Без усилений, но с молодежью. Как «Локомотив» победил «Арсенал»

«Локомотив» стартовал с победы в чемпионате России, обыграв тульский «Арсенал» с минимальным счетом.

Не мастера ротации

«Задача – наиграть молодежь», – такую фразу президент «Локомотива» Илья Геркус много раз повторял в различных интервью. И конечно же что-то говорилось об усилении состава. К первому туру чемпионата не предвиделось ни того, ни другого. Юрий Семин просит новичков и неохотно дает время молодым, хотя на сборы привозил человек десять. Правда играть в товарищеских матчах давал мало, да и выходили они зачастую на непривычных позициях. Но случилось чудо – в игре с «Арсеналом» в стартовом составе появился Антон Мирачнук, а во втором тайме его сменил Михаил Лысов. В графе «наиграть молодежь» можно ставить галочку.

Другой интересный момент – после матча за Суперкубок многие футболисты «Локомотива», в частности Мануэл Фернандеш, признавались, что непросто было отбегать даже 90 минут. Но спустя три дня против «Арсенала» выходит все тот же состав. Изменение одно – Антон Миранчук вместо Дмитрия Тарасова, которого не оказалось в заявке. Ротация – точно не про «Локомотив». Сразу вспоминается Кубок конфедераций и тренер сборной Мексики. Его критиковали за то, что каждый матч чуть ли не наполовину меняет стартовый состав - вообще-то играть у той команды получалось неплохо. «Локо» такой мастер ротации на пару матчей тоже пригодился бы.

Фарфан рвется в сборную

В ближайших матчах интереснее всего будет наблюдать за звездой перуанского футбола Джефферсоном Фарфаном. Во-первых, у него новая позиция – из-за дефицита игроков ему приходится закрывать правую бровку. Впрочем, в обороне перуанцу активно помогает Баринов. Во-вторых, уже в августе Фарфана могут вызвать в сборную, из которой он был изгнан больше года назад. Тогда тренерский штаб не впечатляли постоянные скандалы, происходившие в личной жизни фуболсита. Да и частые травмы не давали форварду выйти на хороший уровень.

На Суперкубке Джефферсона просматривали помощники главного тренера сборной Рикардо Гареки. И если футболист себя проявит, или хотя бы не испортит впечатления, то не просто вернется в команду, а станет одним из ключевых игроков в тактических построениях. А главное, заменит дисквалифицированного Паоло Герреро, суперзвезду Перу.

В матче с «Арсеналом» Фарфан был одним из лучших. Не раз прорывался по флангу и создавал опасные моменты. Возможность вернуться сборную пока что творит с перуанцем чудеса.

Кверквелия спасает

«Локомотив» уже по традиции с большими мучениями выцарапывает очки у середняков и аутсайдеров чемпионата. Игра с «Арсеналом» исключением не стала. После совсем унылого первого тайма команда заиграла мощнее. Под кричалки про Лоськова, Семина и Сычева забить пытались Ари, Миранчук и Фернандеш. Но удалось это сделать Кверквелии. Сразу вспомнился Ведран Чорлука, который приходил на помощь атаке и зарабатывал важные очки для команды. Свой гол Соломон побежал праздновать к скамейке запасных и пожал руку Юрию Семину. «Локомотив» начинает чемпионат с победы, но пока не убеждает, что готов бороться за ту самую первую пятерку, о которой говорит руководство.

Видео гола здесь