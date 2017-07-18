Антон Шунин: Многие «Динамо» не уважают. А мы показали, на что способны
Голкипер «Динамо» Антон Шунин оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).
- Наверное, все болельщики мечтали о таком ярком возвращении «Динамо» в РФПЛ
- Получился хороший зрелищный матч. Мы очень много читали в прессе, что нашу команду особо не уважают, и я очень рад, что мы показали, на что способны.
- В первом тайме две ошибки защиты – два гола.
- Первый тайм первого матча – вот, наверное, главные причины ошибок.
- За счет чего удалось переломить ход игры?
- «Спартак» отталкивался от себя, от своей игры, действовал на контратаках. Мы провели неплохой второй тайм, пошли вперед большими силами, нагнетали. Удалось забить быстрый мяч, а потом и сравнять счет.
- Не думаете, что «Динамо» прыгнуло выше головы? «Спартак» все-таки чемпион, а вы только поднялись из ФНЛ.
- Мне бы не хотелось рассуждать об этом. Каковы мы на прочность, покажет чемпионат.
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- Что в перерыве сказал Юрий Калитвинцев?
- Я бы с удовольствием сказал, но не имею права выдавать командные секреты.
- Ну он общался в игроками в резкой тональности?
- Был диалог по игре. Большего не скажу.
- После 0:2 не думали, что игра сделана?
- Часто так бывает, что за первым голом следует второй. Команда находится в шоке и не успевает отойти. Главное, ребята не опустили руки и во втором тайме все перевернули.
- Оба мяча, возможно, были забиты с вопросами.
- Я находился от эпизода, наверное, дальше, чем журналисты. Видео не смотрел, я только помылся и вышел к вам. Ничего сказать не могу.
- Главное отличие ФНЛ от премьер-лиги.
- Скорости разные. В первом туре против чемпионов мы это прочувствовали.
- Отвыкли от РФПЛ за год?
- В ФНЛ у нас было отличное психологическое состояние, хорошие победные серии. Так что все нормально.
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция