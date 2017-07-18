Валерий Рейнгольд: Никакой паники. «Спартак» сыграл хорошо

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил красно-белых после ничьи с «Динамо» (2:2) в 1-м туре РФПЛ.

– У меня нет никакой паники. Нормально сыграл «Спартак». Просто устал. Во втором тайме и «Динамо» прибавило, но в первую очередь сказалась усталость. Чувствуется, что физически команда «подсела». Но это естественный процесс.

Первый тайм, за исключением стартовых минут, «Спартак» провел здорово. 2:2 – соответствует игре. Почетный результат для «Динамо». Обе команды наиграли на этот счет.

– Два момента по судейству. Вы поняли, почему не был засчитан гол Бечирая в первом тайме, и было ли нарушение Кутепова перед голом Промеса?

– В первом эпизоде было нарушение правил. Бечирай явно защитника оттолкнул. И спорить нечего. Во втором эпизоде все было в пределах правил. Это комментаторы только нагоняли атмосферу. У меня нет претензий к работе судей.

Есть претензия к «Спартаку» – футболисты потеряли концентрацию. Но это только следствие усталости. Команда билась до конца, но устали и сами проиграли игру. В свою очередь футболисты «Динамо» проявили характер. Они – молодцы. Их стоит похвалить.

– «Спартак» вышел на поле с четырьмя номинальными нападающими. Как вам такой ход?

– Решение правильное, но оно будет лучше воплощаться в жизнь, когда команда будет свежей. Нужно подождать, когда спартаковцы наберут форму и сбросят оковы с ног. В первом тайме очень прилично играл Мельгарехо. Был очень активен. Да все выглядели очень прилично. Готов поставить им по «четверке».

Во всяком случае, футбол был интересный. Да, «Спартак» потерял очки, но эта игра пойдет им в актив. Во-первых, команда на чужом поле сыграли вничью. Во-вторых, такие игры нужны. Этот опыт поможет в будущем. Свои ошибки «Спартак» учтет. Я всем доволен. Ребята показали хороший футбол.

– Появился на поле и Илья Кутепов. Он какое впечатление оставил?

– Он вообще играет не в очень понятный футбол. Без борьбы – все в порядке, а когда еще начинают прессинговать, ошибается на ровном месте.

– По ходу матча не возникало ощущения, что команды недавно выступали в разных лигах?

– По первому тайму – да. Я даже готовился сказать совершенно другие слова про «Динамо». Но во втором тайме я увидел абсолютно боеспособную команду, которая не сложила оружие. Это похвально. «Динамо» билось до конца и заслужило очко. После ФНЛ команда показала, что может бороться и в РФПЛ.

– Персонально кто-нибудь понравился из двух команд?

– Луис Адриано и по первому тайму Промес. По второму тайму в «Спартаке» никого выделить не могу. Все сдулись. Значит, все получали одинаковые нагрузки и тяжело их переносят. Главное, без травм.

Видео голов матча здесь