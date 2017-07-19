«Спартаку» здесь не место. «Шелковый путь приехал в пески

«Советский спорт» продолжает следить за ралли-рейдом «Шелковый путь»

«Шелковый путь» - мой второй ралли-рейд. Первым был «Дакар» в этом году – семь тысяч километров по дорогам Парагвая, Боливии и Аргентины. «Шелковый путь» - это почти десять тысяч километров по России, Казахстану и Китаю.

Самый сложный ралли-рейд

По мнению многих гонщиков, победителей «Дакара», именно «Шелковый путь» - это сложнейший ралли-рейд, или, как его здесь принято называть, - ралли-марафон, на планете. Если до финиша целыми и невредимыми, без сходов и помощи со стороны третьих лиц, доберется хотя бы половина из стартовавших автомобилей – это уже хорошо.

Шутка ли – уже отправился домой недавний лидер Себастьен Леб. 13-кратный победитель «Дакара» Стефан Петерансель разложил свой автомобиль еще в середине гонки. В грузовиках за призовые места продолжают борьбу всего пять экипажей – остальные уже без шансов. Не смог закончить один из последних этапов легендарный голландец Жерар Де Рой – ехал до бивуака по асфальту и получил более 400 часво штрафа. Сошли Генугтен, де Бринк… Уже без шансов продолжает гонку ее недавний триумфатор Лопрайс.

Тем не менее, для прессы эта гонка складывается намного легче «Дакара». За все время ночевать в палатке пришлось лишь раз – на бивуаке в городе, где отелей вообще нет. Все остальное время организаторы предоставляют практически всем журналистам отели. Завтрак и ужин – на бивуаке. В дорогу на обед собирают сухпайки. Главная сложность по прежнему – интернет.

Без «Спартака» и «Динамо»

Он вроде бы есть, но его вроде и нет. Великий китайский фаервол блокирует огромное количество необходимых сервисов, от Google-карт до всех файлообменников – практически невозможно отправить в Россию видео и фото. Часто не работает даже Яндекс-почта – невозможно даже текст перекинуть. В ход идут бесконечные VPN-клиенты, анонимайзеры и прочие полулегальные уловки, большинство из которых китайцами тоже блокируются.

Еще одно открытие – ралли-рейды не совместимы с футболом. Нет, погонять мяч в пустыне, конечно, можно, но первый тур чемпионата России по футболу журналисты пропустили полностью. Вчера мы всеми правдами и неправдами в течение часа пытались найти трансляцию матча «Динамо» - «Спартак» - невозможно. Вот так надо бороться с незаконными трансляциями в интернете. Это – не про РФПЛ, это – про Китай. Знаменитые «сопки» здесь просто не работают. Вообще не работают. Трансляции в браузере не проходят. Матч ТВ сам не позволяет смотреть свою трансляцию на территории Китая. В итоге пришлось читать текстовые трансляции.

Восторг

Несмотря на такие тепличные условия, этот «Шелковый путь» навсегда останется у меня в памяти. Именно здесь я впервые понял, что такое – настоящая пустыня. Такая, какой ее раньше удавалось увидеть только по телевизору – огромные барханы, ветер, песчаные всполохи на верхушках дюн, бесконечный желтый ковер под голубым небом – пустыня Гоби.

Здесь – самые высокие дюны на планете – взбираешься вверх полчаса – на один только бархан. Теперь понимаешь, что такое – идти по пустыне. Час в песках и уже внутри меня три полулитровые бутылки воды – самое ценное, что есть в пустыне.

Но это не все. Второй восторг – ревущий многотонный грузовик, который, взрывая гребень бархана, подпрыгивает на метр и приземляется в паре метров от тебя, тут же с рыком уносясь в даль. «Шелковый путь» - это струи песка из под буксующих колес внедорожника, взбирающегося в очередную дюну.

И это были только первые пески – пара-тройка десятков километров, которые быстро перешли в обычную быструю гравийную дорогу. Самое интересное – еще впереди, когда больше половины спецучастка будут проходить в песках.

Теперь понятно, почему гонщики так ждут песков – это чертовски красиво, завораживающе, пугающе, но так притягательно. Это касается не только КАМАЗов, которые, как мы привыкли думать, любят пески из-за своего преимущества в таких условиях. Песков ждут и в команде Де Роя, и МАЗы, и даже чех Мартин Коломы на своей «Татре».

КАМАЗ и Peugeot на коне

Лучше остальных с песками справились, конечно, КАМАЗы. Первые четыре строчки на девятом этапе остались за пилотами команды «КАМАЗ-мастер». Ребята так поздравили создателя команды и всего ралли-рейда «Шелковый путь» Семена Якубова с 70-летием. Первый этап с песками стал последним для лидера легкового зачета Себастьена Леба из Peugeot – он заблудился на маршруте, влетел в яму, перевернулся, потерял два с половиной часа, а потом и вовсе снялся с гонки из-за перелома пальца. Лидером стал его партнер по команде и действующий чемпион Сериль Депре.

Десятый этап стал быстрым и обошелся без песков. Все ждали скучной раллийной гонки, но финиш получился одним из самых драматичных в ралли-рейде. Первым неожиданно к журналистам приехал итальянец Еугению Амос из команды 2WD. Он был настолько счастлив, что сумел обогнать всех гонщиковPeugeot, что не сдержал слез.

У грузовиков победителем стал Айрат Мардеев. Второе место занял чех Мартин Коломы. Ничего удивительного, если не считать, что последние 50 километров спецучастка его «Татра» ехала без заднего левого колеса – на диске. В итоге полностью стерлись обода. Но на финише его грузовик несся на максимальной скорости, не сбавляя. Авто, которое кидало из стороны в сторону на каждой кочке, с ревом, накренившись, влетело на финиш. Коломы стал настоящим героем дня.

А впереди оставалось еще четыре этапа, 2,5 тысячи километров пути, из которых почти тысяча – тотальное бездорожье на спецучастках.