Денис Глушаков: Ничья? Хорошо, что это случилось с нами в первом туре
Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).
- Какие
эмоции от игры?
- Первый тур, дерби… После Суперкубка России мы где-то чуть-чуть подустали. Не выдержали физически – и получили такой результат. Но в целом ничего страшного. Хорошо, что это случилось с нами сейчас. Будет пища для размышлений. У нас есть время психологически перестроиться и потом двигаться в правильном направлении.
- Массимо
Каррера сказал, что команде не хватило
моральных сил, эмоций.
- Не то чтобы эмоций. Невезения. В том году мы много голов забивали в концовках, теперь – пропустили. Может, вернулось где-то. С одной стороны даже хорошо, что у нас появилась возможность сделать выводы.
- Первый
тайм не убаюкал? «Динамо» не выглядело
серьезным соперником.
- Думаю, мы были просто посвежее, правильно играли, прессинговали. Во втором тайме не выполнили установку тренера и поэтому ничья.
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- «Локомотив»
не смог отыграться с 0:2. Не повлиял ли
этот факт на сегодняшний матч?
- Об этом не думали. Это был другой матч. За трофей.
- Что Каррера
сказал в раздевалке? Ничего не летало?
- Все нормально спокойно обсудили. И все.
- А что
конкретно вы не выполнили?
- В первом тайме мы выполнили установку, потом нет. Я же не буду вам рассказывать о нашей тактике.
- Как вам
«Динамо»?
- Сложно судить по одной игре. Через три-пять туров посмотрим, как они.
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция