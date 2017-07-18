Денис Глушаков: Ничья? Хорошо, что это случилось с нами в первом туре

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).

- Какие эмоции от игры?

- Первый тур, дерби… После Суперкубка России мы где-то чуть-чуть подустали. Не выдержали физически – и получили такой результат. Но в целом ничего страшного. Хорошо, что это случилось с нами сейчас. Будет пища для размышлений. У нас есть время психологически перестроиться и потом двигаться в правильном направлении.

- Массимо Каррера сказал, что команде не хватило моральных сил, эмоций.

- Не то чтобы эмоций. Невезения. В том году мы много голов забивали в концовках, теперь – пропустили. Может, вернулось где-то. С одной стороны даже хорошо, что у нас появилась возможность сделать выводы.

- Первый тайм не убаюкал? «Динамо» не выглядело серьезным соперником.

- Думаю, мы были просто посвежее, правильно играли, прессинговали. Во втором тайме не выполнили установку тренера и поэтому ничья.

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- «Локомотив» не смог отыграться с 0:2. Не повлиял ли этот факт на сегодняшний матч?

- Об этом не думали. Это был другой матч. За трофей.

- Что Каррера сказал в раздевалке? Ничего не летало?

- Все нормально спокойно обсудили. И все.

- А что конкретно вы не выполнили?

- В первом тайме мы выполнили установку, потом нет. Я же не буду вам рассказывать о нашей тактике.

- Как вам «Динамо»?

- Сложно судить по одной игре. Через три-пять туров посмотрим, как они.

Видео голов матча здесь