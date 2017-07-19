Владимир Крикунов: В этом году мы сделаем хорошую команду

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о новичках команды, тренировочном процессе и календаре на новый хоккейный сезон.

- В этом межсезонье «Автомобилист» славно потрудился на трансферном рынке. Как идет подготовка к сезону?

- Много хоккеистов пришло в команду. У клуба появился новый спонсор – УГМК. Отсюда и определенные возможности для приобретения новых игроков, можно, наверное, сказать более качественных. Идет знакомство с ребятами, правда многих мы знали и раньше. По-хорошему, игрока узнаешь тогда, когда его в руках подержишь, поработаешь с ним. Первое и самое главное - это вернули вратаря Якуба Коваржа. В прошлом сезоне мы немного страдали в этом плане. Он с удовольствием принял наше приглашение. Также мы серьезно усилили линию обороны. Пришли опытные игроки, плюс Никита Трямкин вернулся из НХЛ. Причем он сам захотел играть дома. Пятеро молодых ребят из балашихинского «Динамо» пополнили наши ряды. Вернулся к нам и Владимир Кузнецов 98-года из Канады. Из «Амура» пришел центральный нападающий Виталий Попов. Так что у нас в команде сплав молодости и опыта.

- Состав на сегодняшний день полностью укомплектован?

- Да, состав укомплектован, мы довольны селекцией. Но как часто бывает комплектование команды идет до последнего дня пока это возможно. У нас был целый список игроков, по которому мы и работали. Был вариант с Паниным, но, когда он появился, линия защиты была уже полностью укомплектована. Хотя признаюсь, его жесткий стиль игры мне импонирует. Защитник должен играть жестко. В прошлом сезоне нам очень не хватало такого игрока.

- Какую задачу на сезон поставило перед Вами руководство клуба?

- Задачу поставят перед началом сезона, когда пройдут товарищеские игры, турниры. Конечно, я понимаю, что на первом этапе нужно попасть в зону плей-офф, а там посмотрим. Конкуренция будет большая на Востоке. «Авангард» серьезно укрепляется. Задача там поставлена перед клубом самая высокая. «Ак Барс», «Магнитка» – это всё лидеры и они тоже хотят побеждать.

- Многие специалисты уверены, что с таким подбором игроков «Автомобилист» должен заходить в плей-офф без вопросов. Не давит на Вас такие рассуждения экспертов?

- На меня давно уже ничего не давит. Да, по составу мы укрепились, но и другие команды не спят, тоже укрепляются. Тут «Динамо» московское неожиданно помогло всем командам. Помимо того, что нам надо попасть в зону плей-офф и постараться там сыграть хорошо, нужно еще и молодых игроков наигрывать. Мы хотим их в этом году подтянуть к основе, чтобы они дальше играли стабильно за клуб. Их нужно дотянуть до этого уровня.

- Как Вам календарь на сезон?

- У нас снова новый чемпионат. Не знаешь, чего ожидать от него. Мы практически за два месяца сыграем 29 игр. Многое за это время решится. Надо очень серьезно готовиться. Нужно иметь хороший запас прочности. Эти два месяца будут очень напряженными. У нас в календаре даже есть такой отрезок, когда мы пять игр играем через день. Это очень много. Обычно уже в третьей игре на выезде у игроков накапливается усталость. В такой ситуации тяжело показывать быстрый, динамичный хоккей. Но ничего, все команды в таком графике будут играть, все в равных условиях.

- Вы давно работаете главным тренером, знаете все нюансы этой игры. Вам есть чему учиться? Что-то новое открываете для себя в хоккее?

- Всегда случается что-то новое. В СССР у нас были трехдневные семинары для главных тренеров в Москве. К нам приходили профессора, и всё то новое, что появлялось за год в психологии, в физподготовке, еще в чем-то, они нам рассказывали. Жизнь меняется и хоккей не исключение. Ничего не стоит на месте.

- Многие отмечают Ваш тренировочный процесс, нагружаете хоккеистов, что называется, по полной. Не изменили себе в этом плане, придерживаетесь своего стиля?

- Хорошее физическое состояние хоккеиста позволяет ему играть на его максимальном уровне. Если я его не подготовлю, то сам он не подготовится. У меня большие сомнения, что кто-то у нас самостоятельно может хорошо подготовиться к сезону. В индивидуальных видах спорта спортсмены понимают, что если они плохо подготовятся, то не смогут хорошо выступить. А хоккей – коллективный вид спорта, где-то можно и проскочить. Всегда есть такие личности. Мы сейчас провели медосмотр. Выявили, что не все хоккеисты с отпуска пришли подготовленные к работе. Вот сейчас пытаемся выправить эту ситуацию. А за результат же спросят с тренера. Думаю, мы сделаем хорошую команду в этом году.