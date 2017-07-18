Звоночек для «Спартака». «Динамо» вырвало ничью в сумасшедшей концовке

Непонятно, что случилось со «Спартаком» после перерыва, но, ведя в два мяча, чемпион упустил победу в первом туре нового сезона – против «Динамо» (2:2).

«Первая лига»

«Динамо» соскучилось по РФПЛ, по соперникам, побеждать которых почетно. Может, даже по крикам вражеской трибуны, которую хочется заткнуть собственным ревом. В ФНЛ ведь хоть кричи, хоть не кричи – никто не услышит.

– Саня, пожарь шашлык во вторник, – прозвучала одна из первых реплик на недавней встрече динамовцев с болельщиками. Адресовывалась она Сапете, который одним промозглым ФНЛ-овским вечером, забив «Спартаку-2», отпраздновал гол характерным жестом: будто приготавливая шашлычок.

Вторая фраза, вылетевшая тогда из зала, тоже была про «Спартак». «Зачем вы дали им дополнительную квоту билетов на нашем стадионе?», – спросил неравнодушный. И продолжил: «И что такая за задача – 8-12 место? Главное – быть выше «Спартака!». Зал одобряюще загудел. Только потом разговор зашел о трансферах и стадионе.

И вот он «Спартак» – прямо перед вами. Будьте выше, быстрее, сильнее. Сложно? Да, за этот год очень многое поменялось. «Спартак» теперь обладатель лучшей атаки и лучшего игрока лиги. Второе – это о Фернандо, конечно. А главное: «Спартак» – чемпион, пусть сезон и получился неоднозначным. И встретил заклятых врагов «Спартак» по-чемпионски – высокомерным баннером: «Наши победы – ваш самый страшный кошмар». И угнетающим кличем: «Первая лига, первая лига».

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ШАНС КУТЕПОВА

Каррера сделал два изменения по сравнению с игрой на Суперкубок – убрал Попова, выпустив вместо него Мельгарехо, и заменил дисквалифицированного Джикию на Кутепова. Игра второго интересовала особенно. С его появлением «Спартак» весной позапрошлого сезона перестал пропускать, а затем – осенью чемпионского сезона – выдал феноменальную серию победных игр со счетом 1:0. Верилось: вот она новая надежда сборной на долгие годы.

Но март и апрель 2017-го выдались откровенно провальными. Кутепов допустил несколько результативных ошибок – и в «Спартаке», и в сборной. Эксперты посовещались и выдали вердикт: скорости не хватает. А раньше, получается, хватало? Как бы там ни было – игра против «Динамо» была шансом для Кутепова показать Каррере, что он оправился и готов снова давать результат.

В целом, игру защитника выдающимся перфомансом не назовешь. Были и потери, и позиционные ошибки. Да и два пропущенных гола обороной «Спартака» – красноречивый факт. Но при этом надо признать: весь «Спартак» во втором тайме выглядел блекло.

О составе «Динамо» достаточно сказать, что вторым форвардом, кроме Панченко, был Бечирай. Хороший добротный игрок-работяга, но душевные и физические затраты у него редко конвертируются в результативные действия.

«СПАРТАК» СДУЛСЯ

То гигантское желание – вернуться на уровень, который заслуживает великий клуб, поначалу помогало «Динамо» даже переигрывать «Спартак». На первых минутах Панченко зарядил с широкую спину Кутепова, а затем Ионов вырвался один на один с Ребровым. Причем, динамовец в этот момент чувствовал себя так вольготно, будто в парке гулял. Хочешь на лавочке посиди, хочешь – клади с правой в дальний угол. Ионов пробил, но в ближний – и мимо.

Запала «Динамо» хватило на полтайма. Дальше стал прорезаться брак в простых передачах, поспешный дриблинг Бечирая и сумбурный контроль мяча. Простой пример: количество безадресных выносов в концовке тайма просто зашкаливало. Защитники «Спартака» подбирали мяч и начинали новую атаку. Это не могло продолжаться вечно. Поэтому голы Промеса и Адриано выглядели абсолютно логично. После мяча, забитого бразильцем, показалось, что нас ждет разгром.

Не знаю, что сказал Калитвинцев в перерыве, но на второй тайм вышло совершенно другое «Динамо». Во-первых, без Сапеты – его заменил Соу. А, во-вторых, этого «Динамо» хватило больше, чем на 15 минут. Вновь удивил Панченко, зарядив из-за пределов штрафной в самый угол. Хотя до этого момента у него мало, что получалось. Но потом – бац – озарение, и есть первый гол лучшего бомбардира прошлого сезона ФНЛ.

«Спартак» то ли выдохся, то ли уже праздновал. В любом случае – звоночек. В прошлом сезоне такие концовки команда Карреры не отпускала. А тут дрогнул механизм. Случались даже эпизода, когда «Спартак» никак не мог вынести мяч из своей штрафной – на пути упорно возникали новые динамовцы.

И «Спартак» сломался. Ташаев, вышедший на замену, буквально затолкал мяч в ворота на последних минутах – 2:2. «Динамо» вернулось – теперь по-настоящему.

Видео голов матча здесь



