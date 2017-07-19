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Дмитрий Губерниев: Я – знаменитый футбольный обозреватель. Спросите у Карпина!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Губерниев: Я – знаменитый футбольный обозреватель. Спросите у Карпина!

Обозреватель «Советского спорта» беседует с популярным телеведущим и шоуменом Дмитрием Губерниевым.

Первая часть интервью – по ссылке

«ОЗВУЧКА БЫЛА СМЕШНОЙ»

- Как вы относитесь к тому, что мочат «Матч ТВ»?
- Интернет к нам цепляется? И что? Вот я иду по улице в Будапеште, Москве, Витебске. Никто не мочит. Все говорят: «Спасибо, Дмитрий – вам и вашему каналу за прекрасную работу». Хороших людей вокруг много! На них я ориентируюсь.

- Видели пародию на себя в YouTube?
- Какую? Их было очень много на разных каналах. И это здорово!

- Озвучка сериала про офис.
- Я смотрел.

- Смешная?
- Временами – да. И вы все заметили, кто там был положительный персонаж?

- Еще бы, ваш биатлон все бьет по рейтингам. Даже футбол.
- ЦСКА играл с «Анжи» в тот момент, когда Кузнецов и Захаров взяли золото чемпионата мира в прыжках. Показывают футбол на основном «Матче». И это правильно. Все знают, что – спорт номер один.

Биатлон стабильно высок. Он не обгонит матч Россия – Португалия на Кубке конфедераций или чемпионат мира по хоккею. Или игры «Спартака». Странно, если бы было иначе. Иначе зачем нам нужен футбол?

Но Россия – футбольная страна. И это показал Кубок конфедераций. Чемпионат мира будет еще интереснее. Но стабильная аудитория у биатлона есть, и с этим не поспоришь.

Кто там сказал, что молодежь не интересуется спортом? Полное фуфло! Вранье… Идите в школу, в начальные классы – в любом городе России. И спросите у детей, смотрят ли они биатлон.  

«УРОВЕНЬ УРГАНТА»

- Вы в каком-то виде инсталлированы в чемпионат мира по футболу?
- Я – посол Москвы. И у нас удивительная четверка с Олесей Владыкиной, Светланой Ромашиной, Марией Киселевой. Это все водные виды спорта. А я – знаменитый футбольный обозреватель. Спросите у Карпина! Он вам ответит.

- Что же вы сказали: «Сборная России по футболу – это худшая реклама допинга»?
- Стоп, я сказал о чемпионате мира 2014 года! Когда прошла как всегда лживая информация, будто наши спортсмены что-то принимали, я так и написал.

Вы же помните, как Россия играла в Бразилии. Но в 2018 году мы сыграем значительно лучше. Тем более я – посол.

- Ваша фраза: «Я лишь немного уступаю в популярности Урганту и Нагиеву». Это правда?
- Но я не мерял. Это вопрос статистики. Вообще я чувствую себя уверенно и надежно.

- Чтобы вы достали Урганта, надо вести шоу на Первом канале.
- А зачем?

- Гонорары, корпоративы, известность, бизнес.
- Позвоните моем директору и узнайте. У меня полно работы везде. Вот я приехал в Будапешт, на две недели выпал из процесса, связанного с шоу-бизнесом. И горжусь этим. Главное происходит здесь, на чемпионате мира.

Раньше я смотрел на самых популярных ведущих и думал: «Можно ли, работая спортивным комментатором, стать как они? Работать на тех же площадках, вести те же концерты. Быть сравнимым по гонорарам».

Оказалось, что можно. И нужно. Даже когда я веду Евровидение, все знают, что Дмитрий Губерниев прежде всего – спортивный комментатор. Это моя профессия. И моя жизнь.

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