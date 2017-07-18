«Спартак» просто растерялся». Мостовой – о первом матче чемпиона России

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги столичного дерби.

Напомним, действующий чемпион страны разошелся миром с «Динамо» в 1-м туре РФПЛ. Встреча состоялась в Химках и завершилась со счетом 2:2.

– Не удивлен игрой «Динамо». На старте первого тайма команда пошла вперед. Что-то получалось, но тут дело в ошибках соперника. Не более. Алексей Ионов мог забить, и мне интересно, как бы сложилась игра. Другое дело, что красно-белые через 15 минут полностью завладели инициативой.

Вряд ли кто-то ожидал, что «Динамо» сможет спасти игру. Во втором тайме все пошло по другому сценарию – бело-голубые завладели преимуществом. Голы, как говорится, назревали. «Спартак» просто растерялся. Я лишний раз убедился в том, что красно-белых ждет непростой сезон. На команду Карреры настраиваются, как на чемпиона.

Не думаю, что стоит искать виноватого. Кирилл Панченко хорошо пробил.

Конечно, «Спартак» должен был отстоять победу, но упорство «Динамо» помогло команде уйти от поражения.

Сказалось ли отсутствие Джикии? Мы видим, что Кутепов лишний раз не убедил тренерский штаб. В первом тайме Илья «пожарил». Выбивал мяч непонятно куда. Возможно, отсутствие Джикии сыграло свою роль.

Что касается Мельгарехо, то я не могу сказать, что он начал прогрессировать. Да, Лоренсо отдал голевую передачу в игре с «Локомотивом». Сегодня он совершил рывок и помог забить Промесу, но говорить о прогрессе после двух матчей не имеет смысла. Мы помним, что он был одним из лидеров «Кубани», но в «Спартаке» Мельгарехо столкнулся с серьезной конкуренцией, – заявил Мостовй.

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