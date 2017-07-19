Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак» оконфузился

Наверное, это справедливое определение для чемпиона, который упустил победу, ведя в сете 2:0, в матче с командой, еще вчера игравшей в ФНЛ.

«Спартак» выдал приличный первый тайм, хотя и там проблемы в обороне проявлялись регулярно. После перерыва защита стала еще хуже, а силы в атаке иссякли, следствием чего стали чудовищный брак в комбинационной игре и потеря инициативы. Были допущены тактические ошибки: в центре поля у «Динамо» было больше игроков, что, учитывая нынешние кондиции Глушакова, привело к капитуляции красно-белых в этой зоне.

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Объяснений можно найти много. Но по большому счету «Спартак» в этот вечер был самим собой. Разве в прошлом сезоне он играл иначе? Тот же валидол на последних минутах, те же ошибки в обороне, та же невнятная игра после забитого гола. Но в прошлом сезоне «Спартак» выиграл золото, а значит, все перечисленные недуги – не катастрофа. Хотя добавились и новые проблемы: Глушаков сильно сдал, а Зобнина нет. Последний играл на фланге лишь условно, а на деле насыщал среднюю линию. Вот и стартовал «Спартак» с очень слабым центром поля.



Плюс усталость после Суперкубка. 120 минут на старте, когда кондиции еще далеки от оптимальных, – это серьезный удар.

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– Прошлый сезон научил нас тому, что встреча завершена, только когда прозвучит финальный свисток. Тем более – если речь идет о дерби. Думаю, что во втором тайме у нас случился физический спад из-за того, что в пятницу мы участвовали в матче за Суперкубок. Сегодня, возможно, ребята не совсем понимали, какого рода игру мы должны играть. К тому же у них была психологическая усталость, – резюмировал Массимо Каррера.

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А «Динамо» – браво! Команда разбалансирована (атака есть, обороны нет), но с характером и большим потенциалом. А еще бело-голубые были на порядок лучше готовы физически. Правда, они 120 минут в матче за Суперкубок не играли.

– Мы спокойно разобрали первый тайм в раздевалке, и я видел в глазах игроков, что они выходили на поле, не обращая внимания на табло, – сказал Юрий Калитвинцев.





Дерби, как это часто бывает, было омрачено поведением фанатов. На динамовском секторе откуда-то возникли люди в красно-белых шарфах – и были хорошенько помяты.





Но если к фанатским разборкам мы давно привыкли, то к проявлениям агрессии по отношению к футболистам – пока, слава богу, не очень. После матча один известный болельщик «Спартака» рассказал в твиттере об охоте динамовцев на Зобнина.

В соседней ложе сидел Рома Зобнин с женой, так на него снизу сразу несколько чел прыгнуло, пытались по лицу въехать, Ромка увернулся и ушёл. — Krupsky Sergey (@Lenin_Volodia) 18 июля 2017 г.

Поведал о случившемся и сам Зобнин.



– Пришел на матч, болельщики «Динамо» с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, но они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут 15, потом вернулся на свое место. За 10 минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта, – сказал Роман в интервью ТАСС.

Жуткая история. И медицина тут, похоже, бессильна.

В другом матче тура «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» – 1:0.





Юрий Семин, что важно, тоже отметил усталость после Суперкубка. Это не поиск оправданий, а реальный фактор, подкосивший обе команды.

– Играли на фоне недовосстановления. Важно, что мы набрали три очка. Плохая игра и победа – это лучше, чем хорошая игра и поражение.

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Новости и слухи

Информации о трансфере Канунникова все больше. Выясняется, что в случае перехода агент игрока получит 4 млн евро. Только из-за этого сделку надо заблокировать. Не говоря уже о том, что мало кто понимает, зачем «Спартаку» этот футболист. Нужны игроки в центр поля и на левый фланг. Это в первую очередь.

Но Канунников – это еще не все. Вчера турецкие СМИ сообщили об интересе «Спартака» к Нойштедтеру. Следующими будут Тарасов, Погребняк и, возможно, Никита Баженов… При всем уважении к Нойштедтеру, это средний игрок скамейки «Фенербахче», который не отличается каким-то особенным мастерством ни в опорной зоне, ни в центре обороны. Конечно, лучше он, чем никто. Но почему не дано третьего варианта?

Еще говорят, что «Спартаку» некуда торопиться – покупки сделает перед Лигой чемпионов. Ок. А сколько «Спартак» потеряет очков до Лиги чемпионов? И сколько времени понадобится новичкам на адаптацию?

«Зенит» сегодня проведет открытую тренировку.



Фото: «Зенит»

Пока одни на трансферном рынке молчат, другие приобретают интересных футболистов.

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Фото: «Советский спорт»

