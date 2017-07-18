Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Австралия8 : 5Россия
Футбол  Динамо2 : 2Спартак
Футбол  Локомотив1 : 0Арсенал Тула
Футбол  Франция1 : 0Исландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ничего нового. Михаил Борзыкин – о матче «Спартака»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ничего нового. Михаил Борзыкин – о матче «Спартака»
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» по горячим следам разбирает центральный матч первого тура.

Видео голов матча здесь

С первых минут игроки «Динамо» смело полетели вперед, проведя несколько довольно острых атак и по сути выиграв центр поля, а потом резко, словно по сигналу, отошли назад и стали играть по сопернику. Они не сразу сообразили, что происходит. Но где-то минуте на 15-й разведка доложила: мужики, против вас играют по 4–2–4 в атакующей фазе, так что хорош собирать обрезы Глушакова и бегом в оборону, пока еще целы!

Пока соперник думал, что завладел центром, красно-белые методично расшатывали его линию защиты через оба фланга. Зе Луиш и Адриано атаковали с воздуха и, кажется, не замечали сопротивления. А в зоне инсайдов фронт растягивали Промес и Мельгарехо. Функции центрального атакующего полузащитника между собой распределили Глушаков, поднимавшийся из средней линии, и Адриано.

Столь агрессивную модель, наверное, можно назвать тактической авантюрой. Тем более это выглядит странным для прагматика Карреры. С другой стороны, лучшая команда премьер-лиги может себе это позволить в матче с лучшей командой первой лиги. Такое нынче отношение к «Динамо»: его не только не боятся, но и, видимо, не особо уважают. А еще это тревожный звоночек для Попова и Ананидзе: конкуренцию проиграли оба.

И вот динамовцы отошли в тыл – и получили два гола. Мы пока мало что знаем об этой команде, но в первом матче сезона она предстала поразительно разбалансированной. Она способна комбинировать, использовать территорию, осмысленно атаковать и даже, как показал второй тайм, совершать подвиги. Но оборона пока не переключилась на режим премьер-лиги. Так что матчи с участием «Динамо» обещают быть очень результативными.

Звоночек для «Спартака». «Динамо» вырвало ничью в сумасшедшей концовке

А со «Спартаком» ничего нового. Он и в прошлом сезоне, поведя в счете, успокаивался, сбавлял темп и безуспешно сушил игру. Правда, тогда то мячи летели мимо, то Ребров спасал, то кто-то вырывал победу на последних секундах. Все то же самое. Только сегодня сыграли и другие факторы: усталость после Суперкубка, кадровые потери (не было двух основных центральных защитников) и все-таки, наверное, недооценка соперника.

У «Спартака» и «Динамо», несмотря на колоссальную разницу в результатах, есть что-то общее. Каррера тоже никак не может поставить игру в обороне. Он сам защитник – а не может! Не выручает даже Фернандо, который все чаще оттягивается на одну линию с центральными защитниками. А Глушакову надо дать отдохнуть, и это было ясно еще во время Кубка конфедераций. Иначе он будет и дальше привозить атаки на свои ворота.

А еще тактика. Каррера ошибся, выставив против «Динамо» настолько легкую среднюю линию. Во втором тайме вышли сначала Попов, а потом Тимофеев (и то за пару минут до конца), которые по идее должны были укрепить центр. Но «Динамо» уже разогналось, а «Спартак», очевидно, подсел физически и делал все то же самое, что и раньше – способствовал росту продаж валидола. Разве вас это удивляет? Просто раньше не залетало. Теперь – залетело.

Жаль, что заседание совета директоров «Спартака» состоялось до матча. Хорошо бы после. Может быть, большие люди задумались бы о том, что команде нужны вовсе не те футболисты, которых обсуждают в социальных сетях.

«Чемпионский фарт закончился?» Генич и КО – о столичном дерби

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛНойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Михаил Лысов: Очень важно, что в моем дебютном матче «Локо» одержал победуПолузащитник московского «Локомотива» Михаил Лысов поделился эмоциями после дебюта за столичный клуб в премьер-лиге матчем с тульским «Арсеналом» (1:0).Алексей Миранчук: «Локомотив» отдаст все силы, чтобы хорошо сыграть с ЦСКАПолузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом» в 1-м туре чемпионата России (1:0).Олег Терехин: Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадокБывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился впечатлениями от московского дерби.Антон Шунин: Многие «Динамо» не уважают. А мы показали, на что способныАнтон Шунин: Многие «Динамо» не уважают. А мы показали, на что способныГолкипер «Динамо» оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).Лоренсо Мельгарехо: В матче с «Динамо» мы потеряли три очка, которые уже были у нас в карманеПолузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился впечатлениями от матча первого тура чемпионата России против «Динамо» (2:2).«Перестали понимать, во что играем». Как Каррера объяснил упущенную победу«Перестали понимать, во что играем». Как Каррера объяснил упущенную победуГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что проваленный второй тайм – результат недавней игры в Суперкубке.Денис Глушаков: Ничья? Хорошо, что это случилось с нами в первом туреДенис Глушаков: Ничья? Хорошо, что это случилось с нами в первом туреПолузащитник и капитан московского «Спартака» прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).Антон Шунин: Скорости в РФПЛ выше. Мы прочувствовали это в игре с чемпиономГолкипер «Динамо» Антон Шунин оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).Антон Шунин: Во втором тайме мы много нагнетали и вырвали ничьюГолкипер «Динамо» Антон Шунин оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).«Спартак» просто растерялся». Мостовой – о первом матче чемпиона России«Спартак» просто растерялся». Мостовой – о первом матче чемпиона РоссииБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги столичного дерби.Александр Бубнов: «Динамо» с достоинством выдержало тест, отыграв два мяча у чемпионаБывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал матче первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).Валерий Рейнгольд: Никакой паники. «Спартак» сыграл хорошоВалерий Рейнгольд: Никакой паники. «Спартак» сыграл хорошоБывший нападающий «Спартака» похвалил красно-белых после ничьи с «Динамо» (2:2) в 1-м туре РФПЛ.Денис Глушаков: «Спартаку» не хватило везенияПолузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).Денис Глушаков: С Каррерой все спокойно обсудили, ничего по раздевалке не леталоПолузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).Юрий Калитвинцев: Заслуженно додавили «Спартак»Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев – о ничьей со «Спартаком» в первом туре РФПЛ (2:2).Гилерме: Кричалка фанатов «Спартака»? Это некрасивоВратарь «Локомотива» Гилерме высказал мнение о расистской кричалке болельщиков «Спартака» в матче на Суперкубок.Гилерме: Понимали, что нужно победить «Арсенал», неважно каким образомВратарь «Локомотива» Гилерме – о победе над «Арсеналом» в первом туре РФПЛ (1:0).Массимо Каррера: Игроки начали думать о победе раньше времени? Надеюсь, нетГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера – о матче первого тура РФПЛ против «Динамо» (2:2).Леонид Федун: Это начало сезона, первый блин вышел комомВладелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча первого тура чемпионата России против «Динамо» (2:2).
Футбол
Гилерме: Кричалка фанатов «Спартака»? Это некрасиво
Футбол
Массимо Каррера: Игроки начали думать о победе раньше времени? Надеюсь, нет
Футбол
Леонид Федун: Это начало сезона, первый блин вышел комом
Футбол
Кирилл Панченко: Мы выиграли второй тайм. Ребята – молодцы, бились до конца
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости