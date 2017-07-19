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Изо всех сил: как «Спартак» не выдержал второго матча за четыре дня

Дмитрий Вавилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Изо всех сил: как «Спартак» не выдержал второго матча за четыре дня

Автор «Советского Спорта» отмечает тактические нюансы столичного дерби, состоявшегося во вторник на «Арене Химки».

Основной посыл, адресованный динамовцам в преддверии дерби со «Спартаком» со стороны футбольных экспертов сводился к тому, чтобы в первом же матче после возвращения в элиту не быть мальчиками для битья и не ударить в грязь лицом на фоне действующего чемпиона страны. Не были. Не ударили. И даже разжились одним очком. Хотя судя по характеру игры в первом тайме, рассчитывать на благоприятный для себя исход им вроде бы было не с руки.

ЗАЛОЖНИКИ СХЕМЫ

Во многом бело-голубые стали заложниками собственной тактической схемы. Той самой 4-4-2 (4-4-1-1), которая бесперебойно работала в ФНЛ и грозила серьёзными неприятностями в дебютной встрече в РФПЛ. Всё потому, что изначально предполагаемая невысокая плотность в середине поля способна быть компенсирована систематическими атакующими действиями.

Но как атаковать системно, если в соперниках не заведомо более слабый оппонент, а превосходящий бело-голубых в классе «Спартак»? А тут ещё, как назло, Карерра, движимый желанием то ли максимально затруднить жизнь противнику, то ли использовать на полную катушку весь имеющийся в распоряжении наступательный потенциал, то ли поощрить Мельгарехо за блестящий выход на замену в Суперкубке, расположил на поле своих подопечных зеркально.

Трудность для «Динамо» заключалась в том, что данная расстановка вынудила его футболистов больше действовать один в один. И за счёт перевеса в исполнительском мастерстве каждый из спартаковцев принялся переигрывать своего визави едва ли ни на любом участке поля.

Увеличение наступательного потенциала посредствам одновременного использования в передней линии Зе Луиша и Луиса Адриано позволило оказывать постоянное давление на всех без исключения динамовских оборонцев, не давая им даже и помыслить о подключениях вперёд.

И наконец, выход с первых минут активного Мельгарехо, демонстрирующего в настоящий момент, пожалуй, свой лучший футбол за всё время выступления в «Спартаке» и к тому же неожиданно раскрывшегося в роли распасовщика, дал возможность разнообразить атакующие действия вплоть до перестроения на 4-2-4 при контроле мяча на чужой половине поля.

БОРЬБА ЗА ИНИЦИАТИВУ

Вот и получилось, что «Динамо», не сумев воспользоваться собственными шансами в начале матча и упустив инициативу, стало испытывать проблемы в центре поля, где Сапета и Зотов оказались не в состоянии на равных противостоять Фернандо, Глушакову, а также оттягивающимся в глубину для создания численного большинства игрокам спартаковской группы атаки.

А уж когда у красно-белых начали прорисовываться наступательные акции сходу через среднюю зону с последующей доставкой мяча во владения Шунина, стало ясно, что гол в динамовские ворота – лишь вопрос времени. За время первой сорокапятиминутки их случилось сразу два. Хотя могло быть и больше, будь Луис Адриано, Зе Луиш и Промес менее расточительными в реализации моментов.

ПЕРЕЛОМ В ИГРЕ

В перерыве Калитвинцев, поняв, что запах керосина вовсю витает по хозяйской раздевалке, принялся спасать игру при помощи замен. Любитель жаренного мяса Сапета уступил своё место на поле новобранцу бело-голубых Сову. И его выход пришёлся как нельзя кстати. Речь даже не о том, что практически тут же африканец едва не отквитал один мяч, загубив верный голевой шанс. С его появлением перестала проседать динамовская середина, а, следовательно, и начал меняться характер игры.

Результатом этих изменений стал не только первый ответный гол Панченко, но и отказ «Спартака» от выбранной остро атакующей модели в угоду действиям по счёту. Тем более что в его игре постепенно дала о себе знать нехватка свежести после сверхэнергозатратной битвы за Суперкубок.

Попытавшись добиться баланса между линиями, Каррера бросил в бой Попова вместо Луиса Адриано, перейдя на привычные 4-2-3-1 и сосредоточив основные силы в районе центрального круга. Но зримого эффекта это не дало. Поскольку последующие кадровые перестановки привели к тому, что игра всецело перешла к спартаковской штрафной площади.

УДАЧА ОТВОРАЧИВАЕТСЯ ОТ ОДНИХ И ВОЗНАГРАЖДАЕТ ДРУГИХ

Не раз и не два по ходу чемпионского сезона красно-белым удавалось удерживать минимальное преимущество до финального свистка и доводить дело до победы. Во вторник в Химках удача от них отвернулась. Сумев избежать неприятностей на исходе 90 минут, когда «Динамо» организовало подобие навала, спартаковцы пропустили-таки в компенсированное время, которое доселе считалось их звёздным часом по добыванию важнейших очков. Что ж, будет хороший урок команде, обречённой нынешней осенью играть по три матча в неделю на пределе сил.

А вознаграждённое за упорство и старание «Динамо» подарило надежду клубному руководству, обозначившему в качестве одной и задач на сезон нахождение в середине турнирной таблицы в интервале с 8-го по 12-е место. Правда, по-прежнему нерешённым остаётся вопрос с достижением другой задекларированной «глобальной» цели – как при этом в итоге оказаться выше «Спартака»?

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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