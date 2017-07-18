Ничего нового. Михаил Борзыкин – о матче «Спартака»

Обозреватель «Советского спорта» по горячим следам разбирает центральный матч первого тура.

Видео голов матча здесь

С первых минут игроки «Динамо» смело полетели вперед, проведя несколько довольно острых атак и по сути выиграв центр поля, а потом резко, словно по сигналу, отошли назад и стали играть по сопернику. Они не сразу сообразили, что происходит. Но где-то минуте на 15-й разведка доложила: мужики, против вас играют по 4–2–4 в атакующей фазе, так что хорош собирать обрезы Глушакова и бегом в оборону, пока еще целы!

Пока соперник думал, что завладел центром, красно-белые методично расшатывали его линию защиты через оба фланга. Зе Луиш и Адриано атаковали с воздуха и, кажется, не замечали сопротивления. А в зоне инсайдов фронт растягивали Промес и Мельгарехо. Функции центрального атакующего полузащитника между собой распределили Глушаков, поднимавшийся из средней линии, и Адриано.

Столь агрессивную модель, наверное, можно назвать тактической авантюрой. Тем более это выглядит странным для прагматика Карреры. С другой стороны, лучшая команда премьер-лиги может себе это позволить в матче с лучшей командой первой лиги. Такое нынче отношение к «Динамо»: его не только не боятся, но и, видимо, не особо уважают. А еще это тревожный звоночек для Попова и Ананидзе: конкуренцию проиграли оба.

И вот динамовцы отошли в тыл – и получили два гола. Мы пока мало что знаем об этой команде, но в первом матче сезона она предстала поразительно разбалансированной. Она способна комбинировать, использовать территорию, осмысленно атаковать и даже, как показал второй тайм, совершать подвиги. Но оборона пока не переключилась на режим премьер-лиги. Так что матчи с участием «Динамо» обещают быть очень результативными.

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А со «Спартаком» ничего нового. Он и в прошлом сезоне, поведя в счете, успокаивался, сбавлял темп и безуспешно сушил игру. Правда, тогда то мячи летели мимо, то Ребров спасал, то кто-то вырывал победу на последних секундах. Все то же самое. Только сегодня сыграли и другие факторы: усталость после Суперкубка, кадровые потери (не было двух основных центральных защитников) и все-таки, наверное, недооценка соперника.

У «Спартака» и «Динамо», несмотря на колоссальную разницу в результатах, есть что-то общее. Каррера тоже никак не может поставить игру в обороне. Он сам защитник – а не может! Не выручает даже Фернандо, который все чаще оттягивается на одну линию с центральными защитниками. А Глушакову надо дать отдохнуть, и это было ясно еще во время Кубка конфедераций. Иначе он будет и дальше привозить атаки на свои ворота.

А еще тактика. Каррера ошибся, выставив против «Динамо» настолько легкую среднюю линию. Во втором тайме вышли сначала Попов, а потом Тимофеев (и то за пару минут до конца), которые по идее должны были укрепить центр. Но «Динамо» уже разогналось, а «Спартак», очевидно, подсел физически и делал все то же самое, что и раньше – способствовал росту продаж валидола. Разве вас это удивляет? Просто раньше не залетало. Теперь – залетело.

Жаль, что заседание совета директоров «Спартака» состоялось до матча. Хорошо бы после. Может быть, большие люди задумались бы о том, что команде нужны вовсе не те футболисты, которых обсуждают в социальных сетях.

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