецким паспортом?

– По юниорам и молодежи можно выступать с видом на жительство. Когда мне исполнился 21 год, надо было что-то решать, я для своего возраста неплохо метал. Если переходить во взрослую команду, нужно было отдавать немецкий паспорт. Я даже готов был на это пойти, но белорусы не хотели даже 100 долларов платить.

«У МЕНЯ НЕТ ДОМА»

– Вы с отцом переезжали неоднократно. Где вы сейчас живете?

– Где сборы, там и живу. Зимой в основном в Адлере. Там сборы заканчиваются, и мы обычно остаемся – снимаем жилье в частном секторе. Юридически дом у меня в Саранске, я за него выступаю. Хотя бываю там не часто. А фактически, как такового дома у меня нет. Дом там, где сборы.

Во мне, видимо, немецкий менталитет крепко сидит. В Германии ведь жилье почти не покупают – очень дорого, выгоднее снимать. Я раньше как-то не задумывался, что в России относятся к этой проблеме по-другому.

– А семья где живет?

– Жена и ребенок всегда со мной на сборах. Не вижу смысла где-то обустраиваться. Я весь год в разъездах, семью тогда не видел бы месяцами.

– Как жена относится к кочевой жизни?

– Нормально относится, ей даже нравится - смена мест, впечатлений. Она всю жизнь прожила в квартире с родителями, а тут совсем другая жизнь. Но сейчас уже, мне кажется, хочет, чтобы было что-то свое, а где ей все равно.

– А вы где планируете осесть?

– Сложный вопрос. Есть желание в Адлере, но хочу ли я жить там после окончания карьеры, вопрос. Все зависит от будущей работы.

– Чем хотите заниматься?

– Один из вариантов, начать тренерскую карьеру.

– Сколько лет карьеры себе еще отводите?

– Как организм позволит. Думаю, лет пять-десять. Ваня Тихон вон в сорок серебро на Олимпиаде в Рио выиграл.