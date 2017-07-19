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«Мы вас повесим!». Что происходило на дерби «Динамо» - «Спартак»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Мы вас повесим!». Что происходило на дерби «Динамо» - «Спартак»

«Советский спорт» - о классике отечественного футбола – встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком».

ОЧЕРЕДИ ВЕЗДЕ

Дерби «Динамо» и «Спартака» - нестареющая классика. Мне еще дед говорил: «Вот «Динамо» против «Спартака» - это противостояние гениев, мастодонтов, чемпионов. А с ЦСКА – это так, семечки». Деда можно понять: в его молодости динамовцы крошили на куски кого угодно, выигрывали трофеи и заставляли британские клубы бояться русских футболистов. Но времена изменились, и «Динамо» - «Спартак» уже не главное дерби столицы. И дело не только в законах времени. Сменилось просто пару болельщицких поколений. 

Уже и не вспомнить, когда на домашнем матче «Динамо» был аншлаг. Да, заметное количество фанатов приезжали на противостояние со «Спартаком-2» в прошлом сезоне ФНЛ, но вот чтобы команда играла с именитым соперником – не припомню. Сколько в памяти не копайся, ничего конкретного, кроме как встреч двухлетней давности в голову не приходят. Ладно, хватит уже с прошлым. В настоящее вернемся.

Либо болельщики не рассчитали время на дорогу к стадиону, либо химкинские турникеты просто не рассчитаны на пассажиропоток в 15-17 тысяч человек. Огромные очереди на вход оставались даже спустя 15 минут после начала матча. Ориентировочно, четверть игры пропустили порядка тысячи человек.

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«МЫ «СПАРТАК», А ВЫ…»

В этот будничный вечер не обошлось без драк. Аккурат перед территорией «Арены Химки» сцепились представители динамовской и спартаковской фанатских группировок. Сотрудники МВД быстро разогнали буянов, но я не исключаю, что где-то за стадионов, чуть подальше, особо яро настроенные схлестнулись в попытке выявить сильнейшего. Так было и на дерби с ЦСКА минувшей весной, так бывало и перед играми с приехавшим в гости «Зенитом».

Как только не обзывали друг друга фанатские трибуны. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что любуюсь не футболом, а стараюсь понять, у кого же из противоборствующих сторон языки поострее. Оскорбления в адрес друг друга следовали в течение всех 90 минут матча. Классика жанра. И если бы не самоцензура, ответственность перед руководством и читателем – я бы процитировал вам самые язвительные кричалки. «Мы вас повесим» - детский лепет по сравнению с остальными выбросами.

У меня всегда вызывает улыбку, когда очередной футбольный руководитель рассказывает о новых жаропрочных стульях, установленных на стадионе в преддверии нового сезона. Какими бы упоительными эти речи не были, правды в них нет. Как горели горкой стулья в Раменском в 2007 году, так и продолжают по сей день. Может, не так ярко, но все же. В общем, без файер-шоу не обошлось и на этой встрече, но обстановка, в сравнении с Суперкубком России, была спокойнее: в разы меньше дыма, огня и всего одна ракетница.

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КРАСНЫЙ ИЛИ СИНИЙ – КТО ЖЕ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ?

Ничья, к тому же результативная, - отличный результат в дерби «Динамо» - «Спартак». Во-первых, это первый тур чемпионата и своеобразная планка: если не качества футбола, то хотя бы его эмоциональности. Во-вторых. Это полярность лиги: «Спартак» - чемпион, а «Динамо» - по случайности заблудившийся на год в ФНЛ коллектив. В-третьих, это накал. Нерв игры держался до момента, пока Сергей Карасев в последний раз не приложил к губам свисток. Мне показалось, что после второго гола «Динамо» шальной третий мяч может случайно и залететь. В любые ворота.

Этот матч подарил нам больше, чем от него ждали. Результат в этой связи наименьшая из зол. Главное, что команды стартовали с нужной отметки. Для «Динамо» - эта отметка положительная, ведь в своих стенах они устояли перед чемпионом. Для «Спартака» - это тоже положительная отметка, ведь после упущенной победы, возможно, зазнавшаяся и привыкшая к фарту команда чуть пересмотрит игровую концепцию.

Отправляясь сегодня днем в Химки, я и подумать не мог, что увижу четыре гола, эмоциональный надлом «Спартака», воодушевленное «Динамо» и равный счет по итогам двух таймов. Я ждал аншлага на проходной игре, как это часто бывает в чемпионате России. А получил – заряд эмоций и веру в то, что некогда великая вывеска «Динамо» - «Спартак» будет жить не только легендарным прошлым, но и прекрасным настоящим 

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