Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартаку» здесь не место. «Шелковый путь приехал в пески

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартаку» здесь не место. «Шелковый путь приехал в пески
Фото: «КАМАЗ-мастер»

«Советский спорт» продолжает следить за ралли-рейдом «Шелковый путь»

«Шелковый путь» - мой второй ралли-рейд. Первым был «Дакар» в этом году – семь тысяч километров по дорогам Парагвая, Боливии и Аргентины. «Шелковый путь» - это почти десять тысяч километров по России, Казахстану и Китаю.

Самый сложный ралли-рейд

По мнению многих гонщиков, победителей «Дакара», именно «Шелковый путь» - это сложнейший ралли-рейд, или, как его здесь принято называть, - ралли-марафон, на планете. Если до финиша целыми и невредимыми, без сходов и помощи со стороны третьих лиц, доберется хотя бы половина из стартовавших автомобилей – это уже хорошо.

Шутка ли – уже отправился домой недавний лидер Себастьен Леб. 13-кратный победитель «Дакара» Стефан Петерансель разложил свой автомобиль еще в середине гонки. В грузовиках за призовые места продолжают борьбу всего пять экипажей – остальные уже без шансов. Не смог закончить один из последних этапов легендарный голландец Жерар Де Рой – ехал до бивуака по асфальту и получил более 400 часво штрафа. Сошли Генугтен, де Бринк… Уже без шансов продолжает гонку ее недавний триумфатор Лопрайс.

Тем не менее, для прессы эта гонка складывается намного легче «Дакара». За все время ночевать в палатке пришлось лишь раз – на бивуаке в городе, где отелей вообще нет. Все остальное время организаторы предоставляют практически всем журналистам отели. Завтрак и ужин – на бивуаке. В дорогу на обед собирают сухпайки. Главная сложность по прежнему – интернет.

Без «Спартака» и «Динамо»

Он вроде бы есть, но его вроде и нет. Великий китайский фаервол блокирует огромное количество необходимых сервисов, от Google-карт до всех файлообменников – практически невозможно отправить в Россию видео и фото. Часто не работает даже Яндекс-почта – невозможно даже текст перекинуть. В ход идут бесконечные VPN-клиенты, анонимайзеры и прочие полулегальные уловки, большинство из которых китайцами тоже блокируются.

Еще одно открытие – ралли-рейды не совместимы с футболом. Нет, погонять мяч в пустыне, конечно, можно, но первый тур чемпионата России по футболу журналисты пропустили полностью. Вчера мы всеми правдами и неправдами в течение часа пытались найти трансляцию матча «Динамо» - «Спартак» - невозможно. Вот так надо бороться с незаконными трансляциями в интернете. Это – не про РФПЛ, это – про Китай. Знаменитые «сопки» здесь просто не работают. Вообще не работают. Трансляции в браузере не проходят. Матч ТВ сам не позволяет смотреть свою трансляцию на территории Китая. В итоге пришлось читать текстовые трансляции.

Восторг

Несмотря на такие тепличные условия, этот «Шелковый путь» навсегда останется у меня в памяти. Именно здесь я впервые понял, что такое – настоящая пустыня. Такая, какой ее раньше удавалось увидеть только по телевизору – огромные барханы, ветер, песчаные всполохи на верхушках дюн, бесконечный желтый ковер под голубым небом – пустыня Гоби.

Здесь – самые высокие дюны на планете – взбираешься вверх полчаса – на один только бархан. Теперь понимаешь, что такое – идти по пустыне. Час в песках и уже внутри меня три полулитровые бутылки воды – самое ценное, что есть в пустыне.

Но это не все. Второй восторг – ревущий многотонный грузовик, который, взрывая гребень бархана, подпрыгивает на метр и приземляется в паре метров от тебя, тут же с рыком уносясь в даль. «Шелковый путь» - это струи песка из под буксующих колес внедорожника, взбирающегося в очередную дюну.

И это были только первые пески – пара-тройка десятков километров, которые быстро перешли в обычную быструю гравийную дорогу. Самое интересное – еще впереди, когда больше половины спецучастка будут проходить в песках.

Теперь понятно, почему гонщики так ждут песков – это чертовски красиво, завораживающе, пугающе, но так притягательно. Это касается не только КАМАЗов, которые, как мы привыкли думать, любят пески из-за своего преимущества в таких условиях. Песков ждут и в команде Де Роя, и МАЗы, и даже чех Мартин Коломы на своей «Татре».

КАМАЗ и Peugeot на коне

Лучше остальных с песками справились, конечно, КАМАЗы. Первые четыре строчки на девятом этапе остались за пилотами команды «КАМАЗ-мастер». Ребята так поздравили создателя команды и всего ралли-рейда «Шелковый путь» Семена Якубова с 70-летием. Первый этап с песками стал последним для лидера легкового зачета Себастьена Леба из Peugeot – он заблудился на маршруте, влетел в яму, перевернулся, потерял два с половиной часа, а потом и вовсе снялся с гонки из-за перелома пальца. Лидером стал его партнер по команде и действующий чемпион Сериль Депре.

Десятый этап стал быстрым и обошелся без песков. Все ждали скучной раллийной гонки, но финиш получился одним из самых драматичных в ралли-рейде. Первым неожиданно к журналистам приехал итальянец Еугению Амос из команды 2WD. Он был настолько счастлив, что сумел обогнать всех гонщиковPeugeot, что не сдержал слез.

У грузовиков победителем стал Айрат Мардеев. Второе место занял чех Мартин Коломы. Ничего удивительного, если не считать, что последние 50 километров спецучастка его «Татра» ехала без заднего левого колеса – на диске. В итоге полностью стерлись обода. Но на финише его грузовик несся на максимальной скорости, не сбавляя. Авто, которое кидало из стороны в сторону на каждой кочке, с ревом, накренившись, влетело на финиш. Коломы стал настоящим героем дня.

А впереди оставалось еще четыре этапа, 2,5 тысячи километров пути, из которых почти тысяча – тотальное бездорожье на спецучастках.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Айрат Мардеев: Ехали аккуратно, понимали, что еще много песков впередиГонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты десятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого экипаж россиянина занял третье местоЭдуард Николаев: В целом довольны сегодняшним этапомГонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал результаты десятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого экипаж россиянина занял первое место.Николаев выиграл 10-й этап «Шелкового пути», Сотников – 3-й, Шибалов – 4-йНиколаев выиграл 10-й этап «Шелкового пути», Сотников – 3-й, Шибалов – 4-йЗавершился 10-й этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого стал экипаж Эдуарда Николаева, представляющий команду «КАМАЗ-мастер».Россия переиграла Италию на женском ЧЕ, «Спартак» пополнился защитником, а «ПСЖ» предложил 220 млн евро за Неймара. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.Айрат Мардеев: После девятого этапа очень сильно болит спинаПилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого российский экипаж занял первое место.Дмитрий Сотников: Это был классический марафонский спецучасток, было где поработатьПилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого российский экипаж занял второе место.Айрат Мардеев: Сегодня было много бездорожья, вязкого грунта и кочек на разгонахГонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты восьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял второе место.Дмитрий Сотников: Если бы было жарче, все могло бы быть намного хужеГонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты восьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял первое место.Сотников выиграл 8-й этап «Шелкового пути» в классе грузовиковСотников выиграл 8-й этап «Шелкового пути» в классе грузовиковЗавершился восьмой этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал экипаж Дмитрия Сотникова, представляющего команду «КАМАЗ-мастер».Оставь конину всяк сюда входящий! Как «обобрали» КАМАЗ на китайской границеОставь конину всяк сюда входящий! Как «обобрали» КАМАЗ на китайской границеРалли-марафон «Шелковый путь преодолел границу Казахстана с Китаем и свой экватор.Айрат Мардеев: Песок по такой жаре очень вязкий, посмотрим, что будет дальшеГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты седьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял третье место.Дмитрий Сотников: У нас была утечка масла, но мы даже не почувствовалиГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты седьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял первое место.Сотников выиграл 7-й этап «Шелкового пути», Шибалов – 2-й, Мардеев – 3-йЗавершился седьмой этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал российский экипаж Дмитрия Сотникова, представляющего команду «КАМАЗ-мастер».Дмитрий Сотников: Жду, что на китайских этапах «Шелкового пути» будет хуже, чем в прошлом годуРоссийский пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поделился ожиданиями от китайских этапов ралли-марафона «Шелковой путь».Дмитрий Сотников: Потеряли время, помогая ПетеранселюГонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поведал, какие трудности преодолел его экипаж во время прохождения четвертого этапа «Шелкового пути».Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь»Экипаж «КамАЗ-мастер» российского гонщика Дмитрия Сотникова финишировал первым на пятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он показал время 4 часа 32 минуты 17 секунд.Дмитрий Сотников: В течение дня все постоянно менялось, все время что-то происходилоГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял седьмое место.Русские снова всех спасли. Как пилоты «КАМАЗ-мастер» стали героямиРусские снова всех спасли. Как пилоты «КАМАЗ-мастер» стали героямиРалли-марафон «Шелковый путь» лишился бы нескольких лидеров на четвертом этапе, если бы не самоотверженность российских гонщиков.Мартин Коломы: Едем на максимуме, изо всех сил давим на педаль газаГонщик команды «Татры» Мартин Коломы прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого чех занял первое место.Айрат Мардеев: Особенно не рисковали, потому что еще десять дней впередиГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял пятое место.
Футбол
Кирилл Панченко – король первых туров
Футбол
Олег Терехин: Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок
Футбол
Лоренсо Мельгарехо: В матче с «Динамо» мы потеряли три очка, которые уже были у нас в кармане
Футбол
Александр Бубнов: «Динамо» с достоинством выдержало тест, отыграв два мяча у чемпиона
все новости
КАМАЗ-мастер
КАМАЗ-мастер