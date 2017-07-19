Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Крикунов: В этом году мы сделаем хорошую команду

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Крикунов: В этом году мы сделаем хорошую команду
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о новичках команды, тренировочном процессе и календаре на новый хоккейный сезон.

- В этом межсезонье «Автомобилист» славно потрудился на трансферном рынке. Как идет подготовка к сезону?
- Много хоккеистов пришло в команду. У клуба появился новый спонсор – УГМК. Отсюда и определенные возможности для приобретения новых игроков, можно, наверное, сказать более качественных. Идет знакомство с ребятами, правда многих мы знали и раньше. По-хорошему, игрока узнаешь тогда, когда его в руках подержишь, поработаешь с ним. Первое и самое главное - это вернули вратаря Якуба Коваржа. В прошлом сезоне мы немного страдали в этом плане. Он с удовольствием принял наше приглашение. Также мы серьезно усилили линию обороны. Пришли опытные игроки, плюс Никита Трямкин вернулся из НХЛ. Причем он сам захотел играть дома. Пятеро молодых ребят из балашихинского «Динамо» пополнили наши ряды. Вернулся к нам и Владимир Кузнецов 98-года из Канады. Из «Амура» пришел центральный нападающий Виталий Попов. Так что у нас в команде сплав молодости и опыта.

- Состав на сегодняшний день полностью укомплектован?
- Да, состав укомплектован, мы довольны селекцией. Но как часто бывает комплектование команды идет до последнего дня пока это возможно. У нас был целый список игроков, по которому мы и работали. Был вариант с Паниным, но, когда он появился, линия защиты была уже полностью укомплектована. Хотя признаюсь, его жесткий стиль игры мне импонирует. Защитник должен играть жестко. В прошлом сезоне нам очень не хватало такого игрока.

- Какую задачу на сезон поставило перед Вами руководство клуба?
- Задачу поставят перед началом сезона, когда пройдут товарищеские игры, турниры. Конечно, я понимаю, что на первом этапе нужно попасть в зону плей-офф, а там посмотрим. Конкуренция будет большая на Востоке. «Авангард» серьезно укрепляется. Задача там поставлена перед клубом самая высокая. «Ак Барс», «Магнитка» – это всё лидеры и они тоже хотят побеждать.

- Многие специалисты уверены, что с таким подбором игроков «Автомобилист» должен заходить в плей-офф без вопросов. Не давит на Вас такие рассуждения экспертов?
- На меня давно уже ничего не давит. Да, по составу мы укрепились, но и другие команды не спят, тоже укрепляются. Тут «Динамо» московское неожиданно помогло всем командам. Помимо того, что нам надо попасть в зону плей-офф и постараться там сыграть хорошо, нужно еще и молодых игроков наигрывать. Мы хотим их в этом году подтянуть к основе, чтобы они дальше играли стабильно за клуб. Их нужно дотянуть до этого уровня.

- Как Вам календарь на сезон?
- У нас снова новый чемпионат. Не знаешь, чего ожидать от него. Мы практически за два месяца сыграем 29 игр. Многое за это время решится. Надо очень серьезно готовиться. Нужно иметь хороший запас прочности. Эти два месяца будут очень напряженными. У нас в календаре даже есть такой отрезок, когда мы пять игр играем через день. Это очень много. Обычно уже в третьей игре на выезде у игроков накапливается усталость. В такой ситуации тяжело показывать быстрый, динамичный хоккей. Но ничего, все команды в таком графике будут играть, все в равных условиях.

- Вы давно работаете главным тренером, знаете все нюансы этой игры. Вам есть чему учиться? Что-то новое открываете для себя в хоккее?
- Всегда случается что-то новое. В СССР у нас были трехдневные семинары для главных тренеров в Москве. К нам приходили профессора, и всё то новое, что появлялось за год в психологии, в физподготовке, еще в чем-то, они нам рассказывали. Жизнь меняется и хоккей не исключение. Ничего не стоит на месте.

- Многие отмечают Ваш тренировочный процесс, нагружаете хоккеистов, что называется, по полной. Не изменили себе в этом плане, придерживаетесь своего стиля?
- Хорошее физическое состояние хоккеиста позволяет ему играть на его максимальном уровне. Если я его не подготовлю, то сам он не подготовится. У меня большие сомнения, что кто-то у нас самостоятельно может хорошо подготовиться к сезону. В индивидуальных видах спорта спортсмены понимают, что если они плохо подготовятся, то не смогут хорошо выступить. А хоккей – коллективный вид спорта, где-то можно и проскочить. Всегда есть такие личности. Мы сейчас провели медосмотр. Выявили, что не все хоккеисты с отпуска пришли подготовленные к работе. Вот сейчас пытаемся выправить эту ситуацию. А за результат же спросят с тренера. Думаю, мы сделаем хорошую команду в этом году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Сухачев: Спасибо тренерскому штабу «Трактора», что доверили мне место в составеГолкипер «Трактора» Владислав Сухачев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:5) в контрольном матче на сборе в Финляндии.Иван Безруков: Когда я узнал, что поеду на сборы с «Трактором», очень обрадовалсяДебютант «Трактора» Иван Безруков рассказал о впечатлениях от работы с основной командой.Анвар Гатиятулин: Матч носил тренировочный характер, но оставил много вопросовГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды в первом контрольном матче «Нефтехимику» (1:5).Йонас Энрот: Я подумал, что переезд в Европу поможет мне попасть в олимпийскую сборную ШвецииГолкипер минского «Динамо» Йонас Энрот рассказал, почему принял решение уехать из НХЛ в КХЛ.Кашпар вернулся в «Слован»Чешский нападающий Лукаш Кашпар вернулся в «Слован». Об этом сообщает официальный сайт команды.Умер бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Николай МасловБывший нападающий СКА Николай Маслов скончался на 58-м году жизни, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Московское «Динамо» заключило контракты с Рыловым и КутейкинымМосковское «Динамо» подписало односторонние контракты с защитниками Яковом Рыловым и Андреем Кутейкиным. Об этом информирует официальный сайт КХЛ.Комаров подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»Московское «Динамо» подписало просмотровый контракт с нападающим Никитой Комаровым. Об этом информирует официальный Twitter клуба.«Нефтехимик» разгромил в контрольном матче «Трактор»На проходящем в Фнляндии тренировочном сборе хоккеисты «Нефтехимика» в товарищеском матче нанесли крупное поражение «Трактору» со счетом 5:1.СКА расторг контракт со Стивом МозесомНападающий Стив Мозес и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Андрей Сергеев: Считают себя крымчаниномЗащитник «Нефтехимика» Андрей Сергеев рассказал о связи с Крымом.Александр Фролов: Хабаровск находится далеко, но перелеты - часть работыНападающий «Амура» Александр Фролов поделился ожиданиями от нового сезона.Корноухов возглавил школу «Авангарда»Бывший главный тренер «Авангарда» Евгений Корноухов стал директором хоккейной школы клуба.Борис Майоров: СКА ослаб. ЦСКА – главный претендент на Кубок ГагаринаБорис Майоров: СКА ослаб. ЦСКА – главный претендент на Кубок ГагаринаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о шансах ЦСКА на чемпионство в грядущем чемпионате КХЛ.Даллмэн продлил контракт с «Барысом»Хоккейный клуб «Барыс» на своем сайте сообщил о подписании контракта с защитником Кевином Даллмэном.Фролов подписал однолетний контракт с «Амуром»Нападающий Александр Фролов подписал однолетний контракт с «Амуром». Об этом информирует официальный сайт КХЛ.ЦСКА и фига в кармане. Четыре фаворита КХЛ, претендующих на Кубок Гагарина-2018ЦСКА и фига в кармане. Четыре фаворита КХЛ, претендующих на Кубок Гагарина-2018Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко называет квартет лидеров нашей лиги, способных стать будущим чемпионом КХЛ.Жильбер Брюле: Был рад услышать от агента, что я – игрок «Трактора»Нападающий Жильбер Брюле прокомментировал свой обмен из «Нефтехимика» в челябинский «Трактор».Хиетанен и Бухряков стали свободными агентамиДвум хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» (Москва) Дмитрию Бухрякову и Юусо Хиетанену присвоен статус «Неограниченно свободный агент». Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.«Трактор» представил логотип сезона-2017/18Хоккейный клуб «Трактор» на своем официальном сайте представил логотип на предстоящий сезон-2017/18.
Футбол
Кадырову вручили памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола»
Волейбол
Волейболистки сборной России обыграли команду Турции на ЧМ (U-20)
Футбол
Валерий Карпин: Мой респект тому, кто объяснит мне про спиннеры (видео)
Футбол
«Халл» Слуцкого объявил о подписании контракта с воспитанником «МЮ»
все новости
Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
Владимир Крикунов
Владимир Крикуноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости