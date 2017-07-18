«Чемпионский фарт закончился?» Генич и КО – о столичном дерби
Сегодня «Спартак» и «Динамо» разошлись миром в 1-м туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:2.
«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по матчу в Химках.
Вот это да. И главное - что-то справедливое в таком исходе есть.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 18 июля 2017 г.
Сегодняшний "Спартак" создает одинаково острые моменты и у чужих, и у своих ворот 🤔#ДинамоСпартак— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) 18 июля 2017 г.
Динамо и Бичерай не вернутся в игру, если будут думать об одном-единственном моменте в центре поля. Спартак просто сильнее, без вопросов.) pic.twitter.com/eyZgizJL81— ZhuraWell (@TimZhur) 18 июля 2017 г.
а ты не зевай! )) pic.twitter.com/IVhJAdyg71— ZhuraWell (@TimZhur) 18 июля 2017 г.
Сами себе,как обычно...— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 18 июля 2017 г.
Динамовцы - молодцы! До последнего сражались! 💪🏻Футбол отменный был по зрелищности.— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 18 июля 2017 г.
И ведь по делу все. Нельзя бросать играть середине тайма. Не предсезонка же - дерби, дерби, блин!— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 18 июля 2017 г.
Какой хороший Луис Адриано в июле. Локомотив затоптал в Суперкубке, теперь Динамо прибивает - зверюга!— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 18 июля 2017 г.
Неужели чемпионский фарт закончился?!🤦♂️— Константин Генич (@GenichK) 18 июля 2017 г.
Была уверенность, что забьют именно головой. И именно с передачи Мельгарехо )— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 18 июля 2017 г.
«Спартак» просто растерялся». Мостовой – о первом матче чемпиона России
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция