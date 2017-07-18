«Перестали понимать, во что играем». Как Каррера объяснил упущенную победу

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что проваленный второй тайм – результат недавней игры в Суперкубке. А главного тренера «Динамо» Юрия Калитвинцева зал встретил аплодисментами - его команда отыгралась с 0:2.

«ИГРОКИ НАЧАЛИ ДУМАТЬ О ПОБЕДЕ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ? НАДЕЮСЬ, НЕТ»

- Чем вызвана ранняя замена Адриано?

- Усталостью. Он попросил замену. Это логично: если футболист устал, он не может выполнять наши требования, - сказал Каррера.

- В чем главная причина провального второго тайма? Игроки подумали, что победили?

- Надеюсь, нет. Прошлый сезон научил нас, что матч заканчивается с финальным свистком. Думаю, случившееся во втором тайме вызвано физическом спадом из-за Суперкубка. Плюс в какой-то момент мы перестали понимать, в какой футбол должны играть.

- Почему было так много брака?

- Повторюсь, во втором тайме мы не правильно подошли к игре. Брак – это следствие того, что команда играла не в тот футбол, к которому мы готовились.

- Как оцените новую пару защитников – Кутепов – Боккетти?

- В первом тайме все было хорошо, во втором – много ошибок. Но не хочу выделять именно эту пару игроков. Это касается всей команды.

- Наиграл ли «Спартак» сегодня на победу?

- Мы всегда играем на победу. Но проблема в том, что играем мы не одни. Игра разделилась на два разных тайма. В первом был лучше «Спартак», во втором – «Динамо». Они не дали нам после перерыва практически ни одной возможности забить. И забили сами.

Видео голов матча здесь

«ЗАСЛУЖЕННО ДОДАВИЛИ «СПАРТАК»

Когда главный тренер «Динамо» вошел в зал для пресс-конференций, его встретили аплодисментами.

- Спасибо, - начал Калитвинцев. – Я передам это ребятам. Они действительно заслуживают этого. Дело не в счете, а в том качестве игры, которое мы показали во втором тайме. Проигрывая чемпиону в два мяча, в раздевалке спокойно разобрали, что делали не так. Сказали, чтобы не обращали внимания на табло.

В первом тайме мы не справлялись с коллективной скоростью соперника, - продолжал тренер. - Потому что, сколько ни проводи товарищеских матчей, тренировок, но к таким скоростям можно привыкнуть только тогда, когда встретишься с ними. Во втором тайме мы адаптировались, и в плане скорости предъявили даже больше, чем соперник. Было много моментов. Рад, что получилось отыграться. Заслуженно додавили «Спартак».

- Связка Сапета и Зотов в центре поля – ошибка?

- Нет. Результат первого тайма – это ошибка всей команды. То, о чем я говорил, не справились с предложенными скоростями. И Соу мы выпустили не потому, что были недовольны Сапетой, нет. Это была корректировка плана на игру. Готов ли Соу играть все 90 минут? Пока нет. Но он набирает форму очень быстро. Перед следующей игрой придется поломать голову, кому играть.

- И все же: что вы сказали в перерыве?

- Не буду раскрывать секретов. А то Тарханов почитает это интервью…, - улыбнулся Калитвинцев, намекая на следующую игру - с «Уралом».

- Как вам обстановка на стадионе?

- Прекрасная. Наши болельщики всегда нас хорошо поддерживали. А сегодня атмосфера была праздничной, полный стадион. Думаю, играй мы сейчас на новом стадионе, надеюсь, будем там играть, он тоже бы забился под завязку.

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