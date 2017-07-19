«+2» для «Спартака» – далеко не победа

Для любого российского клуба матч, в котором он, ведя с перевесом в два мяча, упускает победу – настоящее ЧП. После таких конфузов делаются правильные выводы, преследующие единственную цель: если подобное вдруг и повторится, то только в далеком будущем. Но для «Спартака» это правило не работает. «Советский спорт» вспоминает все матчи красно-белых в чемпионатах России, в которых они упустили столь солидное преимущество.

Так уж сложилось исторически, что «Спартак» и «хорошая защита» - понятия несовместимые. Достаточно посмотреть на показатели клубов, которые в XXI веке становились чемпионами России и, следовательно, имеют полное право относить себя к грандам – хотя бы для внутреннего пользования. Так вот, «Локомотив» в российских чемпионатах в среднем пропускает по 0,928 мяча за матч (718 в 774), ЦСКА – по 0,947 (733 в 774), «Зенит» - по 0,993 (678 в 683). А ведь у каждого из них за плечами бесславные 90-е, когда они лишь изредка претендовали на место в призовой тройке. Даже «Рубин», у которого на два чемпионства пришлись 5 сезонов, в которых он занимал 9-е или 10-е место, перед началом РФПЛ-2017/18 пропускал ровно по одному мячу за игру (434 в 434).

У бесшабашного «Спартака» этот показатель составляет 1,057 (818 в 774). Сыграв одинаковое количество матчей, красно-белые пропустили на 100 голов больше «Локо» и на 85 - ЦСКА. И с незавидным постоянством позволяли своим соперникам отыгрывать по два, а то и три мяча. После игры с «Динамо» таких встреч у спартаковцев стало уже 12!

Матч №1

10.09.1994

«Торпедо» - «Спартак» - 2:2

Первые признаки хронической болезни проявились у красно-белых в третьем чемпионате России. Сказалось, конечно, и то, что шестью днями ранее они в перенесенном матче обыграли это же «Торпедо» со счетом 1:0. И то, что за 8 туров до финиша опережали ближайшего преследователя «Динамо» на 8 очков (очень много – с учетом, что тогда за победу давали два очка). И, наконец, то, что сами торпедовцы в тот момент боролись за выживание - делили 13-15-е места с «Динамо-Газовиком» и «Ладой». К исходу 26-й минуты спартаковцы повели 2:0. Но сразу после перерыва Дмитрий Прокопенко забил первый ответный мяч. А на 81-й минуте счет сравнял 21-летний Иван Паземов, забивший 12-й и последний мяч в высшем российском дивизионе.

Матч №2

05.04.1997

«Тюмень» - «Спартак» - 2:2

«Спартак», обыграв в прошлом сезоне «Аланию» в «золотом матче», новый начал с трех сухих побед. А тут выезд в Тюмень к команде, которая в 1996 году выступала в первом дивизионе. Разумеется, когда на 74-й минуте Рамиз Мамедов сделал счет 2:0 в пользу москвичей, сомнения в их победе отпали. А зря! «Тюмень», в трех стартовых турах набравшая лишь одно очко, отыгралась в концовке, забив на 80-й и 88-й минутах.

Матч №3

16.07.2000

«Локомотив» - «Спартак» - 3:2

Уж где-где, а в этом матче о недооценке соперника речи быть не могло. «Локомотив» - главный конкурент «Спартака» в чемпионате-2000 - за 13 туров до финиша хоть и отставал на 8 очков, имел один матч в запасе. Дважды забив в первом тайме, красно-белые уже готовились отправиться на перерыв, когда вдруг на первой добавленной минуте отличился Заза Джанашия. Сразу после перерыва Игорь Чугайнов сравнял счет, а победу железнодорожникам на 77-й минуте с пенальти принес Дмитрий Лоськов. Так «Спартак» впервые проиграл в первенствах России, ведя по ходу встречи два мяча. Впрочем, стать в 8-й раз чемпионом та неудача ему не помешала.

Матч №4

22.07.2001

«Ротор» - «Спартак» - 3:3

Из одного из лучших российских клубов 90-х «Ротор» уже успел превратиться в заштатного середняка. После 17 туров он занимал 14-е место, опережая лишь дебютанта «Торпедо-ЗИЛ» (на 2 очка) и «Черноморец» (на 5). И в первой половине получил два мяча от Егора Титова и Василия Баранова. В дебюте второго тайма Валерий Есипов с пенальти сократил отставание, но спустя минуту Робсон восстановил комфортную разность в счете (1:3). Матч так и катился к спокойной победе «Спартака», как вдруг «выстрелил» вышедший на замену Максим Бондаренко. 20-летний форвард, который в 9 предыдущих матчах чемпионатов России отличился лишь один мяч, забил красно-белым дважды – на 82-й и 88-й минутах!

Матч №5

30.09.2001

«Алания» - «Спартак» - 3:3

Спустя всего пару месяцев ситуация повторилась во Владикавказе, где некогда грозная «Алания», занимавшая за 5 туров до конца скромное 11-е место, тоже отыгралась под занавес встречи. После первого тайма спартаковцы благодаря дублю Владимира Бесчастных вели 3:1. Но в середине второй половины хозяева отыграли один мяч. Сразу после этого на поле появился Герман Кутарба, который на 89-й минуте спас «Аланию» от поражения.

Матч №6

23.04.2006

«Спартак» - «Москва» - 3:3

После тех двух «пощечин» «Спартак» держался 4 с половиной года. Но в чемпионате-2006 умудрился упустить сразу три победы, уверенно ведя по ходу игры. Их-то и не хватило на финише: красно-белые набрали одинаковое количество очков с ЦСКА (по 58), который, правда, обеспечил себе титул за тур до конца.

Первая игра того сезона с «Москвой» до сих пор снится болельщикам «Спартака» в кошмарных снах. Три забитых гола в первом тайме, те же 3:0 за 30 минут до конца, а затем – фантастическое спасение первой команды Леонида Слуцкого. Сначала в течение пары минут два мяча отыграли Дмитрий Кириченко (с пенальти) и Сергей Семак, а на 82-й ничью «горожанам» принес удар Томаша Чижека. Тот поединок до сих пор остается единственным, который «Спартак» не смог выиграть, ведя 3:0.

Матч №7

16.07.2006

«Томь» - «Спартак» - 2:2

В матче с крепкой «Томью» (на тот момент она занимала 7-е место) «Спартак» успел дважды отличиться в стартовые 15 минут – сделали это Роман Павлюченко и Фернандо Кавенаги. Но еще до перерыва хозяева забили первый ответный гол – отличился воспитанник красно-белых Павел Погребняк. А в концовке томичи получили право на пенальти, который на 88-й минуте реализовал Бранислав Крунич.

Матч №8

01.10.2006

«Москва» - «Спартак» - 3:3

Спартаковцы умудрились наступить на те же грабли и во второй раз в одном сезоне! Правда, на этот раз во встрече с «Москвой» Слуцкого они вели только 2:0, но зато в середине второго тайма. Роману Адамову потребовалось всего 6 минут, чтобы сравнять счет. Тут же Радослав Ковач вновь вывел красно-белых вперед. Однако победу они все-таки не удержали: на 87-й минуте окончательный счет установил Сергей Семак.

Матч №9

23.09.2007

«Локомотив» - «Спартак» - 4:3

«Вторые грабли» были и с «Локомотивом». Только этому клубу «Спартак» проигрывал, ведя со счетом 2:0. Причем, как выясняется, дважды! На два мяча Павлюченко в стартовые 20 минут железнодорожники ответили дублем Питера Одемвингие и голом бывшего спартаковца Дмитрия Сычева. Тем не менее, на 76-й минуте Павлюченко сравнял счет. Однако его хет-трика не хватило даже для ничьей! Победу «Локо» принес Малхаз Асатиани. На 4-й (!) добавленной к основному времени матча минуте.

Матч №10

21.04.2013

ЦСКА – «Спартак» - 2:2

Пожалуй, главный кошмар спартаковских болельщиков: ведя 2:0, не удалось одержать победу в матче с самым непримиримым соперников. Эйден Макгиди в конце первого тайма и Ари в самом начале второго обеспечили красно-белым комфортный перевес. Тут же ЦСКА получил право на пенальти, однако Вагнер Лав не смог переиграть Андрея Диканя. И даже ответный мяч Ахмеда Мусы на 73-й минуте не мог повлиять на исход дерби – все шло к победе «Спартака». До того момента, как в компенсированное время Сергей Карасев назначил второй 11-метровый удар в ворота красно-белых. Его на 94-й минуте реализовал Алан Дзагоев.

Матч №11

17.03.2014

«Спартак» - «Анжи» - 2:2

Единственный матч, в котором спартаковцы, имея «+2», не смогли обыграть на своем поле немосковский клуб. И обидное еще потому, что после 20 туров «Анжи» был беспросветным аутсайдером, одержав лишь одну победу и имея в активе всего 11 очков. В середине первого тайма Тино Коста и Хосе Мануэль Хурадо в течение трех минут забили махачкалинцам два гола. Один из них гости отквитали в дебюте второго тайма. И в который раз «Спартак» не дотерпел до финального свистка совсем чуть-чуть: на 95-й (!) минуте «Анжи» от поражения спас 20-летний Сердер Сердеров, появившийся на поле в конце основного времени матча и забивший свой первый гол в РФПЛ.

Матч №12

18.07.2017

«Динамо» - «Спартак» - 2:2

Знакомый сценарий, не правда ли? 2:0 к перерыву, первый ответный мяч в дебюте второго тайма, второй - когда 90 минут игры уже истекли. Интересно, если уж эта хроническая хворь неизлечима, способен ли «Спартак» на многолетние периоды ремиссии?..